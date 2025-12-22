Gaming
Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thành Biên

Thành Biên

11:10 | 22/12/2025
Ngày 20/12/2025, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) chính thức khép lại với lễ bế mạc tại Bangkok, Thái Lan. Thể thao Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc hành trình, giành 2 Huy chương Vàng (HCV) ở bộ môn Liên Quân Mobile (Arena of Valor) ở cả nội dung Nam và nữ, 1 Huy chương Bạc (HCB) ở FC Online, cùng thành tích nổi bật ở nội dung trình diễn Audition. Qua đó, khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

Thành tích của Thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 33

Bảng tổng sắp Huy chương Bộ môn Thể thao điện tử tại SEA Games 33. Nguồn: Lag.vn
Bảng tổng sắp Huy chương Bộ môn Thể thao điện tử tại SEA Games 33. Nguồn: Lag.vn

Các môn Thể thao Điện tử tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 13 đến 19/12/2025, với 6 nội dung tranh huy chương từ 4 tựa game Liên Quân Mobile (Nam và Nữ), Mobile Legends: Bang Bang (Nam và Nữ), Free Fire, FC Online và 1 môn thể thao điện tử trình diễn Audition. Việt Nam tham gia đầy đủ các nội dung, tập trung nguồn lực vào các môn thế mạnh.

Điểm sáng lớn nhất là Liên Quân Mobile. Ngày 16/12, đội tuyển Nữ Việt Nam đánh bại Lào 4-0 ở chung kết, giành HCV đầu tiên. Trận đấu diễn ra thuyết phục, không để đối thủ ghi điểm nào.

Tiếp nối thành công, ngày 19/12, đội tuyển Nam Việt Nam đối đầu chủ nhà Thái Lan ở chung kết. Sau 6 ván đấu căng thẳng, Việt Nam thắng 4-2 (một số nguồn ghi 3-1), mang về HCV thứ hai cho bộ môn này. Đây là lần đầu Việt Nam giành vàng Liên Quân Mobile Nam sau 6 năm chờ đợi, đồng thời hoàn tất cú đúp vàng lịch sử.

Đội tuyển Liên quân Việt Nam giành thành tích lịch sử tại SEA Games 33
Đội tuyển Liên quân Việt Nam giành thành tích lịch sử tại SEA Games 33

FC Online, đội tuyển Việt Nam dừng chân ở chung kết, giành HCB trước Thái Lan. Hai môn còn lại,Mobile Legends: Bang Bang (Philippines vàng Nam, Malaysia vàng Nữ) và Free Fire, Việt Nam không có huy chương dù nỗ lực thi đấu.

Ngoài nội dung chính thức, Audition lần đầu xuất hiện với tư cách môn biểu diễn (không tính huy chương toàn đoàn). Đoàn Việt Nam đạt thành tích ấn tượng: HCV và HCB Đơn Nữ, HCV và HCĐ Đôi Nam Nữ, HCB và HCĐ Đơn Nam.

Tổng thể, Thể thao Điện tử Việt Nam xếp hạng cao ở Esports khu vực, chỉ sau Thái Lan về số HCV nhưng dẫn đầu ở Liên Quân Mobile, môn cạnh tranh trực tiếp gay gắt. Thành công này xuất phát từ chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến thuật sắc bén dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn và các liên đoàn chuyên ngành.

Các vận động viên Esports Việt Nam trở về nước ngày 21/12/2025, nhận đón tiếp nồng nhiệt từ cộng đồng game thủ. Thành tích này không chỉ mang vinh quang mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi Esports chuyên nghiệp.

Thành công của Esports Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả của định hướng đúng và đầu tư bài bản

Nhìn lại hành trình đến với SEA Games 33, có thể thấy thành công của Esports Việt Nam là kết quả trực tiếp từ công tác chuẩn bị sớm và định hướng phát triển rõ ràng. Ngay từ đầu năm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn đã xác định Esports là một trong những môn thể thao mới cần được đầu tư có chọn lọc, tập trung vào các nội dung có khả năng tranh chấp huy chương cao ở đấu trường khu vực và châu lục.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách nhìn nhận Esports. Từ chỗ chủ yếu mang tính phong trào, Esports ngày càng được tiếp cận như một môn thể thao thành tích cao, với yêu cầu khắt khe về kỷ luật, bản lĩnh thi đấu, chiến thuật và tinh thần đồng đội. Các vận động viên Esports Việt Nam tại SEA Games 33 cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong lối chơi, khả năng thích ứng chiến thuật và tâm lý thi đấu trước những đối thủ mạnh, đặc biệt là trong các trận chung kết mang tính quyết định.

Thành công của Esports Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả của định hướng đúng và sự đầu tư bài bản
Thành công của Esports Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả của định hướng đúng và sự đầu tư bài bản

Thành công tại SEA Games 33 cũng phản ánh hiệu quả của việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, liên đoàn, các đơn vị tổ chức giải chuyên nghiệp và cộng đồng Esports. Sự phối hợp này giúp công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý vận động viên đi vào nền nếp, đồng thời tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thi đấu lành mạnh, chuyên nghiệp hơn cho Esports phát triển.

Quan trọng hơn, những tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 mang ý nghĩa mở đường cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Esports Việt Nam. Trong bối cảnh Esports ngày càng được khẳng định vị trí ở các đấu trường lớn như ASIAD và hướng tới xa hơn là Olympic Esports trong tương lai, việc xây dựng lực lượng kế cận, chuẩn hóa hệ thống đào tạo và tiếp tục đầu tư có trọng điểm là yêu cầu mang tính chiến lược.

Từ thành công tại SEA Games 33, Esports Việt Nam có cơ sở để tin tưởng vào một chặng đường phát triển bền vững hơn, không chỉ dừng lại ở thành tích khu vực mà còn hướng tới các sân chơi lớn của châu lục và thế giới. Quan trọng nhất, Esports đã và đang chứng minh rằng, khi được định hướng đúng, đầu tư bài bản và quản lý chuyên nghiệp, đây hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột mới đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam trong kỷ nguyên số.

SEA Games 33 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Esports Đông Nam Á, với hàng triệu lượt xem trực tuyến và giá trị giải thưởng lớn. Việt Nam góp phần quan trọng vào việc đưa bộ môn này tiến gần hơn đến sân chơi Olympic tương lai.

SEA Games 33 Esports Thể thao điện tử Liên quân Mobile FC Online (FIFA Online 4) Audition Mobile Legends: Bang Bang

