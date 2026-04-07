Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi đặc biệt cho học sinh - sinh viên

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo

Được biết, MacBook Neo là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và người dùng lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Apple. Tại Việt Nam, sản phẩm đã chính thức được các hệ thống bán lẻ triển khai nhận đặt cọc từ ngày 07/4 tới đây.

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình nhận đặt cọc sẽ chính thức được triển khai từ 8h sáng cùng ngày. Trong giai đoạn đăng ký nhận thông tin trước mở bán, lượng khách hàng quan tâm đến MacBook Neo tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh - sinh viên, chiếm khoảng 72%. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB chiếm khoảng 68% lựa chọn, trong khi các màu như Hồng Phớt, Vàng Citrus nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dùng.

Được Apple định vị là dòng MacBook hướng đến người dùng có nhu cầu vừa phải cần một chiếc laptop có giá hợp lý. Sản phẩm được xem là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất hiện nay, tiệm cận với phân khúc laptop phổ thông tại Việt Nam.

Mặc dù có mức giá cực kỳ hấp dẫn nhưng MacBook mới nhất của Apple vẫn được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ cơ bản. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nits, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, đồng thời loại bỏ thiết kế “tai thỏ”, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn.

Tại Di Động Việt, giá bán MacBook Neo phiên bản 256GB là từ 16,49 triệu đồng

Thiết bị của máy cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, trong đó máy có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục, trọng lượng khoảng 1,23 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. Máy cũng có các tùy chọn màu sắc gồm Bạc, Hồng Phớt, Vàng Citrus và Xanh Indigo, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được lược giản một số yếu tố để giữ mức giá phù hợp. Máy trang bị hai cổng USB-C với chuẩn kết nối cơ bản, RAM tiêu chuẩn 8GB đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Tính năng Touch ID chỉ có trên phiên bản 512GB, trong khi phiên bản 256GB được lược bỏ.

Tại Di Động Việt, giá bán MacBook Neo phiên bản 256GB là từ 16,49 triệu đồng, trong khi phiên bản 512GB có giá từ 18,99 triệu đồng. Đây cũng là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất trong hệ sinh thái Apple tại thời điểm hiện tại.

Khi đặt cọc MacBook Neo tại Di Động Việt khách hàng là học sinh - sinh viên sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng vào giá bán. Khi tham gia chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, sản phẩm áp dụng thu cũ đa dạng từ nhiều dòng smartphone đến laptop.

Khách hàng tin chọn Di Động Việt là điểm đến mua sắm sản phẩm công nghệ chính hãng.

Ngoài ra, khách hàng đặt cọc MacBook Neo Didongviet trong giai đoạn này còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng iPhone 17e, sở hữu gói Microsoft 365 Personal với giá ưu đãi chỉ 990.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Các chương trình ưu đãi khác như ưu đãi tài chính như giảm thêm đến 600.000 đồng khi mở thẻ ngân hàng, thanh toán qua Apple Pay, “trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước… vẫn được áp dụng đồng thời trong giai đoạn này.

Độc giả có nhu cầu tham khảo, đặt trước MacBook Neo hoặc các sản phẩm di động chính hãng, đồ gia dụng, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).