Quá trình số hóa giấy tờ pháp lý của người dân tiếp tục được mở rộng khi ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được cập nhật thêm nhiều tiện ích đáng chú ý. Lần nâng cấp này cho phép tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mở ra khả năng thực hiện một số thủ tục liên quan đến “sổ đỏ” trên môi trường số.

Bước đi mới trong hành trình số hóa tài sản

Theo cơ quan quản lý, việc đưa dữ liệu đất đai lên nền tảng số không chỉ nhằm thuận tiện hóa cho người dân mà còn phục vụ mục tiêu rà soát, chuẩn hóa hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động này nằm trong kế hoạch cao điểm kéo dài 90 ngày, được triển khai đồng thời bởi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an cùng chính quyền các địa phương, diễn ra từ đầu tháng 9 đến hết tháng 11.

Sổ đỏ chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID

Việc tích hợp sổ đỏ trên VNeID đánh dấu bước tiến mới trong số hóa giấy tờ nhà đất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin tài sản và góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Trong giai đoạn này, thông tin về thửa đất, chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở sẽ được đối chiếu, xác thực chéo với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những dữ liệu còn thiếu hoặc chưa đồng bộ, bao gồm thông tin căn cước công dân của người đứng tên tài sản, sẽ được rà soát, bổ sung và chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ điện tử.

Người dân có thể tra cứu thông tin đất đai của mình bằng cách đăng nhập vào VNeID, chọn mục "Dịch vụ khác", sau đó nhấn "Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước". Tại đây, người dùng nhập số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất, rồi tải lên hình ảnh hoặc file PDF các trang của sổ đỏ. Toàn bộ thao tác diễn ra trên điện thoại, giúp người dân tiết kiệm thời gian di chuyển đến cơ quan hành chính.

Để sử dụng tính năng tích hợp sổ đỏ, người dùng cần đảm bảo tài khoản đã được kích hoạt ở mức độ 2. Đây là mức định danh cao nhất trên VNeID, yêu cầu người dùng xác thực thông tin qua thẻ căn cước công dân gắn chip và chụp ảnh sinh trắc học. Tài khoản mức 2 có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ gốc trong nhiều giao dịch hành chính.

Việc số hóa sổ đỏ giúp người dân giảm nguy cơ mất mát, hư hỏng giấy tờ gốc. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như mua bán, thế chấp hay cấp đổi, người dân có thể tra cứu thông tin ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo bản giấy. Cơ quan nhà nước cũng dễ dàng xác minh tính xác thực của tài sản thông qua hệ thống dữ liệu điện tử.

Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số

Ngoài sổ đỏ, phiên bản 2.2.5 còn bổ sung nhiều tiện ích khác. Người dùng có thể định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi, hiển thị vé metro để sử dụng tàu điện, và thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ngay trên ứng dụng. Hiện VNeID đã triển khai 50 tiện ích, tích hợp 6 nhóm giấy tờ chính gồm 18,7 triệu giấy phép lái xe và 7 triệu đăng ký xe.

Một số tính năng nổi bật khác bao gồm xác thực sinh trắc học tại 18 cảng hàng không, phục vụ hơn 1,1 triệu lượt khách. Thời gian kiểm soát đã giảm từ 17-27 phút xuống còn 3-5 giây. Nền tảng Sổ sức khỏe điện tử cũng có 421 cơ sở y tế tham gia với gần 5 triệu bệnh án điện tử và hơn 2 triệu sổ sức khỏe.

Mục tiêu phát triển đến 2030

Theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2023-2025 phấn đấu đạt trên 40 triệu tài khoản VNeID. Con số 67 triệu tài khoản hiện tại cho thấy mục tiêu này đã vượt quá 62,5%. Đến giai đoạn 2025-2030, kế hoạch đề ra là đạt trên 60 triệu tài khoản, cùng với việc xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, thương mại điện tử và nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

VNeID do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư xây dựng và vận hành, dựa trên nền tảng dữ liệu định danh và hệ thống xác thực điện tử. Mỗi tài khoản gắn với mã định danh cá nhân 12 chữ số, tương ứng với từng công dân. Trước đó, nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thông tin cư trú hay mã số bảo hiểm xã hội đã được tích hợp, từng bước giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy trong giao dịch hành chính.