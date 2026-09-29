LMHT Việt Nam vượt khó, toàn thắng vòng bảng ASIAD 20

Vượt qua những bất cập ngoài chuyên môn

Hành trình của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam tại ASIAD 20 diễn ra trong bối cảnh công tác tổ chức môn Esports xuất hiện nhiều vấn đề đáng chú ý.

Theo những thông tin được chia sẻ từ BLV Hoàng Luân, đơn vị sở hữu bản quyền đã đưa ekip sản xuất và đội ngũ bình luận viên sang Nhật Bản, nhằm việc phục vụ khán giả trong nước. Tuy nhiên, kế hoạch phát sóng được cho là thay đổi vào phút chót, khiến công tác truyền tải các trận đấu gặp nhiều hạn chế.

Khán giả chỉ có thể cổ vũ Đội tuyển LMHT Việt Nam qua thống kê.

Khó khăn còn đến từ địa điểm thi đấu. Vòng bảng LMHT được tổ chức tại một khu vực phụ của Aichi Sky Expo, nơi được cho là không bố trí đầy đủ hệ thống sản xuất tín hiệu hình ảnh như sân khấu chính. Điều này khiến ekip Việt Nam khó triển khai công tác truyền hình.

Công tác tác nghiệp tại địa điểm thi đấu cũng chịu nhiều hạn chế. Thành viên ban huấn luyện và đoàn Việt Nam được cho là không thể tự do quay phim, chụp ảnh hoặc theo dõi trận đấu trực tiếp. Những vấn đề này tạo thêm áp lực cho đội tuyển trong quá trình thi đấu tại sân chơi cấp châu lục.

Bất chấp những trở ngại ngoài chuyên môn, các tuyển thủ Việt Nam vẫn tập trung vào mục tiêu trên sân đấu. Trước ASIAD 20, đội tuyển có quá trình chuẩn bị tại Busan, Hàn Quốc, với các trận giao hữu quốc tế diễn ra ngày 19 và 20/9.

Toàn thắng vòng bảng, giành vé vào bán kết

Ngày 29/9, những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam được cụ thể hóa bằng thành tích toàn thắng vòng bảng. Tại Aichi Sky Expo, Việt Nam lần lượt vượt qua Saudi Arabia, Malaysia và UAE. Ở trận đấu cuối cùng, các tuyển thủ tiếp tục duy trì thế chủ động và đánh bại UAE với tỷ số 1-0, qua đó hoàn tất chuỗi ba chiến thắng liên tiếp.

Kết quả này giúp Việt Nam giành ngôi đầu bảng A và giành quyền vào bán kết. Đội tuyển sẽ gặp đội đứng nhì bảng B trong trận bán kết ngày 1/10. Bảng B gồm Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc), với thứ hạng được xác định sau các trận đấu ngày 30/9.

LMHT Việt Nam giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: VIRESA.

Việc đứng đầu bảng A mang ý nghĩa quan trọng với LMHT Việt Nam, đặc biệt sau khi đội từng cán đích ở vị trí thứ tư tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023. Sau ba năm, đội tuyển trở lại ASIAD với mục tiêu cải thiện thành tích. Ba chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng giúp Việt Nam tạo đà thuận lợi trước vòng đấu loại trực tiếp, đồng thời tiếp tục hướng tới mục tiêu giành huy chương tại Aichi-Nagoya.

Các trận bán kết diễn ra ngày 1/10, trong khi trận tranh huy chương và chung kết được tổ chức ngày 2/10. Trước những khó khăn từ công tác tổ chức, LMHT Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên bằng một màn trình diễn toàn thắng và đang đứng trước cơ hội tiến xa hơn so với kỳ ASIAD trước.