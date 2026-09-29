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LMHT Việt Nam vượt khó, toàn thắng vòng bảng ASIAD 20

Tạ Thành

Tạ Thành

21:16 | 29/09/2026
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Dù gặp nhiều trở ngại trong công tác tổ chức và truyền tải hình ảnh, LMHT Việt Nam vẫn toàn thắng vòng bảng ASIAD 20, đứng đầu bảng A và giành quyền vào bán kết.
VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026 VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026
Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu
Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20 Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Vượt qua những bất cập ngoài chuyên môn

Hành trình của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam tại ASIAD 20 diễn ra trong bối cảnh công tác tổ chức môn Esports xuất hiện nhiều vấn đề đáng chú ý.

Theo những thông tin được chia sẻ từ BLV Hoàng Luân, đơn vị sở hữu bản quyền đã đưa ekip sản xuất và đội ngũ bình luận viên sang Nhật Bản, nhằm việc phục vụ khán giả trong nước. Tuy nhiên, kế hoạch phát sóng được cho là thay đổi vào phút chót, khiến công tác truyền tải các trận đấu gặp nhiều hạn chế.

Khán giả chỉ có thể cổ vũ Đội tuyển LMHT Việt Nam qua thống kê.
Khán giả chỉ có thể cổ vũ Đội tuyển LMHT Việt Nam qua thống kê.

Khó khăn còn đến từ địa điểm thi đấu. Vòng bảng LMHT được tổ chức tại một khu vực phụ của Aichi Sky Expo, nơi được cho là không bố trí đầy đủ hệ thống sản xuất tín hiệu hình ảnh như sân khấu chính. Điều này khiến ekip Việt Nam khó triển khai công tác truyền hình.

Công tác tác nghiệp tại địa điểm thi đấu cũng chịu nhiều hạn chế. Thành viên ban huấn luyện và đoàn Việt Nam được cho là không thể tự do quay phim, chụp ảnh hoặc theo dõi trận đấu trực tiếp. Những vấn đề này tạo thêm áp lực cho đội tuyển trong quá trình thi đấu tại sân chơi cấp châu lục.

Bất chấp những trở ngại ngoài chuyên môn, các tuyển thủ Việt Nam vẫn tập trung vào mục tiêu trên sân đấu. Trước ASIAD 20, đội tuyển có quá trình chuẩn bị tại Busan, Hàn Quốc, với các trận giao hữu quốc tế diễn ra ngày 19 và 20/9.

Toàn thắng vòng bảng, giành vé vào bán kết

Ngày 29/9, những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam được cụ thể hóa bằng thành tích toàn thắng vòng bảng. Tại Aichi Sky Expo, Việt Nam lần lượt vượt qua Saudi Arabia, Malaysia và UAE. Ở trận đấu cuối cùng, các tuyển thủ tiếp tục duy trì thế chủ động và đánh bại UAE với tỷ số 1-0, qua đó hoàn tất chuỗi ba chiến thắng liên tiếp.

Kết quả này giúp Việt Nam giành ngôi đầu bảng A và giành quyền vào bán kết. Đội tuyển sẽ gặp đội đứng nhì bảng B trong trận bán kết ngày 1/10. Bảng B gồm Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc), với thứ hạng được xác định sau các trận đấu ngày 30/9.

LMHT Việt Nam giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: VIRESA.
LMHT Việt Nam giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: VIRESA.

Việc đứng đầu bảng A mang ý nghĩa quan trọng với LMHT Việt Nam, đặc biệt sau khi đội từng cán đích ở vị trí thứ tư tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023. Sau ba năm, đội tuyển trở lại ASIAD với mục tiêu cải thiện thành tích. Ba chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng giúp Việt Nam tạo đà thuận lợi trước vòng đấu loại trực tiếp, đồng thời tiếp tục hướng tới mục tiêu giành huy chương tại Aichi-Nagoya.

Các trận bán kết diễn ra ngày 1/10, trong khi trận tranh huy chương và chung kết được tổ chức ngày 2/10. Trước những khó khăn từ công tác tổ chức, LMHT Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên bằng một màn trình diễn toàn thắng và đang đứng trước cơ hội tiến xa hơn so với kỳ ASIAD trước.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
NL 99.99 13,300 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200 ▼100K
Trang sức 99.9 13,560 ▼40K 14,160 ▼40K
Trang sức 99.99 13,570 ▼40K 14,170 ▼40K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139 ▼1250K 142 ▼1277K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139 ▼1250K 1,421 ▲1279K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,365 ▲1K 141 ▼1268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲99K 139,604 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲75K 105,911 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼77548K 9,604 ▼86368K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲61K 86,169 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲58K 82,361 ▲58K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲42K 58,953 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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