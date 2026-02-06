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Sổ đỏ chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID

Đình Tưởng

Đình Tưởng

17:37 | 06/02/2026
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Sổ đỏ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, cho phép người dân tra cứu thông tin quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên môi trường số, phục vụ quá trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đất đai.
Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Không được yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 Không được yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt? Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Quá trình số hóa giấy tờ pháp lý của người dân tiếp tục được mở rộng khi ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được cập nhật thêm nhiều tiện ích đáng chú ý. Lần nâng cấp này cho phép tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mở ra khả năng thực hiện một số thủ tục liên quan đến “sổ đỏ” trên môi trường số.

Bước đi mới trong hành trình số hóa tài sản

Theo cơ quan quản lý, việc đưa dữ liệu đất đai lên nền tảng số không chỉ nhằm thuận tiện hóa cho người dân mà còn phục vụ mục tiêu rà soát, chuẩn hóa hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động này nằm trong kế hoạch cao điểm kéo dài 90 ngày, được triển khai đồng thời bởi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an cùng chính quyền các địa phương, diễn ra từ đầu tháng 9 đến hết tháng 11.

Sổ đỏ chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID
Sổ đỏ chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID

Việc tích hợp sổ đỏ trên VNeID đánh dấu bước tiến mới trong số hóa giấy tờ nhà đất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin tài sản và góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Trong giai đoạn này, thông tin về thửa đất, chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở sẽ được đối chiếu, xác thực chéo với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những dữ liệu còn thiếu hoặc chưa đồng bộ, bao gồm thông tin căn cước công dân của người đứng tên tài sản, sẽ được rà soát, bổ sung và chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ điện tử.

Người dân có thể tra cứu thông tin đất đai của mình bằng cách đăng nhập vào VNeID, chọn mục "Dịch vụ khác", sau đó nhấn "Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước". Tại đây, người dùng nhập số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất, rồi tải lên hình ảnh hoặc file PDF các trang của sổ đỏ. Toàn bộ thao tác diễn ra trên điện thoại, giúp người dân tiết kiệm thời gian di chuyển đến cơ quan hành chính.

Để sử dụng tính năng tích hợp sổ đỏ, người dùng cần đảm bảo tài khoản đã được kích hoạt ở mức độ 2. Đây là mức định danh cao nhất trên VNeID, yêu cầu người dùng xác thực thông tin qua thẻ căn cước công dân gắn chip và chụp ảnh sinh trắc học. Tài khoản mức 2 có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ gốc trong nhiều giao dịch hành chính.

Việc số hóa sổ đỏ giúp người dân giảm nguy cơ mất mát, hư hỏng giấy tờ gốc. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như mua bán, thế chấp hay cấp đổi, người dân có thể tra cứu thông tin ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo bản giấy. Cơ quan nhà nước cũng dễ dàng xác minh tính xác thực của tài sản thông qua hệ thống dữ liệu điện tử.

Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số

Ngoài sổ đỏ, phiên bản 2.2.5 còn bổ sung nhiều tiện ích khác. Người dùng có thể định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi, hiển thị vé metro để sử dụng tàu điện, và thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ngay trên ứng dụng. Hiện VNeID đã triển khai 50 tiện ích, tích hợp 6 nhóm giấy tờ chính gồm 18,7 triệu giấy phép lái xe và 7 triệu đăng ký xe.

Một số tính năng nổi bật khác bao gồm xác thực sinh trắc học tại 18 cảng hàng không, phục vụ hơn 1,1 triệu lượt khách. Thời gian kiểm soát đã giảm từ 17-27 phút xuống còn 3-5 giây. Nền tảng Sổ sức khỏe điện tử cũng có 421 cơ sở y tế tham gia với gần 5 triệu bệnh án điện tử và hơn 2 triệu sổ sức khỏe.

Mục tiêu phát triển đến 2030

Theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2023-2025 phấn đấu đạt trên 40 triệu tài khoản VNeID. Con số 67 triệu tài khoản hiện tại cho thấy mục tiêu này đã vượt quá 62,5%. Đến giai đoạn 2025-2030, kế hoạch đề ra là đạt trên 60 triệu tài khoản, cùng với việc xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, thương mại điện tử và nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

VNeID do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư xây dựng và vận hành, dựa trên nền tảng dữ liệu định danh và hệ thống xác thực điện tử. Mỗi tài khoản gắn với mã định danh cá nhân 12 chữ số, tương ứng với từng công dân. Trước đó, nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thông tin cư trú hay mã số bảo hiểm xã hội đã được tích hợp, từng bước giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy trong giao dịch hành chính.

vnid Sổ đỏ tích hợp Chuyển đổi số người dân

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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