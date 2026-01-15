Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AioT

REDMI Buds 8 Lite có giá bán chính thức 790.000 đồng. Khi mua sản phẩm kèm bất kỳ smartphone hoặc máy tính bảng thuộc thương hiệu Xiaomi, khách hàng được áp dụng giá ưu đãi chỉ còn 690.000 đồng.

REDMI Buds 8 Lite là mẫu tai nghe không dây hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông, được trang bị driver titan kích thước lớn 12,4mm, hỗ trợ chống ồn chủ động lên đến 42dB, cùng hệ thống micro kép tích hợp tính năng AI lọc tạp âm giúp cải thiện chất lượng đàm thoại. Sản phẩm cho tổng thời lượng sử dụng lên đến 36 giờ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghe nhạc, học tập và giải trí trong nhiều ngày.

Mijia Smart Audio Glasses phiên bản Brownline và Pilot-Style có giá chính thức 6.490.000 đồng, ưu đãi ngay 500.000 đồng, còn 5.990.000 đồng.

Trong khi đó kính mắt thông minh Mijia Smart Audio Glasses mang đến một cách tiếp cận âm thanh mới mẻ, kết hợp giữa thiết kế gọng kính 5mm gọn nhẹ và hệ thống loa tích hợp. Sản phẩm được trang bị 4 micro với khả năng giảm ồn gió, chế độ riêng tư hạn chế rò rỉ âm thanh, cùng thời lượng sử dụng lên đến 13 giờ, phù hợp cho nhu cầu nghe nhạc, gọi điện và sử dụng hằng ngày mà không cần đeo tai nghe truyền thống.

Mijia Smart Air Purifier Max có giá chính thức 13.990.000 đồng, ưu đãi ngay 3.000.000 đồng, chỉ còn 10.990.000 đồng.

Ở nhóm sản phẩm gia dụng, máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier Max được thiết kế cho các không gian lớn với khả năng lọc không khí diện tích lên đến 108m². Thiết bị sử dụng hệ thống lọc nhiều lớp, giúp loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí, đồng thời có thể kết nối với ứng dụng Xiaomi Home để theo dõi và điều khiển từ xa, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống.

Việc ra mắt đồng thời các sản phẩm AIoT cùng với dòng sản phẩm REDMI Note 15 Series cho thấy định hướng mở rộng hệ sinh thái ngày một đa dạng và phong phú hơn của Xiaomi tại Việt Nam, trong đó smartphone đóng vai trò trung tâm kết nối, mang lại trải nghiệm công nghệ liền mạch và tiện lợi hơn cho người dùng.

* REDMI Note 15 Series và chuỗi thiết bị AIoT sẽ chính thức mở bán tại các đại lý, chuỗi bán lẻ, kênh bán hàng truyền thống trên toàn quốc, cửa hàng trực tuyến mi.com, đồng thời có mặt trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop.