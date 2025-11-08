Chuyển động số
Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

13:07 | 08/11/2025
Sau gần ba tuần triển khai lấy ý kiến, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tiếp nhận hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Kết quả cho thấy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các cấp, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng từ ngày 15/10 đến 4/11/2025.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, phát huy sức mạnh của báo chí, truyền thông và nền tảng số để lan tỏa nội dung văn kiện đến từng tầng lớp Nhân dân. Hơn 12.000 tin, bài đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân hiểu rõ nội dung, mục tiêu và tinh thần đổi mới của Đảng.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong lấy ý kiến được triển khai rộng rãi qua VNeID, hệ thống trực tuyến và mã QR tại 1.200 điểm cafe, sân bay lớn trên cả nước, mở rộng diện tham gia, nhất là giới trẻ, người lao động, kiều bào ở nước ngoài.

Theo tổng hợp đến ngày 4/11, toàn quốc ghi nhận 2.501.265 ý kiến góp ý. Trong đó, 1.169.638 ý kiến dành cho Dự thảo Báo cáo Chính trị, 792.533 ý kiến cho Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, 538.572 ý kiến cho Báo cáo tổng kết Điều lệ Đảng, cùng hơn 500 ý kiến khác về hình thức và bố cục.

Hơn 2,1 triệu ý kiến được gửi qua ứng dụng VNeID, 240.583 ý kiến qua hệ thống trực tuyến, 3.908 hội nghị, tọa đàm thu hút hơn 127.000 lượt góp ý trực tiếp. Con số này cho thấy sức lan tỏa của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước.

Đa số ý kiến thống nhất cao với nội dung Dự thảo Văn kiện, đánh giá văn kiện được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn đất nước, thể hiện rõ tầm nhìn và khát vọng phát triển. Nhiều người dân đánh giá cao việc tích hợp ba văn kiện lớn thành một báo cáo chính trị thống nhất, giúp việc thảo luận và góp ý dễ tiếp cận, logic và hiệu quả hơn.

Các nhóm ý kiến tập trung vào những vấn đề then chốt như phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới giáo dục, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân và tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đề nghị làm rõ hơn các chỉ tiêu về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, chênh lệch vùng miền và vai trò của đổi mới sáng tạo trong phát triển đất nước.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát quyền lực, phát huy dân chủ trong Đảng và xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, có trách nhiệm, lấy Nhân dân làm gốc. Bên cạnh đó, người dân mong muốn Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính và phát triển công dân số.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nhất là các điểm mới, để Nhân dân dễ tiếp cận và có cơ sở góp ý.

Việc lấy ý kiến sẽ được mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân đều có tiếng nói trong công việc trọng đại của Đảng và đất nước.

Song song với đó, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm quá trình tổng hợp khách quan, trung thực. Công tác tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết toàn dân hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

