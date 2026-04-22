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Vi điều khiển PIC Microchip mới tích hợp khối logic có thể cấu hình

Công Khang

Công Khang

09:39 | 22/04/2026
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Hãng sản xuất chíp Microchip (Hoa Kỳ) giới thiệu vi điều khiển PIC Microchip tích hợp khối logic có thể cấu hình, gộp mạch lập trình giống CPLD và bộ điều khiển nhúng vào cùng một thiết bị duy nhất. Hai dòng sản phẩm mang tên PIC16F13276 và PIC18-Q35 ra đời nhằm hóa giải những thách thức về độ trễ, chi phí và độ phức tạp mà kỹ sư thường gặp khi tách riêng mạch CPLD ghép với MCU trong thiết kế đa chip.

Khối logic có thể cấu hình (CLB) của Microchip cho phép người dùng chuyển các chức năng logic sang thiết bị phần cứng chuyên dụng thay vì thực thi bằng phần mềm. Cách làm ấy hạ thấp mức tiêu thụ điện năng, nâng cao độ ổn định hoạt động hệ thống và gia tăng thông lượng so với giải pháp MCU thuần phần mềm hay giải pháp CPLD rời ghép thêm MCU. Hai dòng thiết bị còn có tùy chọn tự động nạp CLB khi bật nguồn hoặc khi reset, để logic khởi động độc lập với CPU, giữ cho quá trình khởi động luôn ổn định theo yêu cầu của hệ thống an toàn chức năng, công nghiệp và ô tô.

MCU PIC® dựa trên CLB của Microchip kết hợp mạch logic có thể lập trình và điều khiển nhúng trong một thiết bị duy nhất nhằm giảm độ trễ, hạ thấp chi phí và độ phức tạp của thiết kế
MCU PIC® dựa trên CLB của Microchip kết hợp mạch logic có thể lập trình và điều khiển nhúng trong một thiết bị duy nhất nhằm giảm độ trễ, hạ thấp chi phí và độ phức tạp của thiết kế

Dòng PIC16F13276 sở hữu 32 phần tử logic, dòng PIC18-Q35 có 128 phần tử logic. Kỹ sư nhờ đó triển khai logic song song, ổn định, cùng với điều khiển nhúng trên một con chip duy nhất. Cách tích hợp như vậy thay thế lối thiết kế dùng CPLD và MCU tách biệt, cắt giảm chi phí linh kiện (BOM), tiết kiệm không gian bo mạch và hạ thấp chi phí cũng như độ phức tạp tổng thể của cả hệ thống.

Ông Greg Robinson, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh MCU của Microchip, nhìn nhận việc phát triển sản phẩm mới không đơn thuần là để chạy theo đối thủ cạnh tranh, mà hướng đến xử lý hiệu quả những thách thức thiết kế có thật. Ông đánh giá rằng hai dòng sản phẩm kích hoạt chức năng giống CPLD trên một bộ vi điều khiển tiêu thụ điện thấp, tiết kiệm chi phí, mở ra cho kỹ sư lối bổ sung logic lập trình vào thiết kế một cách nhẹ nhàng.

Các thiết bị mới tương thích với thiết kế PIC16 và PIC18 đang lưu hành, nhờ vậy khách hàng áp dụng logic dựa trên phần cứng mà không phải vẽ lại toàn bộ hệ thống từ đầu. Chức năng Vô hiệu hóa giao diện lập trình và gỡ lỗi (PDID) trang bị khả năng đối phó với can thiệp trái phép, che chắn thiết bị trước hoạt động truy cập phi pháp và các mưu toan sửa đổi thiết kế nhằm mục đích phá hoại.

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Đường truyền tín hiệu định thời chạy trên phần cứng của CLB tháo gỡ điểm yếu kinh điển của hệ thống vận hành bằng phần mềm. Công cụ phân tích định thời CLB giúp nhà thiết kế xác định độ trễ tín hiệu, phát hiện đường truyền tín hiệu quan trọng cùng các rủi ro tiềm ẩn về tín hiệu định thời ngay từ giai đoạn đầu. Nhờ phát hiện sớm, thời gian sửa lỗi được rút ngắn, tránh chi phí phát sinh dồn về cuối dự án.

Công cụ Cấu hình CLB nâng cao của Microchip đã có mặt trong Microsoft Visual Studio Code (VS Code), tăng tốc độ phát triển logic thông qua giao diện đồ họa kéo thả trực quan. Công cụ tổng hợp CLB tích hợp gộp thiết kế logic với phân tích định thời, mô phỏng và gỡ lỗi phần cứng, cho phép nhà phát triển kiểm tra chức năng, quan sát hoạt động theo thời gian thực và xác thực tín hiệu định thời một cách chính xác mà không phải viết mã HDL hay cấu hình thanh ghi bằng tay.

Hai vi điều khiển PIC Microchip còn được hệ sinh thái phát triển toàn diện của hãng, gồm môi trường phát triển tích hợp MPLAB X IDE và công cụ MPLAB Code Configurator (MCC). Bộ công cụ dùng thử PIC18F56Q35 Curiosity Nano (mã EV55P36A) cùng bộ PIC16F13276 Curiosity Nano (mã EV18Z11A) mang đến nền tảng phần cứng sẵn sàng sử dụng, hiệu quả về chi phí, hỗ trợ lập trình và gỡ lỗi đầy đủ phục vụ phát triển sản phẩm mẫu, dùng thử và đánh giá nhanh.

Với giải pháp tích hợp vi điều khiển PIC Microchip kèm khối logic có thể cấu hình, kỹ sư Việt Nam làm việc trong lĩnh vực điều khiển động cơ, tự động hóa công nghiệp và an toàn ô tô có thêm lựa chọn để đơn giản hóa thiết kế, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tối ưu chi phí linh kiện ngay từ khâu lập kế hoạch phần cứng.

MCU PIC16F13276 có giá khởi điểm từ 0,32 USD khi đặt mua số lượng lớn, còn dòng PIC18-Q35 khởi điểm từ 0,62 USD khi mua số lượng lớn. Khách hàng đặt mua trực tiếp qua Microchip hoặc liên hệ đại diện bán hàng và nhà phân phối được ủy quyền của hãng trên toàn cầu.

Microchip Vi điều khiển

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45

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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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