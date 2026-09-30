Lần đầu Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật FETO cho thai nhi

Ngày 26/9, ê kíp Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã thực hiện thành công ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật FETO, tức nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi, cho một trường hợp mắc thoát vị hoành bẩm sinh nặng.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật FETO được thực hiện thành công tại Việt Nam, mở thêm khả năng điều trị ngay từ trong bụng mẹ đối với một số trường hợp thai nhi mắc dị tật thoát vị hoành bẩm sinh có tiên lượng nặng.

Can thiệp ngay từ trong bụng mẹ

Thoát vị hoành bẩm sinh là tình trạng cơ hoành của thai nhi có khiếm khuyết, khiến các cơ quan trong ổ bụng có thể di chuyển lên lồng ngực, chèn ép quá trình phát triển của phổi.

Theo Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, ở những trường hợp nặng, tình trạng chèn ép có thể dẫn đến thiểu sản phổi, khiến trẻ gặp khó khăn nghiêm trọng về hô hấp sau khi chào đời. Bệnh viện cho biết tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nặng có thể lên tới 50%.

FETO là một kỹ thuật can thiệp bào thai có độ phức tạp cao. Bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi kích thước rất nhỏ để tiếp cận buồng ối, sau đó đưa một bóng nhỏ vào khí quản của thai nhi.

Ê-kip các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai thực hiện ca phẫu thuật FETO (nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh) đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản trung ương

Việc tạm thời bít khí quản giúp giữ lại dịch do phổi thai nhi tạo ra, từ đó tạo điều kiện để phổi giãn nở và phát triển tốt hơn trước khi trẻ chào đời.

Quá trình can thiệp đòi hỏi độ chính xác cao bởi thai nhi có kích thước nhỏ, nằm trong môi trường nước ối và có thể thay đổi tư thế. Ê kíp phải kiểm soát chính xác vị trí dụng cụ nội soi cũng như quá trình đưa và đặt bóng trong khí quản thai nhi.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này cho thấy khả năng ứng dụng các thiết bị nội soi chuyên dụng, chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại trong điều trị các bệnh lý phức tạp trước sinh tại Việt Nam.

Thêm lựa chọn điều trị cho thai nhi mắc dị tật nặng

Quả bóng "đặc biệt" và các thiết bị y tế được sử dụng để gây bít khí quản thai nhi trong kỹ thuật FETO. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản trung ương

Thầy thuốc ND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết, kết quả này là thành quả của quá trình chuẩn bị chuyên môn và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực y học bào thai.

Theo ông Nguyễn Duy Ánh, việc làm chủ kỹ thuật FETO tại Việt Nam góp phần mở rộng khả năng can thiệp đối với những thai nhi mắc bệnh lý phức tạp, hạn chế nhu cầu phải ra nước ngoài thực hiện kỹ thuật chuyên sâu.

FETO hiện được xem là một trong những kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp trong điều trị thoát vị hoành bẩm sinh nặng. Không phải mọi trường hợp mắc dị tật này đều được chỉ định thực hiện FETO. Thai phụ và thai nhi cần được đánh giá kỹ về mức độ bệnh, tuổi thai và các yếu tố liên quan trước khi bác sĩ quyết định phương án can thiệp.

Sau khi đặt bóng, thai kỳ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để đánh giá sự phát triển của phổi cũng như tình trạng của mẹ và thai nhi. Bóng đặt trong khí quản cũng cần được lấy ra ở thời điểm phù hợp trước khi trẻ chào đời.

Việc thực hiện thành công ca FETO đầu tiên đánh dấu bước tiến mới của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong ứng dụng công nghệ và kỹ thuật cao vào y học bào thai. Đồng thời, thành công này mở thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị chuyên sâu ngay trong nước cho những gia đình có thai nhi mắc thoát vị hoành bẩm sinh nặng.

Hiện người mẹ sau can thiệp tiếp tục được Bệnh viện Phụ Sản Trung ương theo dõi trong những giai đoạn tiếp theo của thai kỳ.