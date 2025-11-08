T1 đối đầu KT Rolster: 'Đại chiến viễn thông' giành ngôi vương LMHT thế giới 2025

CKTG Liên minh Huyền thoại 2025: T1 đối đầu KT Rolster.

Trận chung kết Liên minh Huyền thoại giữa T1 và KT Rolster sẽ diễn ra vào 14h00, Chủ nhật ngày 9/11/2025 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà thi đấu Đa năng, Công viên Thể thao Đông An, Thành Đô, Trung Quốc theo thể thức Bo5. Trước trận đấu là chương trình khai mạc hoành tráng, “đặc sản” của CKTG.

CKTG Liên minh Huyền thoại 2025 đưa người hâm mộ sống lại bầu không khí “Đại chiến viễn thông” ở quy mô toàn cầu, nơi hai biểu tượng của thời đại SK Telecom và KT Corporation tái ngộ để quyết định ai mới là ông vua thực thụ của LMHT thế giới.

“Cuộc chiến viễn thông” định đoạt ngôi vương Thế giới bộ môn Liên minh Huyền thoại.

Cụm từ “Cuộc chiến viễn thông” đã ăn sâu vào lịch sử esports Hàn Quốc từ đầu thập niên 2000. Khi đó, hai tập đoàn viễn thông lớn nhất đất nước là SK Telecom và KT Corporation đồng thời tài trợ cho các đội tuyển esports hàng đầu. Những trận “SKT T1 vs KT Rolster” trong StarCraft từng được ví như trận El Clasico Real Madrid và Barcelona, thu hút hàng triệu khán giả theo dõi.

“Cuộc chiến viễn thông” định đoạt ngôi vương CKTG 2025.

Với T1, đây là hành trình bảo vệ ngai vàng, khẳng định họ vẫn là “ông vua bất tử” của LMHT. Còn với KT Rolster, đây là cơ hội lịch sử để lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Summoner’s Cup, điều mà họ đã bỏ lỡ hơn 10 năm qua.

Có thể nói, nếu T1 đại diện cho sự hoàn thiện, bản lĩnh và kinh nghiệm, thì KT lại tượng trưng cho sức trẻ, khát khao và tinh thần mạnh mẽ. Chính vì lẽ đó, trận chung kết CKTG 2025 chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta màn đối đầu ngang tài ngang sức và cực kỳ hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu hai đội tuyển trước trận chung kết kinh điển.

Trong suốt lịch sử LMHT, T1 và KT đã đối đầu hàng trăm lần ở mọi cấp độ, từ vòng bảng LCK, play-offs, cho đến các trận siêu kinh điển quyết định ngôi vương quốc nội. Theo thống kê từ Sheep Esports về lịch sử đối đầu giữa T1 và KT, T1 giành tới 110 chiến thắng, trong khi KT Rolster chỉ có 56 lần vượt qua đối thủ.

T1 có thành tích đối đầu vượt trội trước đối thủ KT

Ở mùa giải 2025, khoảng cách ấy còn được nới rộng hơn nữa khi T1 – nhà đương kim vô địch thế giới hai lần liên tiếp có tới 13 trận thắng, còn KT chỉ giành được 4 trận.

Tuy nhiên, các fan lạc quan của KT hoàn toàn có cơ sở để hy vọng, bởi họ đã đánh bại được T1 trong lần gặp nhau gần nhất với tỷ số tuyệt đối 2–0, cho thấy cục diện “trên cơ hoàn toàn” của T1 phần nào đó đã lung lay. Đây cũng chính là cơ sở để nhiều người tin rằng trận chung kết năm nay không còn là màn “dạo chơi” của nhà đương kim vô địch.

Nhận định, dự đoán kết quả trận Chung kết Thế giới Liên minh Huyền thoại 2025.

KT gây ấn tượng mạnh khi loại đương kim vô địch JD Gaming, chứng minh rằng họ đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Điểm mạnh của KT nằm ở lối đánh chậm mà chắc, điều khiến họ trở thành “bài toán khó” cho T1.

T1 đứng trước cơ hội làm nên cú ăn 3 lịch sử.

Các chuyên gia nhận định, T1 vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh của Faker trong những trận đấu lớn. Tuy nhiên, KT Rolster lại đang có tinh thần hưng phấn, cùng khả năng bắt bài đối thủ cực tốt, điều từng khiến nhiều “ông lớn” phải trả giá tại giải năm nay.

Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, nếu T1 kiểm soát được nhịp độ trận đấu và phong độ của Faker tiếp tục thăng hoa, họ có cơ hội rất lớn để lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi năm lần vô địch CKTG. Ngược lại, nếu KT phát huy được chiến thuật linh hoạt và tận dụng sai lầm của T1 ở đầu trận, lịch sử có thể gọi tên một nhà vua mới.

Đội tuyển KT Rolster với tham vọng giành lấy ngôi vương thế giới.

Nếu xét về bề dày thành tích, kinh nghiệm và lịch sử đối đầu, T1 rõ ràng là đội nắm nhiều lợi thế hơn. Họ đã quá quen với ánh đèn sân khấu của Chung Kết Thế Giới, với những loạt Bo5 ngạt thở và những tình huống xoay chuyển thế cờ tưởng chừng không thể.

Tuy nhiên, KT Rolster 2025 là một tập thể phi thường với khát vọng vươn lên và đang nóng lòng viết tiếp câu chuyện cổ tích tại CKTG 2025. Họ đến với trận chung kết này sau hành trình vượt khó, hạ gục hạt giống số 1 LCK và chứng minh rằng mình đủ khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Phong độ cao của Bdd, cùng sự chủ động trong lối chơi mà HLV Score xây dựng, sẽ là bài toán khó dành cho T1.

Nếu KT tận dụng tốt giai đoạn đầu game, đánh mạnh vào những sai lầm vốn rất thường xuyên xảy ra của T1, họ hoàn toàn có thể kéo loạt đấu vào thế giằng co. Nhưng về đường dài, sự già dặn và khả năng “lỳ đòn” của T1 vẫn là yếu tố khiến nhiều người tin rằng vương triều đỏ sẽ tiếp tục đứng vững.

Ngôi vương Liên minh Huyền thoại Thế giới chỉ có một.

CKTG 2025 khép lại, người thắng cuộc sẽ trở thành nhà vô địch thế thế giới và một dấu son khi giành thắng lợi tại “Đại chiến viễn thông” định đoạt ngôi vương thế giới. T1 hay KT Rolster, kẻ chiến thắng sẽ viết tiếp lịch sử, còn người thua vẫn là biểu tượng của cuộc đối đầu lịch sử tại Chung kết Thế giới Liên Minh huyền thoại.