Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1

Dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết, thực hiện Đề án số 27-ĐA/TU và Kế hoạch số 179-KH/TU của Thành ủy, Nhà trường đã chuẩn hóa toàn diện 6/6 nhóm tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt mức quy định.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng cao chất lượng, với 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, gần 24% giảng viên có trình độ tiến sĩ; gần 70% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính trở lên; 98,59% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Trong 5 năm qua, Nhà trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 21.600 lượt học viên với 17 loại hình chương trình khác nhau; triển khai nhiều đề tài, đề án khoa học cấp trường, cấp thành phố và một đề tài cấp Nhà nước đang thực hiện; đạt 3 giải quốc gia kỳ thi chính luận quốc gia và 8 giải cấp thành phố...

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình thẩm định được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không nợ tiêu chí, đồng thời đề nghị Trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế và phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trong năm 2026.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng chứng nhận chuẩn mức 1 cho lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định việc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đạt chuẩn mức 1 là mốc son quan trọng trong chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đề nghị Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Phạm Minh Anh khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình cụ thể để sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn mức 2, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận chính trị uy tín của Thủ đô và cả nước.