Du Xuân công nghệ cùng Di Động Việt

Đây là chương trình do Di Động Việt đưa ra, tiếp nối đà tăng trưởng dịp cận Tết, thị trường công nghệ đầu tháng 2 tiếp tục ghi nhận không khí mua sắm sôi động. Có thể nói đây là “thời điểm vàng” để người dùng nâng cấp thiết bị du xuân với mức giá ưu đãi nhất năm.

Cụ thể, chương trình “Sale ngày đôi - Deal bất tận” diễn ra từ ngày 01.02 - 02.02 do hệ thống Di Động Việt triển khai tập trung kích cầu mạnh mẽ cho các dòng sản phẩm công nghệ và gia dụng thông minh, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm và thiết thực nhất cho khách hàng trước thềm năm mới.

“Sale ngày đôi - Deal bất tận” với loạt ưu đãi giúp người dùng tối ưu chi phí sắm Tết.

Tâm điểm của đợt giảm giá lần này đổ dồn về nhóm sản phẩm Apple với mức điều chỉnh cực kỳ hấp dẫn. Đơn cử, iPhone 13 hiện chỉ từ 11,79 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro cũng “hạ nhiệt” về mức 33,69 triệu đồng. Đây được đánh giá là thời điểm vàng để các iFan nâng cấp thiết bị hoặc gia nhập hệ sinh thái iOS với chi phí tối ưu dịp đầu năm.

iPhone 13 về giá hấp dẫn giúp người dùng dễ dàng tiếp cận.

Thị trường máy cũ (LikeNew) cũng sôi động không kém nhờ chính sách bảo hành uy tín và chất lượng máy được kiểm định kỹ càng. iPhone 14 Pro Max LikeNew chỉ từ 16,59 triệu đồng hay iPhone 12 Pro LikeNew về mức 8,99 triệu đồng. Đây là cơ hội giúp người dùng trải nghiệm flagship với mức chi phí tiết kiệm nhất.

Bên cạnh đó, các thiết bị phục vụ công việc và học tập cũng có giá rất tốt. Ví dụ như MacBook Air M4 chỉ còn 28,19 triệu đồng hay iPad A16 từ 8,39 triệu đồng, hứa hẹn là trợ thủ đắc lực cho năm làm việc mới.

Không kém cạnh, các dòng Flagship của Samsung cũng có mức ưu đãi hấp dẫn. Đơn cử, Galaxy Z Fold7 giảm gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết, đưa giá máy về mức 37,99 triệu đồng; trong khi phiên bản Galaxy Z Flip7 chỉ từ 22,49 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội để người dùng trải nghiệm công nghệ màn hình gập và định hình phong cách sống dịp đầu năm.

Samsung Galaxy Z Flip7 gây ấn tượng với thiết kế gập hiện đại.

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt đồng thời áp dụng chính sách “Trả góp 30”. Khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực tài chính dịp cuối năm.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 4,5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Di Động Việt vẫn tiếp tục áp dụng 1 đổi 1 kể cả với sản phẩm rơi, vỡ, hư hỏng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Riêng nhóm sản phẩm đã qua sử dụng, người mua được dùng thử miễn phí 7 ngày, đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng, thể hiện cam kết dịch vụ minh bạch và linh hoạt.

Nhóm phụ kiện công nghệ cũng giảm sâu, với tai nghe AirPods 4 giá từ 2,89 triệu đồng, đặc biệt miếng dán PPF UV có kính cường lực giá chỉ 45.000 đồng. Các thiết bị âm thanh như loa Marshall từ 5,84 triệu đồng hay đồng hồ thông minh Huawei giá từ 11,44 triệu đồng, phục vụ tốt nhu cầu du xuân sành điệu của giới trẻ.

Nhiều đồ gia dụng thông minh của Bear về giá hấp dẫn trong đợt ưu đãi này.

Bên cạnh đó, gian hàng đồ gia dụng cũng tung ưu đãi lớn để phục vụ mùa Tết. Các sản phẩm từ thương hiệu Bear như máy vắt cam chỉ từ 300.000 đồng và máy xay sinh tố từ 600.000 đồng đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ mức giá dễ tiếp cận, giúp người dùng mua sắm tiết kiệm hơn trong dịp cuối năm.

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