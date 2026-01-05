Lời tòa soạn: Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu chuẩn bị ghi nhận năm tăng trưởng vượt trội trong 2026 với quy mô thị trường dự kiến đạt gần 975 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25% so với 2025 theo Hiệp hội Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới. Trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng với chip logic tăng 37% và chip nhớ tăng 28%, trong khi các phân khúc khác phục hồi mạnh sau chu kỳ suy giảm. Căng thẳng địa chính trị định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu với xu hướng địa phương hóa sản xuất gia tăng, các nhà sản xuất hàng đầu như TSMC (Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan Trung Quốc) tăng giá 3-10% cho các nút công nghệ dưới 5 nanomet. Trong bối cảnh đó, Điện tử và Ứng dụng có cuộc phỏng vấn ông Steve Sanghi, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Công ty Công nghệ Microchip (Hoa Kỳ). Ông chia sẻ góc nhìn sâu sắc về triển vọng ngành năm 2026, sự phục hồi của các công nghệ truyền thống, tác động của căng thẳng địa chính trị đến chuỗi cung ứng và tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Xu hướng ngành công nghiệp bán dẫn năm 2026

Điện tử và Ứng dụng: Ông đánh giá như thế nào về triển vọng tăng trưởng của ngành công nghiệp bán dẫn trong năm 2026? Theo ông, đâu là những cơ hội và thách thức sắp tới?

Ông Steve Sanghi: Triển vọng của ngành công nghiệp bán dẫn năm 2026 là rất tích cực. Mặc dù thị trường AI và trung tâm dữ liệu là những yếu tố quyết định tăng trưởng trong năm 2025, tôi dự đoán sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ của các công nghệ truyền thống như analog và vi điều khiển khi quá trình điều chỉnh hàng tồn kho trong những lĩnh vực này gần như đã hoàn tất. Quá trình chuyển đổi đó giúp các phân khúc này có được vị thế sẵn sàng để đạt được kết quả tốt hơn vào năm tới. Tôi cũng dự đoán rằng nhu cầu về các sản phẩm bộ nhớ, đặc biệt là bộ nhớ băng thông rộng được sử dụng trong các máy chủ AI, sẽ tiếp tục ở mức cao.

Cơ hội trong năm 2026 sẽ mở rộng ra ngoài các trung tâm dữ liệu. Chúng tôi thấy có sự phục hồi ấn tượng trong thị trường ô tô và công nghiệp. Thị trường tiêu dùng, trước đây bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan, đang dần ổn định khi những chi phí này được bình thường hóa trong nền kinh tế. Nhìn chung, chúng tôi dự báo có sự tăng trưởng trên phạm vi rộng, trong toàn ngành và Microchip có vị thế thích hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua cung cấp những giải pháp sáng tạo, đáp ứng các nhu cầu này của thị trường.

Điện tử và Ứng dụng: Chuỗi cung ứng bán dẫn tiếp tục phải đối mặt với những tác động của các vấn đề căng thẳng địa chính trị và khan hiếm nguồn cung. Xin ông vui lòng chia sẻ quan điểm về cách thiết lập một chuỗi cung ứng an toàn, tin cậy và ổn định trong môi trường hiện tại?

Ông Steve Sanghi: Những thách thức liên quan đến chuỗi cung ứng hiện nay phần lớn là do biến động trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong đó các biện pháp hạn chế xuất khẩu và thuế quan ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và khả năng tiếp cận các loại vật liệu quan trọng. Microchip luôn chủ động ứng phó để nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng cũng như mang đến cho khách hàng các lựa chọn nguồn cung ứng đa dạng hơn về mặt địa lý, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ khu vực nào. Điều đó bao gồm cả việc tăng sản lượng ở Nhật Bản và nâng cao năng lực sản xuất nội bộ của chúng tôi.

Điện tử và Ứng dụng: Ông đánh giá như thế nào về quan điểm cho rằng nhiều chính phủ đang gia tăng tính độc lập của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Steve Sanghi: Các sản phẩm bán dẫn ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia đến mức nhiều khối liên minh địa chính trị lớn, chứ không phải chỉ là các chính phủ riêng lẻ, đang tìm kiếm khả năng tự cung tự cấp cao hơn nhằm tự đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm bán dẫn của mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn hoàn toàn độc lập trong mỗi khối liên minh là phi thực tế do chi phí khổng lồ, năng lực sản xuất hạn chế và độ phức tạp của việc nhân rộng các công nghệ tiên tiến. Nhìn chung, chúng ta đang thấy có sự phát triển của hai chuỗi cung ứng chính, một xoay quanh Trung Quốc và một ở bên ngoài Trung Quốc. Mặc dù các chính phủ có thể khuyến khích việc tìm nguồn cung ứng trong nước, phần lớn khách hàng vẫn tiếp tục ưu tiên chất lượng và tính sẵn có của sản phẩm, và có rất ít bằng chứng cho thấy nhu cầu về sản xuất độc quyền trong khu vực. Một số khách hàng có thể tìm cách gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nhưng một chuỗi cung ứng thực sự độc lập của mỗi khối liên minh hiện chưa tồn tại và khó có thể hình thành trong tương lai gần.

Ông Steve Sanghi, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Microchip Technology

Điện tử và Ứng dụng: Các yêu cầu về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), quy định về phát thải các-bon và tính minh bạch của chuỗi cung ứng vẫn đang được áp dụng rất rộng rãi. Những yếu tố phi kỹ thuật này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định của ngành bán dẫn trong năm 2026?

Ông Steve Sanghi: Chúng tôi cho rằng, trong năm 2026, các yếu tố phi kỹ thuật như yêu cầu ESG, quy định về phát thải các-bon và tính minh bạch của chuỗi cung ứng sẽ tác động ít hơn đến hoạt động ra quyết định của ngành bán dẫn ở Hoa Kỳ so với vài năm trước. Nhiều công ty, bao gồm cả Microchip, vẫn tiếp tục báo cáo ESG để đáp ứng yêu cầu quốc tế và đặt ra các mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, nhưng những nội dung này đang giảm dần ảnh hưởng ở Hoa Kỳ do những thay đổi quy định gần đây.

Điện tử và Ứng dụng: Ngành công nghiệp bán dẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực dai dẳng. Cần phải có những chiến lược dài hạn nào để đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn trên phạm vi toàn cầu?

Ông Steve Sanghi: Thách thức trong việc đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn là một vấn đề toàn cầu, nhưng đặc biệt gay gắt ở Hoa Kỳ, nơi mối quan tâm và sự thành thạo trong các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) thấp hơn so với các lĩnh khác. Nhiều quốc gia vẫn tiếp tục đào tạo được một số lượng lớn kỹ sư, nhưng Hoa Kỳ phải đối mặt với thách thức riêng về văn hóa và giáo dục, đặc biệt là khó khăn trong việc truyền cảm hứng cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực toán học và khoa học khi các ngành này phải cạnh tranh để thu hút sự quan tâm và chống lại sức hấp dẫn của các lĩnh vực khác như văn hóa đại chúng, Hollywood và thể thao chuyên nghiệp.

Giải quyết vấn đề này đòi hỏi sự tham gia sớm vào các chương trình như FIRST Robotics và VEX Robotics, qua đó truyền cảm hứng cho học sinh bằng cách làm cho việc học các môn STEM trở nên trực quan, cạnh tranh và hợp tác. Mở rộng phạm vi tiếp cận của các sáng kiến này và xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ, nơi các thành tựu STEM được tôn vinh cùng với các môn thể thao và nghệ thuật là điều cần thiết. Thông qua thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường học, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời đầu tư vào hoạt động tư vấn hướng nghiệp và nguồn lực, Hoa Kỳ có thể tăng cường nguồn nhân lực kỹ thuật của mình để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn.

Mặc dù đã có những tác động tích cực của các chương trình như FIRST Robotics, phạm vi tiếp cận của các chương trình đó vẫn còn hạn chế, khi chỉ có một phần nhỏ số trường học và học sinh tham gia. Mở rộng khả năng tiếp cận và hướng đến thành lập một đội STEM ở mỗi trường trung học trong cả nước, giống như việc mỗi trường đều có các đội thể thao, là một việc làm có ý nghĩa để phát triển thế hệ kỹ sư tiếp theo. Các chương trình này không chỉ tăng cường chuyên môn kỹ thuật mà còn phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và lãnh đạo, để sinh viên chuẩn bị trở thành những người có khả năng đóng góp một cách toàn diện cho xã hội. Microchip đã hỗ trợ FIRST Robotics trong suốt hơn 22 năm qua và sẽ tiếp tục cam kết truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ kỹ sư tương lai.

Điện tử và Ứng dụng: Ông đánh giá như thế nào về sự bùng nổ của công nghệ AI và những mối quan ngại cho rằng đó là một quả bong bóng có nguy cơ tan vỡ?

Ông Steve Sanghi: Tâm lý hào hứng liên quan đến sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là điều dễ hiểu và những quan ngại về vỡ bong bóng tiềm ẩn là có cơ sở. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rằng, mọi công nghệ đột phá từ trước tới nay đều trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, rồi sau đó là quá trình điều chỉnh của thị trường. Những phát kiến như mạng Internet cũng đã trải qua các chu kỳ tương tự như vậy - từ sự phấn khích ban đầu, quá trình điều chỉnh lại thị trường và sau đó là một thập kỷ tích hợp, lồng ghép một cách ổn định, hiệu quả vào trong cuộc sống hàng ngày. Giá trị thực sự của AI sẽ được hiện thực hóa vì nó mang lại rất nhiều lợi ích rõ ràng về năng suất làm việc và hiệu quả kinh doanh bền vững.

Tại Microchip, chúng tôi đang ứng dụng AI như một công cụ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả và giá trị cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết duy trì một danh mục công nghệ đa dạng với 20 bộ phận kinh doanh giải pháp khác nhau. Bằng việc đầu tư cả vào AI và các công nghệ truyền thống, chúng tôi đảm bảo sự ổn định và đổi mới, sáng tạo liên tục, qua đó giúp Microchip có được vị thế vững vàng để mang lại lợi ích lâu dài cho khách hàng và đối tác của mình.

Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu bước vào năm 2026 với nhiều diễn biến phức tạp. AI và trung tâm dữ liệu từng dẫn dắt tăng trưởng trong năm 2025, nhưng giờ các công nghệ truyền thống như analog và vi điều khiển đã sẵn sàng trở lại vị trí dẫn đầu khi quá trình giải phóng hàng tồn kho gần như hoàn tất. Thị trường ô tô và công nghiệp tăng trở lại với nhịp độ nhanh, giúp ngành phát triển theo nhiều hướng khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một số phân khúc.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành dự báo ngành bán dẫn năm 2026 phát triển hay không phụ thuộc vào ba yếu tố: Thứ nhất là các công ty có thể thích ứng kịp với căng thẳng địa chính trị hay không. Thứ hai là các quốc gia có sẵn sàng chi tiền đào tạo thế hệ kỹ sư mới hay không. Thứ ba là các doanh nghiệp có chiến lược công nghệ cho mười đến hai mươi năm tới hay không. Những công ty vừa đổi mới vừa giữ vững nền móng, vừa nắm bắt cơ hội vừa kiểm soát rủi ro sẽ dẫn đầu thị trường toàn cầu trong những năm tới.