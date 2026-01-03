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Báo cáo về AI tại Việt Nam: Khoảng cách giữa khung chính sách và thực tiễn tiếp tục là thách thức lớn

La Giang

La Giang

12:06 | 03/01/2026
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Các kết quả phân tích cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực quan trọng của đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng về hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán và nguồn nhân lực chất lượng cao còn chưa đồng đều; khoảng cách giữa khung chính sách và triển khai thực tiễn tiếp tục là thách thức lớn đối với quá trình phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.
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Lần đầu tiên “Báo cáo thường niên về Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam năm 2025” được Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-ITI) công bố tại Hội thảo khoa học được tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Theo Viện trưởng Viện VNU-ITI GS.TS Trần Xuân Tú, “Báo cáo thường niên về Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam năm 2025” được xây dựng trên cơ sở khảo sát, phân tích dữ liệu từ 50 doanh nghiệp, 127 viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học, cùng 142 đơn vị, tổ chức ứng dụng AI trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2023-2025.

Báo cáo về AI tại Việt Nam: Khoảng cách giữa khung chính sách và thực tiễn tiếp tục là thách thức lớn
Viện trưởng Viện VNU-ITI GS.TS Trần Xuân Tú phát biểu tại hội thảo .

Báo cáo nhằm cung cấp bức tranh toàn diện, khách quan và dựa trên dữ liệu thực chứng về tình hình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, tập trung theo ba trụ cột: Viện/Trường, Doanh nghiệp và Bộ/Ngành. Báo cáo không chỉ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho hoạch định chính sách, đầu tư và đào tạo trong giai đoạn tới, mà còn góp phần kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển AI có trách nhiệm, bền vững và phục vụ lợi ích chung của xã hội.

TS. Dương Quang Khánh - đại diện nhóm biên soạn Báo cáo của Viện VNU-ITI cho biết, với muc đích xây dựng bức tranh toàn cảnh về tình hình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam nói chung và tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) nói riêng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Báo cáo thông qua nghiên cứu tổng quan, thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu.

Nội dung Báo cáo bao gồm ba chương: Chương 1 - Trình bày tổng quan về bối cảnh nghiên cứu, phương pháp luận về thiết nghiên cứu; Chương 2 - Báo cáo tình hình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tập trung trong các lĩnh vực: công nghiệp, y tế, giao thông, tài chính và giáo dục trong giai đoạn từ năm 2023 – 2025; Chương 3 - Đề xuất, kiến nghị các chính sách liên quan nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam nói chung và tại VNU nói riêng.

Đối với Nhà nước, Báo cáo nhấn mạnh vai trò trung tâm trong việc hoàn thiện khung pháp lý, phát triển hạ tầng dữ liệu và tính toán, cũng như xây dựng các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Lần đầu tiên công bố Báo cáo về AI tại Việt Nam: Khoảng cách giữa khung chính sách và thực tiễn tiếp tục là thách thức lớn
Quang cảnh hội thảo.

Đối với doanh nghiệp, Báo cáo khuyến nghị AI cần được tiếp cận như một chiến lược dài hạn gắn với chuyển đổi số, thay vì chỉ là các giải pháp kỹ thuật ngắn hạn. Doanh nghiệp cần đầu tư đồng bộ vào dữ liệu, nguồn nhân lực và năng lực quản trị, đồng thời tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học nhằm tối ưu hóa hoạt động, tái cấu trúc mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với các trường đại học và viện nghiên cứu, Báo cáo đề xuất coi AI như một hạ tầng tri thức mới, góp phần tăng tốc khám phá khoa học và thúc đẩy nghiên cứu liên ngành. Điều này đòi hỏi đầu tư dài hạn cho hạ tầng tính toán, dữ liệu mở và các chương trình nghiên cứu trọng điểm, qua đó giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia tiên tiến và nâng cao vị thế học thuật trên bản đồ khoa học quốc tế.

Về đào tạo nguồn nhân lực, Báo cáo khẳng định đây là nhiệm vụ chiến lược mang tính nền tảng, cần tập trung đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, tăng cường thực hành, thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp và phát triển thị trường lao động AI, nhằm hình thành đội ngũ nhân lực vừa vững lý thuyết, vừa đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế số.

Riêng đối với VNU, Báo cáo đề xuất việc VNU tiên phong trong ứng dụng AI vào quản trị đại học, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành và giáo dục cá nhân hóa; đồng thời đầu tư hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc về trí tuệ nhân tạo, chia sẻ hạ tầng dữ liệu và tính toán, tăng cường hợp tác quốc tế, qua đó khẳng định vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái AI quốc gia.

Trong khuôn khổ của Hội thảo khoa học công bố “Báo cáo thường niên về Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam năm 2025”, đã diễn ra tọa đàm về xu hướng và cơ hội phát triển AI cho Việt Nam 2025 - 2030 với sự tham gia của GS.TS Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành CNTT, Phó Chủ nhiệm thường trực chương trình KC 4.0 giai đoạn 2019-2030; ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC); bà Trần Thị Lan Hương - chuyên gia số cao cấp, Ngân hàng Thế giới và Phó Viện trưởng VNU-ITI PGS.TS Lê Hoàng Sơn.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia đã chia sẻ các góc nhìn khác nhau về bối cảnh và viễn kiến của AI tại Việt Nam trong giai đoạn tới, nhiều đề xuất đã được trình bày trong Báo cáo thường niên về AI vừa công bố, góp một phần trong tư vấn chiến lược phát triển chung về AI quốc gia.

AI Trí tuệ nhân tạo Báo cáo về AI tại Việt Nam Viện Công nghệ Thông tin GS Trần Xuân Tú

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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