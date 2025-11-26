Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị

Sự kiện nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam và các nước, đồng thời thể hiện định hướng của Hà Nội trong thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường kết nối với bạn bè thế giới.

Tham dự chương trình có đại sứ, phó đại sứ các nước tại Việt Nam như Palestine, Argentina, Lào, Trung Quốc; đại diện các đại sứ quán Ấn Độ, Campuchia, Mông cổ, Philippines... và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; các tổ chức quốc tế.

Giao lưu cũng là dịp quảng bá sâu rộng hình ảnh Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến giàu bản sắc truyền thống năng động và sáng tạo tới bạn bè quốc tế.

Năm nay, chương trình được xây dựng theo ba phần nội dung xuyên suốt. Phần 1 "Xin chào Việt Nam" là lời chào trân trọng gửi tới bạn bè quốc tế, giới thiệu những nét đẹp đặc trưng của văn hóa Việt Nam giàu bản sắc, giàu cảm xúc và đầy sức sống. Khán giả được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam qua những tiết mục mang âm hưởng dân tộc, nhạc cụ truyền thống và hình ảnh quê hương giàu bản sắc, gửi gắm thông điệp của sự mến khách, thân thiện và tôn trọng đối với bạn bè quốc tế.

Phần 2 "Nhịp cầu văn hóa" mở ra không gian giao thoa nghệ thuật giữa các quốc gia. Những đại diện ngoại giao, nghệ sĩ và bạn bè quốc tế cùng nhau kể câu chuyện về đa dạng văn hóa, về sự tôn trọng - thấu hiểu - kết nối. Đây là cầu nối nghệ thuật đưa mọi người đến gần với nhau hơn.

Phần 3 "Giai điệu kết nối và sẻ chia" mang đến những ca khúc tràn đầy thông điệp yêu thương, nhân ái và hòa bình, nhấn mạnh giá trị của đoàn kết toàn cầu.

Các đại biểu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Sự kiện quy tụ nghệ sĩ đến từ Lào, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ… cùng các nghệ sĩ Việt Nam như Hà Lê, Hoàng Hồng Ngọc, Tống Linh… mang đến không khí sôi động và giàu màu sắc tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, tại chương trình, Ban tổ chức công bố ủng hộ 100 triệu đồng dành cho đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Số tiền sẽ được trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Với thông điệp hướng đến hòa bình, hữu nghị và hợp tác, Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025 tiếp tục là hoạt động ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, hiện đại và giàu lòng nhân ái tới bạn bè quốc tế.