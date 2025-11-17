Chuyển đổi số
Khoa Du lịch học ĐHKHXH&NV được vinh danh 'Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất'

Nhất Tâm

Nhất Tâm

10:09 | 17/11/2025
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Bộ VHTTDL đã trao chứng nhận “Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất” cho Khoa Du lịch học Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội. Danh hiệu này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong đào tạo, nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.
Chiều 15/11, tại Hà Nội, Khoa Du lịch học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp và nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên.

Sự kiện đánh dấu hành trình ba thập kỷ xây dựng nền tảng học thuật du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Khoa Du lịch học ĐHKHXH&NV được vinh danh 'Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất'
Trưởng Khoa Du lịch học Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội Nguyễn Ngọc Dung phát biểu tại sự kiện.

Khoa Du lịch học Trường ĐHKHXH&NV được thành lập năm 1995, với sứ mệnh tiên phong sáng tạo, chuyển giao tri thức và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch. Những năm đầu, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, học liệu và trang thiết bị giảng dạy hạn chế, song tập thể giảng viên đã vượt qua khó khăn, đặt nền móng cho đào tạo, nghiên cứu khoa học du lịch của đất nước.

Trải qua 30 năm, Khoa đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học du lịch uy tín hàng đầu cả nước. Các dấu mốc quan trọng có thể kể đến như: triển khai chương trình Thạc sĩ Du lịch (2003), đào tạo Tiến sĩ Du lịch (2018). Đến nay, hàng nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của Khoa đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp du lịch.

Khoa Du lịch học ĐHKHXH&NV được vinh danh 'Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất'
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu trao chứng nhận cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất cho Khoa Du lịch học Trường Đại học KHXH&NV .

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Ngọc Dung – Trưởng Khoa Du lịch học cho biết khoa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với những thách thức và cơ hội trong bối cảnh du lịch Việt Nam đổi mới mạnh mẽ. Khoa định hướng rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập gắn liền với đặc thù phát triển của du lịch Việt Nam; tăng cường nghiên cứu, đặc biệt ở bậc sau đại học; phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, phấn đấu 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

“Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và hội nhập, Khoa Du lịch học sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm, đóng góp vào chiến lược phát triển của Nhà trường và sự lớn mạnh của ngành du lịch Việt Nam”, TS. Dung nhấn mạnh.

Khoa Du lịch học ĐHKHXH&NV được vinh danh 'Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất'
Các đại biểu thực hiện nghi thức ghi dấu ấn tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá cao hành trình 30 năm của Khoa Du lịch học và khẳng định đây là cơ sở tiên phong của cả nước trong đào tạo nhân lực du lịch. Ông cho biết giai đoạn 2015–2019, du lịch Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới; dự báo năm 2025 Việt Nam sẽ đón hơn 20 triệu khách quốc tế, 150 triệu khách nội địa và tổng thu du lịch đạt trên 1 triệu tỷ đồng, đóng góp trên 10% GDP.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, ngành du lịch cần từ 3–5 triệu lao động được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về du lịch.“Khoa Du lịch học cần tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh và nhân lực du lịch chất lượng cao ,phù hợp với chiến lược quốc gia và xu thế toàn cầu”, ông Siêu nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Bộ VHTTDL đã trao chứng nhận “Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất” cho Khoa Du lịch học Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong ba thập kỷ qua.

Khoa Du lịch học Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

