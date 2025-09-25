Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Và trong lần giới thiệu này, Xiaomi mang đến bộ sưu tập thiết bị đeo bao gồm Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi OpenWear Stereo Pro và Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ theo dõi sức khỏe, trải nghiệm âm thanh và phong cách thời trang cao cấp.

Ngoài ra, tâm điểm của sự kiện còn là bộ đôi robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 5, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro với lực hút 20.000Pa cùng hệ thống AI Obstacle Avoidance và trạm làm sạch đa năng; dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 tích hợp tấm nền QD-Mini LED, chuẩn Dolby Vision® và Dolby Atmos®; cùng nhiều thiết bị gia dụng khác như máy hút bụi lau nhà cầm tay Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum và nồi chiên không dầu Xiaomi Air Fryer Essential 6L. Tất cả được thiết kế nhằm mang đến một trải nghiệm “Smart Home” hiện đại, tiện nghi và đồng bộ.

“Thông qua loạt sản phẩm mới, Xiaomi không chỉ mang đến công nghệ tiên tiến mà còn mở rộng hệ sinh thái, giúp người dùng Việt trải nghiệm một cuộc sống thông minh, tiện nghi và đầy cảm hứng. Đây là bước đi chiến lược để chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc kiến tạo ngôi nhà hiện đại và khẳng định phong cách cá nhân độc đáo.” Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Đầu tiên là bộ đôi thiết bị đeo mới Gold Collection đồng bộ với Xiaomi 15T Series vừa ra mắt hôm nay. Với phiên bản màu vàng sang trọng cho từng sản phẩm, tạo nên Gold Collection đồng bộ cùng Xiaomi 15T Series. Theo đó, Xiaomi Watch S4 41mm có thiết kế nhỏ gọn hơn, tinh tế, bừng sắc tỏa sáng. Còn Xiaomi OpenWear Stereo Pro sẽ mở trải nghiệm, âm thanh chuẩn pro.

Xiaomi Watch S4 41mm

Cụ thể, Xiaomi Watch S4 41mm là mẫu đồng hồ gọn nhẹ và dây mảnh, hướng đến cổ tay nhỏ hoặc nữ giới. Thiết bị có màn hình AMOLED 1,32 inch, với độ sáng tối đa 1.500 nits, hiển thị sắc nét ngay cả dưới ánh nắng. Khung thép không gỉ sang trọng đi kèm các tùy chọn màu Trắng, Đen, Xanh Mint, cùng phiên bản Sunset Gold nổi bật với dây Milanese vàng và núm vặn nạm kim cương nhân tạo, mang đến dấu ấn cao cấp và thời thượng.

Đồng hồ được tích hợp loạt tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập chuyên nghiệp. Xiaomi Watch S4 41mm được trang bị cảm biến nhiệt độ da, hỗ trợ dự đoán chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới, cùng cảm biến nhịp tim thế hệ mới, giúp theo dõi những chỉ số về giấc ngủ và mức độ căng thẳng chính xác hơn.

Tính năng đề xuất kế hoạch 21 ngày cải thiện sức khỏe giúp người dùng xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học.

Ngoài ra, tính năng đề xuất kế hoạch 21 ngày cải thiện sức khỏe giúp người dùng xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học. Cùng với đó là hơn 150 chế độ thể thao, thiết bị hỗ trợ cả bơi lội và chạy bộ ngoài trời nhờ hệ thống định vị GNSS băng tần kép L1+L5. Đặc biệt, tính năng sports vlog cho phép quay video tập luyện từ xa trên smartphone, đồng thời hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Ngoài ra, người dùng cũng có thể kích hoạt SOS khẩn cấp để chia sẻ vị trí và gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng khi cần.

Xiaomi Watch S4 41mm còn đóng vai trò trung tâm điều khiển hệ sinh thái qua Xiaomi Smart Hub, kết nối mượt mà với smartphone và các thiết bị thông minh trên nền tảng Xiaomi HyperOS. Với viên pin bền bỉ cho thời gian sử dụng tới 8 ngày, chuẩn kháng nước 5ATM, đây là lựa chọn lý tưởng cho phong cách sống năng động, thông minh và hiện đại.

Mẫu tai nghe chuẩn pro mới Xiaomi OpenWear Stereo Pro

Trong khi đó, mẫu tai nghe chuẩn pro mới Xiaomi OpenWear Stereo Pro với thiết kế treo vành tai, sử dụng khung titanium tùy chỉnh linh hoạt theo từng dáng tai, mang lại cảm giác đeo thoải mái và chắc chắn ngay cả khi sử dụng nhiều giờ liền.

Sản phẩm được trang bị hệ thống đa driver, gồm dynamic driver 18×13mm, dual balanced armatures và PZT tweeter mang đến chất âm cân bằng, chi tiết, đạt chuẩn Hi-Res Audio Wireless LDAC. Viên pin dung lượng lớn cho thời gian nghe liên tục đến 8,5 giờ, khi kèm hộp sạc nâng tổng thời lượng lên 45 giờ sử dụng. Đặc biệt, tai nghe hỗ trợ Harman AudioEFX với nhiều profile EQ tối ưu cho từng thể loại âm nhạc, đồng thời tích hợp tính năng ghi âm chuyên dụng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí lẫn công việc của người dùng hiện đại.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition cũng là một sản phẩm rất đáng chú ý trong lần ra mắt này khi sở hữu thiết kế sang trọng với khung hợp kim nhôm PVD ánh vàng kết hợp dây đeo đính pha lê, biến thiết bị công nghệ thành phụ kiện thời trang cao cấp và là điểm nhấn nổi bật trong Gold Collection.

Sản phẩm trang bị màn hình AMOLED 1,72 inch với độ sáng tối đa 1500 nits, hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, quản lý giấc ngủ nâng cao và gợi ý luyện tập cá nhân hóa. Với thời lượng pin lên đến 21 ngày, thiết bị không chỉ là người bạn đồng hành bền bỉ, mà còn đóng vai trò trung tâm theo dõi sức khỏe thông minh ngay trên cổ tay.

Xiaomi Smart Band 9 Active xanh lá và tím

Xiaomi cũng đồng thời bổ sung hai phiên bản màu mới cho sản phẩm Xiaomi Smart Band 9 Active là Xanh lá và Tím, mang đến nhiều lựa chọn trẻ trung và đa dạng cho người dùng.

Các thiết bị đeo thông minh thế hệ mới được mở bán chính thức từ hôm nay 25/09/2025. Trong giai đoạn mở bán từ 25/09 - 31/10/2025, người dùng tận hưởng ưu đãi giảm trực tiếp đến 300.000 đồng, cụ thể: Xiaomi Watch S4 41mm có 4 sự lựa chọn màu sắc là Đen (Black), Xanh bach hà (Mint Green), Trắng (White) và Vàng hoàng hôn (Sunset Gold): Xiaomi Watch S4 41mm màu Đen và Xanh Mint có giá bán chính thức 4.290.000 đồng; giảm còn 3.990.000 đồng. Xiaomi Watch S4 41mm màu Trắng có giá bán chính thức 4.990.000 đồng; giảm còn 4.690.000 đồng. Xiaomi Watch S4 41mm màu Vàng Sunset có giá bán chính thức 5.990.000 đồng; giảm còn 5.690.000 đồng. Ngoài ra, khi mua Xiaomi Watch S4 41mm cùng với smartphone hoặc máy tính bảng Xiaomi, người dùng được giảm giá đến 700.000 đồng và tặng kèm tai nghe REDMI Buds 6 trị giá 1.270.000 đồng. Xiaomi OpenWear Stereo Pro có 3 sự lựa chọn màu sắc là Đen than chì (Graphite Black), Xám titan (Titan Gray) và Vàng sa mạc (Sand Gold). Cả 3 phiên bản đồng loạt có giá bán chính thức 4.990.000 đồng; giảm còn 4.690.000 đồng. Khi mua Xiaomi OpenWear Stereo Pro cùng với smartphone hoặc máy tính bảng Xiaomi, người dùng được giảm giá đến 1.000.000 đồng. Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition có giá bán chính thức 2.690.000 đồng; giảm còn 2.490.000 đồng. Xiaomi Smart Band 9 Active được bổ sung thêm 2 lựa chọn màu sắc mới gồm Tím và Xanh lá. Cả 2 phiên bản đồng loạt có giá bán chính thức 690.000 đồng; giảm còn 580.000 đồng.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

Để oàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh với loạt thiết bị AIoT mới, Xiaomi cũng ra mắt hai mẫu robot hút bụi lau nhà mới là Xiaomi Robot Vacuum 5 và Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro. Đây là bộ đôi robot hút bụi lau nhà cao cấp, kết hợp lực hút siêu mạnh 20.000Pa với trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm dọn dẹp thông minh và tiện lợi cho mọi nhà.

Ở phiên bản Robot Vacuum 5 Pro, hệ thống AI Obstacle Avoidance nhận diện vật cản chính xác và điều hướng linh hoạt, hỗ trợ bởi camera HD giúp theo dõi trực tiếp hành trình và đánh dấu chướng ngại vật theo thời gian thực. Công nghệ dToF Smart Retractable Radar cho phép robot dễ dàng chui vào khu vực thấp chỉ 9,5 cm, trong khi giẻ lau mở rộng và chổi cạnh đảm bảo làm sạch sát tường, xử lý triệt để các góc khuất. Đặc biệt, lực hút 20.000Pa siêu mạnh kết hợp cùng trạm làm sạch đa năng có khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 80°C, sấy khô bằng khí nóng và tự động thu gom bụi, giảm thiểu tối đa thao tác thủ công.

Cả hai phiên bản đều được trang bị pin 5200mAh, cho thời gian hoạt động lên tới 140 phút

Trong khi đó, Robot Vacuum 5 sở hữu cùng lực hút 20.000Pa và cảm biến dToF Smart Retractable Radar nhưng hướng tới sự tiện lợi dễ dùng. Nhờ công nghệ S-Cross™ dual-line structured light, robot nhận diện vật cản chuẩn xác và tránh va chạm hiệu quả. Trạm làm sạch tự động hỗ trợ giặt – sấy giẻ lau và lưu trữ bụi trong 75 ngày, đáp ứng nhu cầu vệ sinh hàng ngày của các gia đình bận rộn.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 là dòng TV cao cấp ứng dụng công nghệ chấm lượng tử QD-Mini LED kết hợp tấm nền 4K

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 là dòng TV Mini LED thế hệ mới với ba tùy chọn kích thước 55, 65 và 75 inch. Đây là dòng TV cao cấp ứng dụng công nghệ chấm lượng tử QD-Mini LED kết hợp tấm nền 4K, mang đến độ tương phản sâu, màu sắc sống động cùng độ sáng tối đa 1700 nits, tái hiện hình ảnh rực rỡ trong mọi bối cảnh.

Với loạt trang bị mới Dolby Vision®, HDR10+ cùng hệ thống âm thanh Dolby Atmos® và Harman AudioEFX, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 có khả năng tái tạo chất lượng hình, âm chuẩn rạp chiếu phim. Với tần số quét gốc 144Hz, có thể nâng lên tới 288Hz qua chế độ Game Boost, TV đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ xem phim đến chơi game tốc độ cao.

Thiết bị còn được trang bị công nghệ Low Reflection giảm chói, đảm bảo hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Vận hành trên Google TV, hỗ trợ Apple AirPlay và Wi-Fi 6, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 dễ dàng kết nối, chia sẻ nội dung từ nhiều thiết bị, trở thành trung tâm giải trí lý tưởng cho cả gia đình.

Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum

Máy hút bụi lau nhà cầm tay 2 trong 1 Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum với khả năng chống rối và tự vệ sinh hiệu quả mang đến giải pháp dọn dẹp toàn diện với khả năng hút bụi khô, lau ướt và tự vệ sinh chỉ trong một thiết bị. Lực hút mạnh 18.000Pa kết hợp hệ thống chống rối giúp sàn nhà luôn sạch sẽ, hạn chế tóc và sợi vải quấn vào chổi. Sản phẩm còn hỗ trợ tự vệ sinh giẻ lau bằng nước nóng, giữ đầu chổi sạch và hạn chế vi khuẩn. Đầu hút xoay linh hoạt cùng pin dung lượng lớn cho thời gian hoạt động tới 40 phút, phù hợp cho nhu cầu dọn dẹp nhanh gọn trong gia đình.

Nồi chiên không dầu Xiaomi Air Fryer Essential 6L

Nồi chiên không dầu Xiaomi Air Fryer Essential 6L là lựa chọn phù hợp cho gia đình đông người nhờ dung tích lớn, dễ dàng chế biến đa dạng món ăn từ gà nguyên con đến pizza. Thiết bị hoạt động ở nhiệt độ tối đa 200°C, công suất 1550W và luồng khí nóng xoáy tròn, giúp món ăn chín đều, giòn ngoài mềm trong mà không cần lật. Nút xoay kép đơn giản, dễ sử dụng cho mọi thành viên, kết hợp thiết kế tối giản màu trắng tinh tế, khiến Air Fryer Essential 6L vừa tiện lợi, vừa là điểm nhấn trong căn bếp hiện đại.

Với loạt sản phẩm AIoT được cho ra mắt ngày hôm nay, hệ sinh thái Xiaomi Smart Home ngày một hoàn thiện, mang đến trải nghiệm đồng bộ cho ngôi nhà thông minh mới, hiện đại, đồng bộ và đa dạng hơn.