Tăng cường 'hàng chính hãng chất lượng cao', Lazada bắt nhịp làn sóng TMĐT mới

Kết quả khảo sát cho thấy người dùng khu vực ngày càng ưa chuộng các sản phẩm đáng tin cậy, chất lượng và dịch vụ đảm bảo. Nhu cầu này đang thúc đẩy một quỹ đạo tăng trưởng chưa từng có cho mô hình thương mại điện tử chính hãng.

Lazada hiện đang sở hữu hơn 170.000 thương hiệu, và con số này giúp Lazada nắm bắt được tiềm năng của thị trường dành xu hướng tiêu dùng mới. Với chiến lược “lấy thương hiệu làm trọng tâm”, Lazada hướng tới mục tiêu phát triển đến 150 tỉ USD. Dựa trên các con số cụ thể: tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến của Lazada đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỉ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỉ USD.

Xu hướng này nhất quán với chiến lược của Lazada trong việc dẫn dắt ngành TMĐT chuyển đổi từ mô hình từ giao dịch đại trà, giao dịch có độ tin cậy thấp sang một thị trường TMĐT tập trung vào chất lượng. Trọng tâm của chiến lược này chính là đẩy mạnh hệ sinh thái trong LazMall.

Tại Việt Nam, doanh thu dịp siêu sale 11.11 đã tăng hơn 6 lần, số lượng đơn đặt hàng tăng gần 4 lần so với ngày thường. Trong đó, doanh thu từ LazMall chiếm 80%, thể hiện sức hút của các gian hàng chính hãng. AOV (giá trị trung bình đơn hàng) cũng ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kì năm ngoái, cụ thể siêu sale 11.11 vừa qua AOV đã tăng 67% so với ngày thường.

Hàng chính hãng tiếp tục được người tiêu dùng ưa chuộng

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người tiêu dùng Đông Nam Á (SEA) đang ngày càng mua sắm có chủ đích và quan tâm hơn đến các thương hiệu. Cụ thể:

- 86% số người được khảo sát là khách hàng chủ động mua sắm trên gian hàng chính hãng thường thực hiện ít nhất 20% giao dịch mua hàng trực tuyến tại các gian hàng chính hãng trong ba tháng gần nhất.

- 90% số người được hỏi sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chính hãng, cho thấy “giá trị niềm tin” mà họ sẵn sàng bỏ thêm để được an tâm về chất lượng sản phẩm.

- 31% người tiêu dùng sẵn lòng trả thêm 10–30% chi phí để có được sự xác thực và sự an tâm.

Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia đang dẫn đầu khu vực với đạt tỉ lệ người mua sắm tại các gian hàng chính hãng vượt mức 90%.

Báo cáo cũng xác định ba động lực chủ chốt giúp thúc đẩy sự phát triển của TMĐT xoay quanh hàng chính hãng, đó là:

Mở rộng nguồn cung với danh mục sản phẩm chất lượng:

Hơn 80% người tiêu dùng cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm các sản phẩm thương hiệu chính hãng. Đồng thời, 80% trong số đó sẵn lòng thử nghiệm các thương hiệu mới hoặc thương hiệu quốc tế nếu thương hiệu quen thuộc của họ không có sẵn. Thậm chí, 91% đã khám phá ra những thương hiệu quốc tế với chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Trong bối cảnh đó, Lazada đang không ngừng mở rộng danh mục các thương hiệu chính hãng và cao cấp, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận được những sản phẩm họ đang tìm kiếm. Ở Việt Nam, trong năm 2025, Lazada mang hàng triệu sản phẩm chính hãng từ Gmarket và Tmall đến với người tiêu dùng, nâng cao dịch vụ khách hàng như đẩy mạnh freeship, đổi trả dễ dàng tùy nhu cầu trong 30 ngày để mang đến một trải nghiệm mua sắm cao cấp, tiện lợi và đầy niềm vui cho người mua hàng.

Tích hợp đa kênh để thúc đẩy quyết định mua sắm

Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% người tiêu dùng có xu hướng “showrooming”, được định nghĩa bởi những hành vi như đến cửa hàng để xem, thử sản phẩm trực tiếp, kiểm tra chất lượng hoặc nhận tư vấn từ nhân viên, trước khi thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến.

Thông qua việc đầu tư vào mua sắm đa kênh (tích hợp các kênh online và offline), hợp tác với thương hiệu cùng với mô hình bán lẻ trải nghiệm, Lazada đang khiến quá trình mua sắm của khách hàng trở nên liền mạch, từ khâu tìm hiểu sản phẩm cho đến khi ra quyết định mua hàng.

AI:Trợ thủ đắc lực đồng hành cùng người tiêu dùng thông minh

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang trở thành công cụ quan trọng giúp khách hàng nghiên cứu và so sánh sản phẩm:

66% người mua sử dụng các nền tảng AI để tìm kiếm và khám phá sản phẩm mới

78% tin tưởng vào AI trong quá trình so sánh, lựa chọn sản phẩm

Tuy nhiên, chỉ 16% sử dụng AI để đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng

Xu hướng này nhất quán với chiến lược của Lazada, chuyển từ giao dịch có độ tin cậy thấp sang một thị trường TMĐT tập trung vào chất lượng

Nhận thấy xu hướng này, Lazada đã công bố các khoản đầu tư chiến lược bao gồm các công cụ tích hợp AI, hệ thống tự động hóa marketing tiên tiến, cùng những cải tiến trong dịch vụ khách hàng. Mục đích chính là tối ưu hóa khả năng khám phá, tìm kiếm và cá nhân hóa trải nghiệm trên nền tảng.

Bà Iris Wei, Chủ tịch Tập đoàn Lazada, cho biết: “Kết quả nghiên cứu từ Cube Asia cho thấy chiến lược lấy thương hiệu làm trọng tâm của Lazada là đúng hướng, đồng thời củng cố cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một hệ sinh thái đề cao chất lượng và niềm tin cho cả người tiêu dùng lẫn các thương hiệu. Khi nhu cầu về sản phẩm chính hãng ngày càng tăng, Lazada, với lợi thế về hệ sinh thái vững chắc, đang nắm giữ cơ hội để dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường TMĐT.”