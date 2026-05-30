Tri ân khách hàng, Di Động Việt tổ chức 'Tuần lễ cảm ơn'

Theo ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, sau 8 tháng ra mắt thì phiên bản iPhone 17 Pro Max dung lượng 256GB luôn nằm trong nhóm iPhone bán chạy nhất, đồng thời thuộc top sản phẩm chiếm tỉ trọng cao của toàn ngành hàng smartphone, chiếm khoảng 65% lượng máy bán ra của dòng iPhone 17 và iPhone Air tại hệ thống.

“Tuần lễ cảm ơn” của Di Động Việt sẽ diễn ra từ 29/5 đến hết 14/6

Bên cạnh nhóm khách hàng nâng cấp từ các dòng Pro Max cũ, thì nhóm khách hàng quan tâm đến iPhone 17 Pro Max thời gian gần đây còn đến từ nhóm người dùng muốn chuyển từ Android flagship sang hệ sinh thái Apple, chiếm khoảng 45% lượng khách tìm hiểu sản phẩm tại Di Động Việt. Trong đó, phiên bản 256GB tiếp tục là lựa chọn của số đông người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với các phiên bản dung lượng cao.

Trong tuần lễ tri ân, khách hàng có thể mua iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt với giá chưa từng có.

“iPhone 17 Pro Max vẫn duy trì mức độ quan tâm và sức mua ổn định tại hệ thống. Đặc biệt, với các chương trình ưu đãi độc quyền như tuần lễ cảm ơn tại Di Động Việt cũng tác động đến quyết định nâng cấp ngay của người dùng, nhất là với phiên bản 256GB”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

Đặc biệt, trong “Tuần lễ cảm ơn” diễn ra từ ngày 29/5 đến 14/6, khi mua iPhone 17 Pro Max 256GB với giá 35,7 triệu đồng khách hàng thanh toán qua ShopeePay còn được giảm trực tiếp 500.000 đồng, và từ ngày 01/6, khách hàng mở mới thẻ ngân hàng VIB còn được giảm thêm đến 800.000 đồng và có thể áp dụng đồng thời cùng ưu đãi ShopeePay, nâng tổng mức giảm trực tiếp lên đến 1,3 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max là sản phẩm duy trì sức bán ổn định sau nhiều tháng ra mắt

Ngoài ra, khách hàng tham gia chương trình thu cũ - đổi mới còn được trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng, quy trình thu máy cũ của khách nhanh chóng, chỉ xét ngoại quan, giá thu cam kết cạnh tranh so với thị trường.

Bên cạnh các ưu đãi về giá, hệ thống cũng áp dụng cùng lúc với hình thức mua sắm trả góp 0% nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn trong giai đoạn này. Riêng về hậu mãi, khách hàng mua iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt còn được bảo hành hư - lỗi được đổi mới trong 12 tháng.

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