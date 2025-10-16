Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông ATC 2025 khai mạc sáng 16/10 tại Hà Nội. PGS.TS Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định khoa học công nghệ phải trở thành lực lượng tiên phong cho phát triển bền vững, nhanh chóng và toàn diện của đất nước.

Hội nghị ATC 2025. Ảnh: HC

Ba hướng đi cho nghiên cứu công nghệ tại Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị quốc tế ATC 2025 sáng 16/10 tại Hà Nội, PGS.TS Trần Minh Tuấn đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định hội nghị ATC 2025 giữ vai trò then chốt trong việc định hình công nghệ Việt Nam những năm tới. PGS.TS Trần Minh Tuấn cho rằng hội nghị ATC 2025 là dịp tốt để vạch ra hướng đi và xây dựng mối liên kết giữa các bên. PGS.TS Trần Minh Tuấn vạch ra ba ưu tiên mà cộng đồng khoa học Việt Nam cần tập trung thực hiện.

PGS.TS Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: HC

Thứ nhất, chuyển sang nghiên cứu liên ngành: PGS.TS Trần Minh Tuấn kêu gọi các nhà nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu liên ngành thay vì chỉ tập trung một chuyên môn hẹp. Ông giải thích các giải pháp hiệu quả nhất hiện nay đều cần sự kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông dẫn chứng cụ thể về ba lĩnh vực đang phát triển nhanh. Xây dựng thành phố thông minh đòi hỏi kết hợp kiến thức từ kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin và khoa học xã hội để hiểu được hành vi người dân. Y học cá nhân hóa cần hợp tác giữa bác sĩ, chuyên gia dữ liệu và kỹ sư công nghệ sinh học. Mô hình hóa khí hậu yêu cầu các nhà khí tượng làm việc với chuyên gia trí tuệ nhân tạo và nhà kinh tế để đưa ra dự báo chính xác.

Thứ hai, mở rộng dự án nghiên cứu quốc tế: PGS.TS Trần Minh Tuấn nhấn mạnh tri thức không có biên giới. Ông cho rằng các thách thức toàn cầu phức tạp đến mức một quốc gia không thể tự mình giải quyết, cần chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, dữ liệu thử nghiệm và kinh nghiệm chuyên môn giữa các nước.

"Chúng ta phải tăng cường các dự án nghiên cứu chung quốc tế. Tri thức không có biên giới, độ phức tạp của các thách thức toàn cầu đòi hỏi hạ tầng chung, dữ liệu chung và trí tuệ chung. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tạo môi trường hỗ trợ và thuận lợi hơn để các nhà khoa học quốc tế hợp tác với các cơ sở Việt Nam.", PGS.TS Trần Minh Tuấn nhấn mạnh.

Thứ ba, doanh nghiệp phải dám đầu tư nghiên cứu: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn rót vốn vào nghiên cứu phát triển tại Việt Nam và cùng nhau tạo ra công nghệ mới. Ông nhấn mạnh Việt Nam cần thay đổi tư duy từ việc chỉ mua công nghệ nước ngoài về dùng sang việc tham gia sáng tạo công nghệ cùng với đối tác. Doanh nghiệp vừa hiểu rõ nhu cầu thị trường, vừa có khả năng tài chính để biến ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm thương mại.

PGS.TS Trần Minh Tuấn nói: "Chúng ta cần cam kết không chỉ mua công nghệ về dùng mà phải cùng nhau sáng tạo. Doanh nghiệp vừa là người dùng cuối vừa là nguồn vốn cho đổi mới, vai trò này vô cùng quan trọng".

ATC 2025 tạo bệ phóng phát triển công nghệ truyền thông tiên tiến tại Việt Nam

Phát biểu khai mại Hội nghị, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) cho biết: "Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông ATC ra đời năm 2008, hiện là Hội nghị hàng đầu của Việt Nam về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Hội nghị quy tụ các chuyên gia Việt Nam và quốc tế chia sẻ nghiên cứu, qua 17 năm trở thành nơi công bố các công trình chất lượng cao. Nhiều nhà khoa học trong nước kết nối với đồng nghiệp nước ngoài qua Hội nghị ATC, mở ra hợp tác nghiên cứu và đào tạo lâu dài".

TS. Trần Đức Lai (Thứ nhất từ trái sang) và TS. Kiều XuânThực (Thứ tư từ trái sang) trao tặng kỷ niệm chương cho Ban chương trình ATC 2025. Ảnh: HC

Chủ tịch Hội REV nhấn mạnh rằng, năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển với nền kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm Nghị quyết 57/NQ-TW về phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2025-2035, Chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến 2030 và các chương trình then chốt về trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, an ninh mạng, truyền thông thông minh và công nghiệp chất bán dẫn.

Những định hướng trên khẳng định lại vai trò then chốt của công nghệ thông tin truyền thông trong hiện đại hóa đất nước, mở ra cơ hội lớn cho hợp tác, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn giữa cộng đồng khoa học và doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam cũng như toàn cầu.

TS. Trần Đức Lai kỳ vọng: "Chúng tôi hy vọng những công trình nghiên cứu này sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là cho các chiến lược đột phá của quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

TS. Kiêu Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho rằng giá trị thực của Hội nghị ATC nằm ở việc tạo ra kết nối giữa các nhà khoa học. Hội nghị giúp họ thử thách những quan điểm mới, tìm thấy người cùng chí hướng và mở ra những hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia. Hiệu trưởng mong các diễn giả chia sẻ cả thành công lẫn thất bại, để những rào cản hôm nay trở thành bài toán chung mà cộng đồng khoa học cùng giải quyết.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định Nhà trường sẵn sàng tăng cường đối tác quốc tế trong công nghệ truyền thông, mong muốn khám phá cơ hội mới về trao đổi giảng viên sinh viên và trung tâm nghiên cứu chung với các cơ sở nước ngoài trong lĩnh vực điện tử và kỹ thuật truyền thông. Mục tiêu của trường là đào tạo nhân lực chất lượng cao và dẫn đầu trong nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ.