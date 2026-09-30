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LG ra mắt giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI dạng lắp ghép

Ngọc Hà

Ngọc Hà

11:25 | 30/09/2026
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LG ra mắt giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI dạng lắp ghép
LG Electronics giới thiệu hạ tầng làm mát dạng khối và giải pháp làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu AI tại triển lãm Data Center World Asia 2026. Ảnh: LG Electronics

LG mang tới DCWA 2026, triển lãm chuyên ngành trung tâm dữ liệu lớn nhất châu Á, giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI mang tên Hydronic Modular. Nhà sản xuất Hàn Quốc lắp sẵn bơm, van, bồn đệm khẩn cấp và đường ống ngay tại nhà máy, đặt tất cả vào container theo chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) rồi chở tới công trình. Tại hiện trường, đội thi công nối các khối container này với máy làm lạnh nước (chiller) bằng đường ống, giống cách ghép những khối xếp hình.

Cách làm này rút gọn quy trình so với trước đây, khi nhà thầu phải hàn và lắp hàng loạt máy bơm, đường ống ngay tại chỗ để đưa nước lạnh từ chiller tới phòng máy chủ. Lúc trung tâm dữ liệu cần mở rộng, bên vận hành gắn thêm khối mới theo nhu cầu. Những doanh nghiệp tăng dần số máy chủ AI theo sức mua của thị trường nhờ vậy có thể liệu cơm gắp mắm, chia nhỏ khoản chi cho hệ thống làm mát sao cho khớp với lộ trình bổ sung máy chủ.

Song song với hệ thống dạng khối, LG mở rộng dòng sản phẩm làm mát bằng chất lỏng, vốn đưa dung dịch làm mát tới thẳng chip máy chủ AI. Hãng trưng bày hai bộ phân phối chất làm mát (CDU) loại 1 MW và 2,6 MW, dùng cho phương pháp Direct-to-Chip, tức dẫn chất làm mát tới tấm lạnh gắn trên GPU và CPU để kéo nhiệt ra khỏi chip. Các dòng CDU của LG, từ 600 kW tới 2,6 MW, đã nhận chứng nhận chất lượng từ Nvidia. Hãng cũng giới thiệu công nghệ làm mát ngâm, nhúng máy chủ vào dung dịch không dẫn điện để tản nhiệt trực tiếp.

Ở khâu tạo nước lạnh, LG mang tới mẫu chiller turbo inverter giải nhiệt gió không dùng dầu. Máy nén của thiết bị chạy trên ổ đỡ từ, dùng lực từ nâng trục quay lơ lửng nên bớt hao hụt do ma sát. Khi trời lạnh, công nghệ làm mát sơ bộ môi chất tận dụng khí lạnh bên ngoài để tuần hoàn môi chất và cho máy nén tạm nghỉ, qua đó cắt bớt điện năng tiêu thụ. Hãng cũng trưng bày Fan Wall Unit (FWU), thiết bị thổi khí lạnh vào và hút khí nóng ra, giúp luồng khí mát tỏa đều trong phòng xếp dày máy chủ tỏa nhiệt cao.

Bên cạnh gian hàng riêng, các công ty thành viên Tập đoàn LG dựng chung một khu trưng bày công nghệ cho trung tâm dữ liệu. LG Energy Solution giới thiệu pin cho khối nguồn dự phòng, hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và bộ lưu điện (UPS). LG CNS mang tới mô hình trung tâm dữ liệu dạng module đúc sẵn (PMDC), trong đó công ty chế tạo trước các khối chuẩn hóa dành cho GPU, máy chủ, nguồn điện và làm mát rồi mới đem lắp tại chỗ, kèm dịch vụ nhà máy AI.

LG Electronics muốn ghép kinh nghiệm về sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) của mình với pin của LG Energy Solution và năng lực thiết kế, xây dựng, vận hành của LG CNS, nhằm mở rộng mảng kinh doanh ra trọn vòng đời trung tâm dữ liệu AI. "Chúng tôi sẽ vươn lên thành đối tác chủ chốt trên thị trường hạ tầng AI toàn cầu, dẫn đầu bằng các giải pháp làm mát tổng thể tối ưu cho trung tâm dữ liệu AI siêu lớn", ông Lee Jae-sung, Giám đốc Khối kinh doanh ES của LG Electronics, cho biết.

Thời gian tới, hãng dự kiến mở rộng dòng sản phẩm Chip to Chiller, phủ trọn quy trình quản lý nhiệt từ lúc chiller tạo ra chất làm mát, CDU phân phối dung dịch, đến khi tấm lạnh hút nhiệt khỏi chip.

làm mát trung tâm dữ liệu AI Làm mát bằng chất lỏng Hydronic Modular CDU Data Center World Asia 2026 LG Electronics Chip to Chiller

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
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Cập nhật: 30/09/2026 11:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

Dự thảo quy định mới về công bố thông tin chứng khoán có gì?

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Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới

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Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

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Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

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Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Chứng khoán 29/9: Dầu khí ngược dòng, VN-Index giảm nhẹ

Chứng khoán 29/9: Dầu khí ngược dòng, VN-Index giảm nhẹ

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Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

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Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

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