Viện Di Động khởi động ngày sale đôi 4.4

Và dịp sale ngày đôi như 4.4 tới đây chính là “điểm rơi” để người dùng tối ưu chi phí cả ở việc mua máy lẫn sửa chữa.

Giảm thêm đến 500 nghìn đồng trong khung giờ vàng

Cụ thể, dịp sale đôi 4.4 sắp tới đây với chương trình “Sale ngày đôi, deal bất tận” hệ thống Di Động Việt sẽ triển khai trong hai ngày 4.4 - 5.4. Trong thời gian này khách hàng khi đến mua sắm vào khung giờ vàng từ 8h - 12h sẽ được giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên giá đã giảm, áp dụng cho nhóm sản phẩm điện thoại, tablet, MacBook.

Rất nhiều deal hấp dẫn trong gày sale đôi 4.4 và 5.4

Đồng thời cũng nhân dịp này, nhiều dòng iPhone cũ tại hệ thống Viện Di Động sẽ được điều chỉnh về mức giá cực tốt để người dùng tranh thủ nâng cấp thiết bị. Đơn cử, iPhone 16 Pro Max 1TB cũ có giá bán chỉ còn 32 triệu đồng; iPhone 16 Plus cũ chỉ còn 18,7 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max cũ chỉ còn 17,7 triệu đồng hay iPhone 14 Pro Max cũ cũng chỉ còn 15,2 triệu đồng…

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, iPhone 15 Plus cũ về giá 12,7 triệu đồng, iPhone 14 Pro cũ còn 12,2 triệu đồng đồng và iPhone 14 Plus cũ còn 9,4 triệu đồng.

Ngoài smartphone thì một số thiết bị khác như MacBook Air M1 cũ cũng sẽ có giá cực tốt, chỉ 8,9 triệu đồng, trong khi iPad mini 5 64GB cũ chỉ còn 3,4 triệu đồng.

Theo ghi nhận từ hệ thống Di Động Việt thì các dòng iPhone từ thế hệ 14 trở lên vẫn duy trì hiệu năng ổn định trong nhiều năm tới, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung. Điều này khiến máy cũ trở thành lựa chọn rất đáng cân nhắc với nhóm người dùng muốn tối ưu chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo trải nghiệm.

Để tăng độ yên tâm, hệ thống áp dụng chính sách dùng thử miễn phí 7 ngày, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày

Đặc biệt, để tăng độ yên tâm, hệ thống áp dụng chính sách dùng thử miễn phí 7 ngày, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày. Đồng thời, khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới, khách hàng được Viện Di Động trợ giá thêm đến 2,5 triệu đồng với quy trình nhanh chóng, không can thiệp phần cứng. Người dùng cũng có thể lựa chọn trả góp với lãi suất 0%.

Bên cạnh nhóm sản phẩm máy, nhiều phụ kiện chính hãng mới cũng được điều chỉnh giá trong dịp này. Đơn cử, miếng dán PPF Horizon TPU về giá 99.000 đồng hay bộ củ cáp sạc iPhone Horizon chỉ còn 190.000 đồng

Ví dụ như ở nhóm sản phẩm tai nghe TWS Nakamichi Hue Tulip còn 290.000 đồng, tai nghe Nakamichi TW016 còn 150.000 đồng, trong khi tai nghe chụp tai Hue Cherry và loa Bluetooth Nakamichi NBS-116 cùng có giá 390.000 đồng.

Hay người dùng cần pin sạc dự phòng cũng sẽ có cơ hội sở hữu những viên pin với mức giá vô cùng hấp dẫn, ví dụ Stargo Star X1 10.000mAh còn 450.000 đồng, Stargo Star X2 20.000mAh còn 490.000 đồng… Hay ở nhóm sạc, củ sạc Acefast PD30W GaN giá chỉ 350.000 đồng, cáp USB-C Belkin 60W còn 250.000 đồng và cáp Anker Powerline II USB-C to USB-C còn 150.000 đồng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết bị, nhân dịp này Viện Di Động cũng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu sửa chữa, thay pin… với chất lượng linh kiện chính hãng và minh bạch. Cụ thể, khi đến với Viện Di Động trong khung giờ vàng 8h - 12h của 2 ngày diễn ra chương trình khách hàng sẽ được giảm thêm đến 500.000 đồng. Khách hàng có thể thay pin iPhone với chi phí chỉ từ 150.000 đồng, thay màn hình iPhone từ 400.000 đồng, ép kính từ 200.000 đồng và thay cụm chân sạc từ 100.000 đồng.

Khách hàng được trực tiếp quan sát quá trình thay thế linh kiện

Theo đại diện Viện Di Động, dịch vụ được triển khai theo tiêu chí “sửa nhanh - lấy ngay”, khách hàng có thể trực tiếp quan sát quá trình thay thế linh kiện. Linh kiện sử dụng được kiểm soát nguồn gốc, đi kèm chính sách bảo hành. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng mức giảm đến 44% chi phí sửa chữa cùng ưu đãi dán PPF miễn phí số lượng giới hạn mỗi ngày.

Chi tiết xem thêm tại website: viendidong.com hoặc liên hệ tổng đài 1800.6729 (miễn phí).