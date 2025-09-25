Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

19:00 | 25/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Qua đó, Xiaomi nâng tầm hệ sinh thái công nghệ toàn diện, đồng hành với người dùng từ phong cách sống cá nhân đến những trải nghiệm thông minh trong đời sống hằng ngày.
Doanh thu Xiaomi toàn cầu đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp vượt mốc 14 tỷ USD Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Và trong lần giới thiệu này, Xiaomi mang đến bộ sưu tập thiết bị đeo bao gồm Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi OpenWear Stereo Pro và Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ theo dõi sức khỏe, trải nghiệm âm thanh và phong cách thời trang cao cấp.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Ngoài ra, tâm điểm của sự kiện còn là bộ đôi robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 5, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro với lực hút 20.000Pa cùng hệ thống AI Obstacle Avoidance và trạm làm sạch đa năng; dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 tích hợp tấm nền QD-Mini LED, chuẩn Dolby Vision® và Dolby Atmos®; cùng nhiều thiết bị gia dụng khác như máy hút bụi lau nhà cầm tay Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum và nồi chiên không dầu Xiaomi Air Fryer Essential 6L. Tất cả được thiết kế nhằm mang đến một trải nghiệm “Smart Home” hiện đại, tiện nghi và đồng bộ.

“Thông qua loạt sản phẩm mới, Xiaomi không chỉ mang đến công nghệ tiên tiến mà còn mở rộng hệ sinh thái, giúp người dùng Việt trải nghiệm một cuộc sống thông minh, tiện nghi và đầy cảm hứng. Đây là bước đi chiến lược để chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc kiến tạo ngôi nhà hiện đại và khẳng định phong cách cá nhân độc đáo.” Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Đầu tiên là bộ đôi thiết bị đeo mới Gold Collection đồng bộ với Xiaomi 15T Series vừa ra mắt hôm nay. Với phiên bản màu vàng sang trọng cho từng sản phẩm, tạo nên Gold Collection đồng bộ cùng Xiaomi 15T Series. Theo đó, Xiaomi Watch S4 41mm có thiết kế nhỏ gọn hơn, tinh tế, bừng sắc tỏa sáng. Còn Xiaomi OpenWear Stereo Pro sẽ mở trải nghiệm, âm thanh chuẩn pro.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Watch S4 41mm

Cụ thể, Xiaomi Watch S4 41mm là mẫu đồng hồ gọn nhẹ và dây mảnh, hướng đến cổ tay nhỏ hoặc nữ giới. Thiết bị có màn hình AMOLED 1,32 inch, với độ sáng tối đa 1.500 nits, hiển thị sắc nét ngay cả dưới ánh nắng. Khung thép không gỉ sang trọng đi kèm các tùy chọn màu Trắng, Đen, Xanh Mint, cùng phiên bản Sunset Gold nổi bật với dây Milanese vàng và núm vặn nạm kim cương nhân tạo, mang đến dấu ấn cao cấp và thời thượng.

Đồng hồ được tích hợp loạt tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập chuyên nghiệp. Xiaomi Watch S4 41mm được trang bị cảm biến nhiệt độ da, hỗ trợ dự đoán chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới, cùng cảm biến nhịp tim thế hệ mới, giúp theo dõi những chỉ số về giấc ngủ và mức độ căng thẳng chính xác hơn.

Xiaomi Watch S4 41mm
Tính năng đề xuất kế hoạch 21 ngày cải thiện sức khỏe giúp người dùng xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học.

Ngoài ra, tính năng đề xuất kế hoạch 21 ngày cải thiện sức khỏe giúp người dùng xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học. Cùng với đó là hơn 150 chế độ thể thao, thiết bị hỗ trợ cả bơi lội và chạy bộ ngoài trời nhờ hệ thống định vị GNSS băng tần kép L1+L5. Đặc biệt, tính năng sports vlog cho phép quay video tập luyện từ xa trên smartphone, đồng thời hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Ngoài ra, người dùng cũng có thể kích hoạt SOS khẩn cấp để chia sẻ vị trí và gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng khi cần.

Xiaomi Watch S4 41mm còn đóng vai trò trung tâm điều khiển hệ sinh thái qua Xiaomi Smart Hub, kết nối mượt mà với smartphone và các thiết bị thông minh trên nền tảng Xiaomi HyperOS. Với viên pin bền bỉ cho thời gian sử dụng tới 8 ngày, chuẩn kháng nước 5ATM, đây là lựa chọn lý tưởng cho phong cách sống năng động, thông minh và hiện đại.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Mẫu tai nghe chuẩn pro mới Xiaomi OpenWear Stereo Pro

Trong khi đó, mẫu tai nghe chuẩn pro mới Xiaomi OpenWear Stereo Pro với thiết kế treo vành tai, sử dụng khung titanium tùy chỉnh linh hoạt theo từng dáng tai, mang lại cảm giác đeo thoải mái và chắc chắn ngay cả khi sử dụng nhiều giờ liền.

Sản phẩm được trang bị hệ thống đa driver, gồm dynamic driver 18×13mm, dual balanced armatures và PZT tweeter mang đến chất âm cân bằng, chi tiết, đạt chuẩn Hi-Res Audio Wireless LDAC. Viên pin dung lượng lớn cho thời gian nghe liên tục đến 8,5 giờ, khi kèm hộp sạc nâng tổng thời lượng lên 45 giờ sử dụng. Đặc biệt, tai nghe hỗ trợ Harman AudioEFX với nhiều profile EQ tối ưu cho từng thể loại âm nhạc, đồng thời tích hợp tính năng ghi âm chuyên dụng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí lẫn công việc của người dùng hiện đại.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition cũng là một sản phẩm rất đáng chú ý trong lần ra mắt này khi sở hữu thiết kế sang trọng với khung hợp kim nhôm PVD ánh vàng kết hợp dây đeo đính pha lê, biến thiết bị công nghệ thành phụ kiện thời trang cao cấp và là điểm nhấn nổi bật trong Gold Collection.

Sản phẩm trang bị màn hình AMOLED 1,72 inch với độ sáng tối đa 1500 nits, hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, quản lý giấc ngủ nâng cao và gợi ý luyện tập cá nhân hóa. Với thời lượng pin lên đến 21 ngày, thiết bị không chỉ là người bạn đồng hành bền bỉ, mà còn đóng vai trò trung tâm theo dõi sức khỏe thông minh ngay trên cổ tay.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi Smart Band 9 Active xanh lá và tím

Xiaomi cũng đồng thời bổ sung hai phiên bản màu mới cho sản phẩm Xiaomi Smart Band 9 Active là Xanh lá và Tím, mang đến nhiều lựa chọn trẻ trung và đa dạng cho người dùng.

Các thiết bị đeo thông minh thế hệ mới được mở bán chính thức từ hôm nay 25/09/2025. Trong giai đoạn mở bán từ 25/09 - 31/10/2025, người dùng tận hưởng ưu đãi giảm trực tiếp đến 300.000 đồng, cụ thể:

Xiaomi Watch S4 41mm có 4 sự lựa chọn màu sắc là Đen (Black), Xanh bach hà (Mint Green), Trắng (White) và Vàng hoàng hôn (Sunset Gold):

Xiaomi Watch S4 41mm màu Đen và Xanh Mint có giá bán chính thức 4.290.000 đồng; giảm còn 3.990.000 đồng.

Xiaomi Watch S4 41mm màu Trắng có giá bán chính thức 4.990.000 đồng; giảm còn 4.690.000 đồng.

Xiaomi Watch S4 41mm màu Vàng Sunset có giá bán chính thức 5.990.000 đồng; giảm còn 5.690.000 đồng.

Ngoài ra, khi mua Xiaomi Watch S4 41mm cùng với smartphone hoặc máy tính bảng Xiaomi, người dùng được giảm giá đến 700.000 đồng và tặng kèm tai nghe REDMI Buds 6 trị giá 1.270.000 đồng.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro có 3 sự lựa chọn màu sắc là Đen than chì (Graphite Black), Xám titan (Titan Gray) và Vàng sa mạc (Sand Gold). Cả 3 phiên bản đồng loạt có giá bán chính thức 4.990.000 đồng; giảm còn 4.690.000 đồng. Khi mua Xiaomi OpenWear Stereo Pro cùng với smartphone hoặc máy tính bảng Xiaomi, người dùng được giảm giá đến 1.000.000 đồng.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition có giá bán chính thức 2.690.000 đồng; giảm còn 2.490.000 đồng.

Xiaomi Smart Band 9 Active được bổ sung thêm 2 lựa chọn màu sắc mới gồm Tím và Xanh lá. Cả 2 phiên bản đồng loạt có giá bán chính thức 690.000 đồng; giảm còn 580.000 đồng.
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

Để oàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh với loạt thiết bị AIoT mới, Xiaomi cũng ra mắt hai mẫu robot hút bụi lau nhà mới là Xiaomi Robot Vacuum 5 và Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro. Đây là bộ đôi robot hút bụi lau nhà cao cấp, kết hợp lực hút siêu mạnh 20.000Pa với trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm dọn dẹp thông minh và tiện lợi cho mọi nhà.

Ở phiên bản Robot Vacuum 5 Pro, hệ thống AI Obstacle Avoidance nhận diện vật cản chính xác và điều hướng linh hoạt, hỗ trợ bởi camera HD giúp theo dõi trực tiếp hành trình và đánh dấu chướng ngại vật theo thời gian thực. Công nghệ dToF Smart Retractable Radar cho phép robot dễ dàng chui vào khu vực thấp chỉ 9,5 cm, trong khi giẻ lau mở rộng và chổi cạnh đảm bảo làm sạch sát tường, xử lý triệt để các góc khuất. Đặc biệt, lực hút 20.000Pa siêu mạnh kết hợp cùng trạm làm sạch đa năng có khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 80°C, sấy khô bằng khí nóng và tự động thu gom bụi, giảm thiểu tối đa thao tác thủ công.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Cả hai phiên bản đều được trang bị pin 5200mAh, cho thời gian hoạt động lên tới 140 phút

Trong khi đó, Robot Vacuum 5 sở hữu cùng lực hút 20.000Pa và cảm biến dToF Smart Retractable Radar nhưng hướng tới sự tiện lợi dễ dùng. Nhờ công nghệ S-Cross™ dual-line structured light, robot nhận diện vật cản chuẩn xác và tránh va chạm hiệu quả. Trạm làm sạch tự động hỗ trợ giặt – sấy giẻ lau và lưu trữ bụi trong 75 ngày, đáp ứng nhu cầu vệ sinh hàng ngày của các gia đình bận rộn.

Cả hai phiên bản đều được trang bị pin 5200mAh, cho thời gian hoạt động lên tới 140 phút – đủ làm sạch toàn bộ căn hộ lớn chỉ trong một lần. Người dùng có thể dễ dàng ra lệnh bằng giọng nói thông qua Google Assistant, hoặc điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Home để cá nhân hóa lịch trình và chế độ dọn dẹp linh hoạt theo nhu cầu.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 là dòng TV cao cấp ứng dụng công nghệ chấm lượng tử QD-Mini LED kết hợp tấm nền 4K

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 là dòng TV Mini LED thế hệ mới với ba tùy chọn kích thước 55, 65 và 75 inch. Đây là dòng TV cao cấp ứng dụng công nghệ chấm lượng tử QD-Mini LED kết hợp tấm nền 4K, mang đến độ tương phản sâu, màu sắc sống động cùng độ sáng tối đa 1700 nits, tái hiện hình ảnh rực rỡ trong mọi bối cảnh.

Với loạt trang bị mới Dolby Vision®, HDR10+ cùng hệ thống âm thanh Dolby Atmos® và Harman AudioEFX, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 có khả năng tái tạo chất lượng hình, âm chuẩn rạp chiếu phim. Với tần số quét gốc 144Hz, có thể nâng lên tới 288Hz qua chế độ Game Boost, TV đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ xem phim đến chơi game tốc độ cao.

Thiết bị còn được trang bị công nghệ Low Reflection giảm chói, đảm bảo hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Vận hành trên Google TV, hỗ trợ Apple AirPlay và Wi-Fi 6, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 dễ dàng kết nối, chia sẻ nội dung từ nhiều thiết bị, trở thành trung tâm giải trí lý tưởng cho cả gia đình.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum

Máy hút bụi lau nhà cầm tay 2 trong 1 Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum với khả năng chống rối và tự vệ sinh hiệu quả mang đến giải pháp dọn dẹp toàn diện với khả năng hút bụi khô, lau ướt và tự vệ sinh chỉ trong một thiết bị. Lực hút mạnh 18.000Pa kết hợp hệ thống chống rối giúp sàn nhà luôn sạch sẽ, hạn chế tóc và sợi vải quấn vào chổi. Sản phẩm còn hỗ trợ tự vệ sinh giẻ lau bằng nước nóng, giữ đầu chổi sạch và hạn chế vi khuẩn. Đầu hút xoay linh hoạt cùng pin dung lượng lớn cho thời gian hoạt động tới 40 phút, phù hợp cho nhu cầu dọn dẹp nhanh gọn trong gia đình.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam
Nồi chiên không dầu Xiaomi Air Fryer Essential 6L

Nồi chiên không dầu Xiaomi Air Fryer Essential 6L là lựa chọn phù hợp cho gia đình đông người nhờ dung tích lớn, dễ dàng chế biến đa dạng món ăn từ gà nguyên con đến pizza. Thiết bị hoạt động ở nhiệt độ tối đa 200°C, công suất 1550W và luồng khí nóng xoáy tròn, giúp món ăn chín đều, giòn ngoài mềm trong mà không cần lật. Nút xoay kép đơn giản, dễ sử dụng cho mọi thành viên, kết hợp thiết kế tối giản màu trắng tinh tế, khiến Air Fryer Essential 6L vừa tiện lợi, vừa là điểm nhấn trong căn bếp hiện đại.

Với loạt sản phẩm AIoT được cho ra mắt ngày hôm nay, hệ sinh thái Xiaomi Smart Home ngày một hoàn thiện, mang đến trải nghiệm đồng bộ cho ngôi nhà thông minh mới, hiện đại, đồng bộ và đa dạng hơn.

Các sản phẩm AIoT dành cho ngôi nhà thông minh cũng sẽ chính thức mở bán từ hôm nay 25/09/2025 kèm theo loạt ưu đãi hấp dẫn:

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 có ba tùy chọn kích thước 55 inch, 65 inch và 75 inch. Trong giai đoạn mở bán từ 25/09 - 31/10/2025, khách hàng được tận hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 5.000.000 đồng, tặng kèm loa Xiaomi Soundbar Pro 2.0ch trị giá 2.990.000 đồng, trả góp 0% lãi suất và chương trình bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng.

Xiaomi TV S Pro MiniLED 75 2026 có giá 31.990.000 đồng; ưu đãi 5.000.000 đồng, còn 26.990.000 đồng.

Xiaomi TV S Pro MiniLED 65 2026 có giá 24.990.000 đồng; ưu đãi 4.000.000 đồng, còn 20.990.000 đồng.

Xiaomi TV S Pro MiniLED 55 2026 có giá 19.990.000 đồng; ưu đãi 3.000.000 đồng, còn 16.990.000 đồng.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Series có 2 phiên bản: phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro có giá 22.990.000 đồng; ưu đãi 3.000.000 đồng, còn 19.990.000 đồng.

Xiaomi Robot Vacuum 5 có giá 18.990.000 đồng; ưu đãi 2.000.000 đồng, còn 16.990.000 đồng.

Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum có giá 9.990.000 đồng; ưu đãi 1.000.000 đồng, còn 8.990.000 đồng.

Xiaomi Air Fryer Essential 6L có giá 1.799.000 đồng; ưu đãi 300.000 đồng, còn 1.499.000 đồng.
Xiaomi hệ sinh thái AIoT gia dụng thông minh thiết bị đeo

Bài liên quan

Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Có thể bạn quan tâm

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Gia dụng
Đây là một trong những sự kiện công nghệ quốc tế hiếm hoi được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới toàn cầu của ECOVACS, đồng thời mở ra sự kết hợp đặc biệt với Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP - biểu tượng tiên phong trong nghệ thuật với vai trò Đại sứ thương hiệu đầu tiên của ECOVACS tại Việt Nam.
Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Theo đó, thương hiệu hàng đầu thế giới về robot dịch vụ, COVACS, sẽ chính thức có Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam, đại diện cho ngành hàng robot hút bụi thông minh.
Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Mảng sản phẩm gia dụng thông minh sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam từ hôm nay, 13/9, ghi dấu bước phát triển trong hành trình mang đến giải pháp sống “trong lành từng khoảnh khắc” cho người tiêu dùng.
TCL Care Aura DD Inverter: chiếc máy giặt sấy 2 in 1 mà người dùng tìm kiếm bấy lâu nay

TCL Care Aura DD Inverter: chiếc máy giặt sấy 2 in 1 mà người dùng tìm kiếm bấy lâu nay

Điện tử tiêu dùng
Với thời gian giặt sấy chỉ trong 1 giờ, cùng rất nhiều trang bị công nghệ mới vượt trội và một mức giá vô cùng hợp lý, TCL Care Aura DD Inverter chính là chiếc máy giặt sấy mà người dùng tìm kiếm bấy lâu nay.
Samsung mang đến nhiều cải tiến thú vị trong việc chăm sóc sức khỏe tại Hội Nghị World Sleep 2025

Samsung mang đến nhiều cải tiến thú vị trong việc chăm sóc sức khỏe tại Hội Nghị World Sleep 2025

Điện tử tiêu dùng
Tại đây, Samsung đã giới thiệu các giải pháp như khắc phục tình trạng thiếu ngủ, nâng cao sức khỏe toàn diện… để thêm một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa nguy cơ của Samsung.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
35°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
29°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
31°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16737 17006 17581
CAD 18407 18684 19302
CHF 32373 32756 33406
CNY 0 3470 3830
EUR 30195 30469 31493
GBP 34441 34833 35776
HKD 0 3263 3465
JPY 169 173 180
KRW 0 17 19
NZD 0 14915 15505
SGD 19880 20162 20678
THB 733 797 850
USD (1,2) 26133 0 0
USD (5,10,20) 26175 0 0
USD (50,100) 26203 26238 26453
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,215 26,215 26,453
USD(1-2-5) 25,167 - -
USD(10-20) 25,167 - -
EUR 30,446 30,470 31,544
JPY 173.53 173.84 180.34
GBP 34,871 34,965 35,678
AUD 17,011 17,072 17,473
CAD 18,667 18,727 19,172
CHF 32,686 32,788 33,453
SGD 20,063 20,125 20,704
CNY - 3,659 3,741
HKD 3,340 3,350 3,434
KRW 17.33 18.07 19.42
THB 783.47 793.15 844.27
NZD 14,923 15,062 15,428
SEK - 2,750 2,832
DKK - 4,069 4,189
NOK - 2,592 2,670
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,855.81 - 6,572.44
TWD 783.14 - 943.55
SAR - 6,936.26 7,265.63
KWD - 84,186 89,168
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,280 26,283 26,453
EUR 30,272 30,394 31,480
GBP 34,673 34,812 35,749
HKD 3,333 3,346 3,448
CHF 32,481 32,611 33,490
JPY 172.78 173.47 180.45
AUD 16,952 17,020 17,538
SGD 20,096 20,177 20,690
THB 799 802 837
CAD 18,645 18,720 19,207
NZD 15,001 15,481
KRW 17.99 19.68
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26453
AUD 16908 17008 17576
CAD 18578 18678 19234
CHF 32606 32636 33510
CNY 0 3664.1 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30461 30561 31333
GBP 34723 34773 35894
HKD 0 3390 0
JPY 172.74 173.74 180.25
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.162 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15018 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20025 20155 20886
THB 0 763.5 0
TWD 0 870 0
XAU 13200000 13200000 13450000
XBJ 11000000 11000000 13450000
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,224 26,274 26,453
USD20 26,224 26,274 26,453
USD1 26,224 26,274 26,453
AUD 16,959 17,059 18,180
EUR 30,518 30,518 31,835
CAD 18,534 18,634 19,945
SGD 20,116 20,266 20,724
JPY 173.32 174.82 179.39
GBP 34,839 34,989 36,110
XAU 13,248,000 0 13,452,000
CNY 0 3,550 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,250 13,450
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,850 13,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,520 12,920
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,470 12,870
Nguyên liệu 99.99 12,030 ▲50K 12,230 ▲50K
Nguyên liệu 99.9 11,980 ▲50K 12,180 ▲50K
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,500 131,500
Hà Nội - PNJ 128,500 131,500
Đà Nẵng - PNJ 128,500 131,500
Miền Tây - PNJ 128,500 131,500
Tây Nguyên - PNJ 128,500 131,500
Đông Nam Bộ - PNJ 128,500 131,500
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 13,100
Trang sức 99.9 12,490 13,090
NL 99.99 12,030 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,030 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,860 13,160
Miếng SJC Thái Bình 13,250 13,450
Miếng SJC Nghệ An 13,250 13,450
Miếng SJC Hà Nội 13,250 13,450
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,325 13,452
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,325 13,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,283 131
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,283 1,311
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,255 1,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,228 127,228
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,035 96,535
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,039 87,539
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,043 78,543
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,573 75,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,624 5,374
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cập nhật: 26/09/2025 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Các công ty công nghệ y tế châu Âu trượt dốc sau khi Hoa Kỳ mở cuộc điều tra nhập khẩu thiết bị

Các công ty công nghệ y tế châu Âu trượt dốc sau khi Hoa Kỳ mở cuộc điều tra nhập khẩu thiết bị

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Bot AI đảo ngược Phố Wall: Biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la trong 30 ngày

Bot AI đảo ngược Phố Wall: Biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la trong 30 ngày

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm