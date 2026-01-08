Việt Nam thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Quyết định 4386/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày 24/12/2025. Theo đó, Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin. Trung tâm mang tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center, viết tắt VNMPW/CC.

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Trung tâm hoạt động như một đơn vị độc lập về tài chính, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Bộ Khoa học và Công nghệ mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước cùng Ngân hàng để Trung tâm thực hiện các giao dịch theo luật định.

Trung tâm đảm nhận ba nhóm nhiệm vụ lớn: Nhóm thứ nhất liên quan đến quản lý nhà nước, Trung tâm hỗ trợ cơ quan tổ chức và cá nhân sản xuất thử chip bán dẫn thông qua việc cung cấp công cụ, thư viện phần mềm thiết kế chip bán dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong các khâu thiết kế và tổ chức hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn. Bên cạnh đó, Trung tâm kết nối với các nhà máy chế tạo, đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ trong hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn.

Trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn thông qua các hoạt động tổ chức các khóa đào tạo, thực hành, hỗ trợ các trường đại học trong hoạt động thiết kế chip bán dẫn. Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm chip bán dẫn, liên kết với các quỹ đầu tư, chương trình tài trợ quốc gia để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ đo kiểm và đánh giá hiệu suất chip bán dẫn sau sản xuất thử nghiệm.

Nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển hệ sinh thái và liên kết quốc tế thông qua hoạt động xây dựng mạng lưới các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp của các quốc gia phát triển trong lĩnh vực bán dẫn trên thế giới. Trung tâm chia sẻ dữ liệu và công nghệ mới, khuyến khích phát triển thư viện thiết kế chip bán dẫn mới, tạo cộng đồng chia sẻ tri thức thiết kế chip.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất thử nghiệm chip bán dẫn, cấp quyền sử dụng Phần mềm thiết kế EDA, chia sẻ thư viện phần mềm thiết kế chip IP, kiểm tra kỹ thuật thiết kế, đào tạo và thử nghiệm các dịch vụ khác phục vụ phát triển chip bán dẫn theo quy định luật. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện dịch vụ đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và công nghệ số thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và công nghệ số trong điểm theo quy định luật.

Trung tâm tổ chức bộ máy gồm ba cấp. Cấp lãnh đạo có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và trước luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước luật về thực hiện nhiệm vụ.

Cấp phòng ban gồm ba đơn vị: Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế, Phòng Kỹ thuật và Thẩm định, Phòng Vận hành và Sản xuất. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng và mỗi quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định.