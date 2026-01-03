Faker trở thành tuyển thủ Esports đầu tiên nhận Huân chương Rồng Xanh cao quý của Hàn Quốc

Faker trở thành tuyển thủ thể thao điện tử đầu tiên được trao tặng Huân chương Rồng Xanh. Nguồn: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, Huân chương Rồng Xanh là danh hiệu cao quý chỉ dành cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong việc nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trước Faker, vinh dự này chủ yếu được trao cho các huyền thoại thể thao truyền thống như Son Heung-min, Kim Yuna, Park Chan-ho hay Pak Se-ri.

Việc Faker được vinh danh ở cấp độ này cho thấy thể thao điện tử đã chính thức được đặt ngang hàng với thể thao truyền thống tại Hàn Quốc. Đồng thời, đây cũng là sự công nhận mang tính biểu tượng của chính phủ đối với vai trò ngày càng lớn của Esports trong chiến lược phát triển văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia.

Huân chương Rồng Xanh là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của Faker. Nguồn: Yonhap

Bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 2013 trong màu áo SK Telecom T1 (nay là T1), Faker đã trải qua hơn một thập kỷ thi đấu đỉnh cao và trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Tính đến tháng 11/2025, anh sở hữu 10 chức vô địch LCK và kỷ lục 6 lần đăng quang Giải vô địch thế giới, cùng hàng loạt danh hiệu quốc tế khác.

Không chỉ nổi bật về thành tích, Faker còn được đánh giá cao bởi hình ảnh chuyên nghiệp, kỷ luật và chuẩn mực trong suốt sự nghiệp. Anh duy trì lối sống lành mạnh, phát ngôn chừng mực và chưa từng vướng vào bất kỳ bê bối cá nhân nào, qua đó trở thành hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ vận động viên Esports trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Faker bày tỏ sự xúc động khi nhận huân chương: “Đây là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi khi được đại diện cho Hàn Quốc. Thành quả này đến từ sự đồng hành của các đồng đội, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tôi hy vọng huân chương sẽ mang lại niềm tự hào cho tất cả những ai yêu mến Esports”.

Đây là cột mốc lịch sử của ngành thể thao điện tử Hàn Quốc và thế giới. Nguồn: Yonhap

Đại diện đơn vị quản lý Fanable cho biết, Huân chương Rồng Xanh không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của Faker, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Hàn Quốc trên bản đồ Esports thế giới.

Sự kiện Faker được trao huân chương cao quý nhất dành cho một vận động viên quốc gia được xem là cột mốc lịch sử của ngành thể thao điện tử, mở ra giai đoạn mới trong quá trình công nhận và phát triển Esports như một lĩnh vực chính thống tại Hàn Quốc và trên toàn cầu.