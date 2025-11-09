Gaming
Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Hoàng Anh

Hoàng Anh

23:25 | 09/11/2025
Tối 9/11 tại Thành Đô, Trung Quốc, Faker cùng T1 đánh bại KT Rolster 3-2 để lần thứ sáu nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Ở tuổi 29, anh viết tiếp câu chuyện về một huyền thoại sinh ra từ căn nhà nhỏ giữa lòng Seoul.
Khoảng khắc Faker nâng cúp vô địch chung kết thế giới 2025
Khoảng khắc Faker nâng cúp vô địch chung kết thế giới 2025. Nguồn: LCK Việt Nam

Nhà thi đấu Dong'an Lake ArAre chìm trong tiếng reo hò cuồng nhiệt khi Lee Sang-hyeok, tên thật của Faker, cùng bốn đồng đội T1 hạ gục KT Rolster với tỉ số 3-2 trong trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại hôm 9/11. Chiến thắng này đưa T1 trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành ba chức vô địch thế giới liên tiếp. Faker giờ sở hữu sáu chiếc cúp vô địch thế giới, con số mà nhiều tuyển thủ Esports không dám mơ tới.

Hình ảnh tuyển thủ Faker ngày còn bé
Hình ảnh tuyển thủ Faker ngày còn bé

Tuổi thơ bên chiếc máy tính cũ

Ngày 7/5/1996, Lee Sang-hyeok chào đời tại Seoul trong một gia đình thiếu vắng bóng dáng người mẹ. Mất mẹ từ nhỏ, cậu bé sống cùng cha là ông Lee Kyung-joon và bà nội trong căn nhà nhỏ giữa thủ đô Hàn Quốc. Những đứa trẻ khác chạy nhảy ngoài phố, còn Sang-hyeok thu mình bên chiếc máy tính cũ. Cậu ít bạn bè, ít nói, chỉ thực sự sống động khi ngồi trước màn hình.

Ông Lee Kyung-joon không ngăn con chơi game như nhiều bậc cha mẹ khác. Ông quan sát, nhận ra ánh mắt say mê của con trai có điều gì đó khác thường. Thay vì cấm đoán, ông đặt niềm tin vào đứa con trai hướng nội của mình. Quyết định ấy mở ra hành trình vĩ đại sau này của cậu bé Lee Sang-hyeok.

Năm 2012, khi mới học cấp hai, Sang-hyeok gia nhập SKT T1. Từ đó, cuộc sống anh gắn liền với lịch tập luyện 12 đến 15 tiếng mỗi ngày. Anh thường thức đến 4 giờ sáng, rút lui khỏi mạng xã hội để giữ sự tập trung. Lối sống kỷ luật hiếm thấy ấy giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao hơn một thập kỷ, ngay cả khi chấn thương cổ tay suýt khép lại sự nghiệp năm 2020.

Faker trong màu áo của đội tuyển T1
Faker trong màu áo của đội tuyển T1

Mười ba năm trung thành và 10.000 won mỗi tháng

Trong khi thị trường Esports biến động với hợp đồng ngắn hạn, Faker gắn bó với T1 suốt 13 năm. Năm 2020, anh trở thành đồng sở hữu đội tuyển, vượt khỏi mối quan hệ thông thường giữa tuyển thủ và tổ chức.

Phong cách thi đấu của Faker khiến Riot Games nhiều lần phải điều chỉnh cân bằng trò chơi sau những pha xử lý sáng tạo của anh với Zed hay Azir. Nhưng điều khiến thế giới ngưỡng mộ lại nằm ở phẩm cách khiêm nhường. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ với mức lương từ 7 đến 15 triệu USD mỗi năm, anh chỉ tiêu 10.000 won mỗi tháng (khoảng 180.000 đồng).

"Khi còn nhỏ, gia đình tôi không dư dả. Bây giờ tôi cũng không thấy mình khác gì. Tôi không tham lam. Bố quản lý tiền lương và thưởng của tôi," Faker chia sẻ. Anh không thích ăn ngoài, không mua sắm quần áo mới, chưa có bạn gái. Lần đầu tiên anh nhận ra giá trị số tiền mình kiếm được là khi mua căn hộ rộng 158m² cho gia đình.

Hình ảnh Faker bật khóc sau trận thua tại chung kết thế giới 2017
Hình ảnh Faker bật khóc sau trận thua tại chung kết thế giới 2017

Những giọt nước mắt tại chung kết 2017

Dù được mệnh danh "Quỷ Vương Bất Tử", Faker trải qua nhiều thất bại. Trong 12 lần tham dự chung kết thế giới, anh thua chín lần, lập kỷ lục về số trận thua ở vòng chung kết. Worlds 2017 chứng kiến SKT T1 thua 0-3 trước Samsung Galaxy dù Faker trình diễn xuất sắc. Khoảnh khắc anh gục khóc tại bàn sau trận thua trở thành biểu tượng của cộng đồng Esports.

Năm 2018 là năm đen tối khi SKT T1 lần đầu không được dự Worlds. Đội xếp hạng thấp tại LCK Spring và Summer. Faker thậm chí phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Pirean. Vị trí độc tôn của anh lung lay.

MSI cũng không dễ dàng. MSI 2022, T1 thua RNG và BLG, kéo dài chuỗi năm năm không vô địch quốc tế. MSI 2024 tiếp tục thất bại trước BLG.

"Thất bại chiếm phần lớn cuộc sống hơn ta nghĩ. Đừng để cảm xúc thắng, thua làm ta đánh mất chính mình," Faker từng nói. Những thất bại ấy rèn luyện sự kiên cường, giúp anh đứng lên sau mỗi lần ngã. Chúng biến anh từ tuyển thủ xuất sắc thành huyền thoại sống.

Faker và đồng đội vô địch chung kết thế giới 2025. Nguồn: T1lol
Faker và đồng đội vô địch chung kết thế giới 2025. Nguồn: T1lol

Chiếc cúp thứ sáu ở tuổi 29

Chức vô địch Worlds 2025 đưa Faker vượt khỏi giới hạn của một tuyển thủ xuất sắc. Ở tuổi 29, anh là người duy nhất sở hữu sáu chức vô địch thế giới (2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025). Anh giúp T1 trở thành tổ chức đầu tiên đạt "three-peat", thành tích mà ngay cả SKT T1 hay Samsung Galaxy trong quá khứ cũng chưa chạm tới.

Tám lần vào chung kết Worlds, 10 chức vô địch LCK, hai MSI, huy chương vàng Asian Games 2022 cùng nhiều giải thưởng cá nhân như Best Esports Athlete hay PC Player of the Decade. Con số ấy khẳng định Faker là biểu tượng không thể thay thế của Liên Minh Huyền Thoại và Esports toàn cầu.

Khoảnh khắc vô địch tối 9/11 tại Thành Đô chứng minh một điều: Faker là duy nhất. Anh là chuẩn mực về sự kiên trì, tinh thần chiến đấu và tầm ảnh hưởng xuyên thế hệ. Thế giới Esports sẽ khó tìm được người thay thế trong nhiều thập kỷ tới.

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 Faker game Esports Thể thao điện tử liên minh huyền thoại game thủ Faker

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

