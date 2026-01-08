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Việt Nam thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Công Khang

Công Khang

10:36 | 08/01/2026
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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký Quyết định 4386 ngày 24/12/2025 thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Trung tâm đặt trụ sở tại Hà Nội, trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Quyết định 4386/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày 24/12/2025. Theo đó, Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin. Trung tâm mang tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center, viết tắt VNMPW/CC.

Việt Nam thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn
Ảnh minh họa

Trung tâm hoạt động như một đơn vị độc lập về tài chính, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Bộ Khoa học và Công nghệ mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước cùng Ngân hàng để Trung tâm thực hiện các giao dịch theo luật định.

Trung tâm đảm nhận ba nhóm nhiệm vụ lớn: Nhóm thứ nhất liên quan đến quản lý nhà nước, Trung tâm hỗ trợ cơ quan tổ chức và cá nhân sản xuất thử chip bán dẫn thông qua việc cung cấp công cụ, thư viện phần mềm thiết kế chip bán dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong các khâu thiết kế và tổ chức hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn. Bên cạnh đó, Trung tâm kết nối với các nhà máy chế tạo, đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ trong hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn.

Thủ tướng: Chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết

Trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn thông qua các hoạt động tổ chức các khóa đào tạo, thực hành, hỗ trợ các trường đại học trong hoạt động thiết kế chip bán dẫn. Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm chip bán dẫn, liên kết với các quỹ đầu tư, chương trình tài trợ quốc gia để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ đo kiểm và đánh giá hiệu suất chip bán dẫn sau sản xuất thử nghiệm.

Nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển hệ sinh thái và liên kết quốc tế thông qua hoạt động xây dựng mạng lưới các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp của các quốc gia phát triển trong lĩnh vực bán dẫn trên thế giới. Trung tâm chia sẻ dữ liệu và công nghệ mới, khuyến khích phát triển thư viện thiết kế chip bán dẫn mới, tạo cộng đồng chia sẻ tri thức thiết kế chip.

Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao
Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao

Nhóm nhiệm vụ thứ hai về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất thử nghiệm chip bán dẫn, cấp quyền sử dụng Phần mềm thiết kế EDA, chia sẻ thư viện phần mềm thiết kế chip IP, kiểm tra kỹ thuật thiết kế, đào tạo và thử nghiệm các dịch vụ khác phục vụ phát triển chip bán dẫn theo quy định luật. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện dịch vụ đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và công nghệ số thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và công nghệ số trong điểm theo quy định luật.

Trung tâm tổ chức bộ máy gồm ba cấp. Cấp lãnh đạo có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và trước luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước luật về thực hiện nhiệm vụ.

Cấp phòng ban gồm ba đơn vị: Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế, Phòng Kỹ thuật và Thẩm định, Phòng Vận hành và Sản xuất. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng và mỗi quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định.

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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29°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
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Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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SGD 19,977 20,057 20,635
THB 768 771 806
CAD 18,206 18,279 18,840
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KRW 16.38 18
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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CAD 18170 18270 19284
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 734.3 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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SGD 20,022 20,172 20,732
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XAU 14,498,000 0 14,802,000
CNY 0 3,720 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

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Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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