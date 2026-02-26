Đặt sớm Galaxy S26 Series, nhận ưu đãi đến 16 triệu đồng

Ngoài ưu đãi cho sản phẩm chính, hệ thống cũng áp dụng giảm thêm 10% khi mua kèm Galaxy Buds 4 series và ưu đãi đến 30% cho các phụ kiện, thiết bị đeo thông minh.

Đây là chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt trước Samsung Galaxy S26 series tại hệ thống Di Động Việt, “siêu phẩm” gây ấn tượng nhờ thiết kế mới, camera “mắt thần bóng đêm” và tính năng chống nhìn trộm đột phá vừa được Samsung ra mắt thị trường toàn cầu vào rạng sáng ngày hôm nay, 26/2/2026.

Di Động Việt chơi lớn, ưu đãi cho khách đặt trước Galaxy S26 Series đến 16 triệu đồng

Đại diện Di Động Việt cho biết: “Lượng khách hàng quan tâm đến dòng Ultra hiện chiếm khoảng 80% tổng lượng đơn hàng tại hệ thống. Với những cập nhật ấn tượng từ camera và khả năng chống nhìn trộm cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất hiện nay cho thấy Galaxy S26 thực sự là một siêu phẩm đáng để người dùng chờ đợi và trải nghiệm ngay trong nửa đầu năm 2026”.

Được biết, giá bán niêm yết cho Galaxy S26 bản tiêu chuẩn và S26 Plus có giá lần lượt từ 25,99 triệu đồng và 29,99 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất là S26 Ultra có giá từ 36,99 triệu đồng cho bản 256GB và 51,99 triệu đồng cho bản 1TB.

Hiện tại, hệ thống Di Động Việt đã triển khai nhiều chính sách nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng trong giai đoạn đặt trước Galaxy S26, với tổng giá trị ưu đãi có thể lên đến 16 triệu đồng tùy phiên bản và phương thức thanh toán.

Khách đặt sớm Galaxy S26 Series tại Di Động Việt có thể nhận tổng giá trị ưu đãi lên đến 16 triệu đồng (tùy phiên bản và phương thức thanh toán).

Theo đó, khách hàng đã đăng ký nhận thông tin sớm trước đó được tặng voucher 500.000 đồng và được cộng dồn trong giai đoạn đặt trước từ ngày 26.02 đến 05.03. Trong thời gian này, khách đặt cọc tiếp tục nhận thêm voucher giảm giá đến 7,5 triệu đồng, đồng thời hưởng ưu đãi thanh toán qua ngân hàng lên đến 4 triệu đồng.

Xem thêm: Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

Khách hàng nhận máy sớm từ ngày 06.03 đến 08.03 được tặng thêm voucher 500.000 đồng. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên đặt trước phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ nhận bộ quà tặng độc quyền gồm ốp lưng Magnet và củ sạc nhanh 60W.

Ngoài ưu đãi cho sản phẩm chính, hệ thống cũng áp dụng giảm thêm 10% khi mua kèm Galaxy Buds 4 series và ưu đãi đến 30% cho các phụ kiện, thiết bị đeo thông minh.

Người dùng cũng có thể dễ dàng sở hữu Samsung Galaxy S26 Series nhờ chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước

Song song đó, để người dùng dễ dàng sở hữu Samsung Galaxy S26, Di Động Việt sẽ áp dụng chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước. Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 4,5 triệu đồng, được thu máy cũ với giá tốt so với thị trường và quy trình kiểm tra máy chỉ xét ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Trong ngày mở bán, một số cửa hàng sẽ tổ chức khu vực trải nghiệm để người dùng có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm trước khi nhận máy. Hệ thống cũng đã và đang rà soát quy trình vận hành từ khâu xác nhận đơn đến giao máy nhằm hạn chế thời gian chờ và tối ưu trải nghiệm nhận hàng trong những ngày đầu mở bán.

Galaxy S26 Series có nhiều cải tiến giá trị về trải nghiệm người dùng

Độc giả có nhu cầu đặt trước Samsung Galaxy S26 series hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).