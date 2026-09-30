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Tính năng giám sát đã có mặt trên Threads

Hồng Anh

Hồng Anh

15:32 | 30/09/2026
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Các công cụ mới được tích hợp trong Trung tâm Gia đình, giúp cha mẹ và người giám hộ hiểu rõ hơn cách con em mình sử dụng Threads và chủ động quản lý một số khía cạnh trong trải nghiệm của các em.
Threads kỉ niệm 1 năm ra mắt Meta sẽ triển khai tính năng bảo vệ trẻ em trên Threads tại Việt Nam vào cuối năm 2026 Threads triển khai Meta AI trong mục tin nhắn trực tiếp

Việc mở rộng tính năng này sang Threads tiếp nối những cập nhật của Meta dành cho tài khoản thanh thiếu niên tại Việt Nam.

Trước đó vào tháng 5 năm 2026, Meta đã công bố phiên bản cải tiến của Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger. Phiên bản cập nhật tăng cường các biện pháp bảo vệ về nội dung dựa trên tiêu chí phân loại phim dành cho người từ 13 tuổi trở lên (13+) và phản hồi của phụ huynh; hạn chế việc thanh thiếu niên nhìn thấy những bài viết có ngôn từ kích động, thử thách mạo hiểm hoặc nội dung có thể cổ xúy hành vi tiềm ẩn rủi ro, kể cả khi bài viết đến từ tài khoản các em theo dõi.

Tính năng giám sát dành cho phụ huynh đã có mặt trên Threads
Tính năng giám sát dành cho phụ huynh đã có mặt trên Threads

Cụ thể, trên mạng xã hội Threads, Tài khoản Thanh thiếu niên đã có sẵn những biện pháp bảo vệ như tài khoản riêng tư và giới hạn đối với nội dung mà các em có thể xem. Tính năng giám sát mới bổ sung thêm công cụ để phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Cha mẹ có thể theo dõi thời gian con sử dụng Threads, đặt giới hạn sử dụng ứng dụng và quản lý một số cài đặt liên quan đến quyền riêng tư và nội dung. Với người dùng dưới 16 tuổi, phụ huynh còn có thể quyết định liệu con mình có được thay đổi các cài đặt bảo vệ theo hướng ít nghiêm ngặt hơn hay không.

Sau khi thiết lập tính năng giám sát thông qua Trung tâm Gia đình, cha mẹ và người giám hộ có thể theo dõi cách con sử dụng Threads và điều chỉnh một số giới hạn, cài đặt phù hợp với nhu cầu của gia đình như:

1. Theo dõi thời gian sử dụng: Xem thời gian con sử dụng Threads mỗi ngày trong bảy ngày gần nhất và thời gian sử dụng trung bình hằng ngày trong tuần.

2. Đặt giới hạn thời gian: Quy định thời lượng con được sử dụng Threads mỗi ngày hoặc chặn truy cập vào những ngày và khung giờ nhất định. Nếu con sử dụng Threads trên nhiều thiết bị, giới hạn sẽ được áp dụng cho tổng thời gian sử dụng ứng dụng.

3. Điều chỉnh chế độ ngủ: Giới hạn hoặc chặn việc truy cập Threads vào ban đêm. Theo cài đặt mặc định, thông báo được tắt và tính năng trả lời tự động được bật từ 22 giờ đến 7 giờ.

4. Quản lý việc gắn thẻ: Kiểm soát ai có thể gắn thẻ con trong bài viết.

5. Quản lý quyền riêng tư và tùy chọn nội dung: Quản lý và phê duyệt một số cài đặt về quyền riêng tư và nội dung nhạy cảm.

Việc triển khai các công cụ mới giúp trải nghiệm giám sát của phụ huynh trên Threads nhất quán hơn với các ứng dụng khác của Meta. Phụ huynh có thể tiếp cận thông tin và các công cụ hỗ trợ con em mình thông qua Trung tâm Gia đình, từ đó có thêm cơ sở để trao đổi với con về thói quen sử dụng mạng xã hội và lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.

Cha mẹ và người giám hộ có thể truy cập Trung tâm Gia đình của Meta để thiết lập tính năng giám sát ngay từ hôm nay.

Meta Threads tính năng giám sát trẻ vị thành niên phụ huynh v à người giám hộ bảo đảm an toàn cho trẻ trên mạng xã hội

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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mưa nhẹ
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Hải Phòng

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bầu trời quang đãng
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Cập nhật: 30/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
Trang sức 99.99 13,730 ▲160K 14,330 ▲160K
Cập nhật: 30/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▲16K 14,412 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▲16K 14,413 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▲1267K 1,436 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▲1267K 1,437 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▲16K 1,426 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▲1584K 141,188 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▲1200K 107,111 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▲78704K 97,128 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▲976K 87,145 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▲933K 83,294 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44171K 5,962 ▼52991K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cập nhật: 30/09/2026 16:00
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