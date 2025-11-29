VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu hành trình vươn mình của Audition - từ một trò chơi giải trí quen thuộc chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử (Esports) trình diễn, được trao huy chương riêng biệt trên đấu trường khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đánh giá cao những thành tích mà Esports đạt được trong thời gian qua tại các đấu trường quốc tế; đồng thời, tin tưởng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, mang lại thành tích cho Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Cục trưởng mong muốn, tại SEA Games 33 lần này, môn Thể thao điện tử, cụ thể là Audition sẽ tiếp tục nỗ lực, thi đấu ngày càng chuyên nghiệp góp vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam. Mỗi vận động viên hãy trở thành một đại sứ, lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp của văn hóa, con người Việt Nam ra quốc tế.

Tại SEA Games 33, đội tuyển Esports Audition Việt Nam sẽ tranh tài ở ba nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam-nữ phối hợp. Các đối thủ lần này đến từ những quốc gia trong khu vực là Thái Lan, Lào và Philippines.

Đặc biệt hơn đó là bộ trang phục ingame thi đấu dành riêng cho đội tuyển tại SEA Games 33 lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống: nam mặc áo tấc, nữ diện áo yếm và áo tứ thân cách điệu, tông màu hồng - xanh chủ đạo từ hoa sen Việt Nam. Điều này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng Esports Việt Nam mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp hóa của bộ môn, cũng như sự lan tỏa văn hóa Việt ra quốc tế thông qua môi trường số như tựa game Audition.

Ông Chu Tiến Đạt - Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đỗ Anh Tú - Giám đốc công ty VTC Intecom chia sẻ : "Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đưa Audition trở thành hệ sinh thái giải trí - thể thao điện tử hàng đầu, gắn liền với phong cách sống lành mạnh của giới trẻ. Với VTC và thế hệ trẻ Việt Nam, Audition không chỉ là game vũ đạo - âm nhạc, mà là không gian kết nối cộng đồng, nơi học sinh, sinh viên giao lưu, rèn luyện sự tự tin và tinh thần đồng đội".

VTC sẽ tiếp tục nâng cấp nội dung, âm nhạc, thời trang mang đậm bản sắc Việt, mở rộng hệ thống giải đấu từ cấp trường học đến chuyên nghiệp và tạo thêm sân chơi Esports lành mạnh, từng bước đưa Audition trở thành bộ môn thành tích cao mang huy chương quốc tế cho Việt Nam.

Về tầm nhìn dài hạn, Audition sẽ là cầu nối lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng hành cùng thế hệ trẻ trong thời đại số.

Tại sự kiện, Tổng Công ty VTC cũng chính thức công bố hợp tác với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xây dựng và phát triển hệ thống kênh Thể thao Việt Nam trên nền tảng số phục vụ mục tiêu quảng bá hình ảnh Thể thao Việt Nam cả ở trong nước và đấu trường quốc tế. Giai đoạn trước mắt, Kênh sẽ tập trung quảng bá các hoạt động và thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam tại buổi lễ ra mắt.

Hệ thống Kênh Thể Thao Việt Nam hi vọng sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm hiện đại, mới mẻ và các câu chuyện bên lề về tình yêu thể thao của người dân Việt Nam.

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC nhấn mạnh: "Việc ra mắt kênh truyền thông này là bước đi thiết thực thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng về việc đẩy mạnh truyền thông quảng bá văn hóa thể thao trên nền tảng số. Kênh sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và thành tích của thể thao Việt Nam tới cộng đồng."

Người hâm mộ có thể theo dõi livestream các trận đấu Audition trên: Facebook Audition VTC, Audition Esports VN, website https://au.vtc.vn/seagames33, kênh YouTube VTC One, YouTube Thể thao Việt Nam, FPT Play, Onlive cùng nhiều nền tảng trực tuyến khác.