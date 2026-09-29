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Tai nghe Bose được nâng cấp Bluetooth - những điều cần biết

14:07 | 29/09/2026
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Tai nghe Bose QuietComfort Ultra thế hệ thứ hai sắp có Bluetooth LE Audio và Auracast, đồng thời truyền âm qua cổng USB-C tốt hơn. Các tính năng này đến từ bản firmware 10.12.12, người dùng được dùng thử từ tuần này.
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Tai nghe Bose được nâng cấp Bluetooth - những điều cần biết
Ảnh: Jada Jones/ZDNET

Theo ZDNET, gần một năm sau khi bán ra, tai nghe Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen) được hãng bổ sung chuẩn Bluetooth LE Audio qua bản firmware 10.12.12. Chuẩn kết nối này giúp tai nghe bắt được các luồng phát Auracast và nhận nhạc qua codec LC3. Gói cập nhật còn đưa âm thanh vòm 5.1 lên các thiết bị Android tương thích. Người dùng có thể cài bản thử nghiệm ngay trong tuần này qua ứng dụng Bose, còn ngày ra bản chính thức thì nguồn tin chưa nhắc tới.

Phần lớn tiện ích mới chỉ dành cho một nhóm người dùng nhất định. Ghi chú phát hành của Bose nêu rõ các tính năng LE Audio chỉ chạy trên thiết bị Android và Windows tương thích, vì vậy những máy ngoài hai nền tảng này như iPhone hay Mac không nằm trong danh sách.

Hiện cũng chỉ một số điện thoại Android hỗ trợ đủ cả LE Audio, Auracast và LC3, nên người dùng Android là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ bản firmware mới.

Tai nghe Bose được nâng cấp Bluetooth - những điều cần biết
Ảnh: Jada Jones/ZDNET

Auracast mở ra cách nghe mới ở chốn đông người, nơi mỗi chiếc tai nghe có thể trở thành một chiếc loa riêng.

Khi đến rạp hát, nhà thờ hay sân vận động có phát sóng Auracast, người đeo tai nghe chỉ cần dò đúng luồng âm thanh để nghe trực tiếp vở diễn, bài giảng hoặc lời bình trận đấu.

Ở quy mô nhỏ hơn, một chiếc điện thoại tương thích có thể chia sẻ âm thanh tới số lượng tai nghe không giới hạn. Đi kèm Auracast là codec LC3 bắt buộc, cho chất âm tốt hơn và tốn ít pin hơn codec SBC vốn phổ biến lâu nay.

Với lần nâng cấp này, Bose gia nhập nhóm rất nhỏ các hãng tai nghe cao cấp có Auracast. Trong số những tên tuổi lớn gồm Apple, Sony, Sennheiser và Sonos, trước đó chỉ Sony có tính năng này. JBL và Google cũng đã hỗ trợ Auracast, song ZDNET đánh giá hai hãng vẫn đứng sau các ông lớn kể trên ở mảng tai nghe chụp tai.

Tai nghe Bose được nâng cấp Bluetooth - những điều cần biết
Ảnh: Jada Jones/ZDNET

Bên cạnh kết nối không dây, bản firmware 10.12.12 cải thiện âm thanh qua cổng USB-C. Người dùng có thể cân bằng giữa tiếng game và tiếng trò chuyện, còn giọng nói rõ hơn khi gọi qua các ứng dụng họp trực tuyến.

Trước đây, tai nghe đã phát được nhạc lossless 24-bit/48kHz qua dây USB-C. Nay khi chơi game hoặc gọi video, củ loa chạy ở tần số lấy mẫu 48kHz, còn micro dùng mức 16kHz. Những tính năng này chỉ hoạt động khi cắm vào máy tính, máy tính bảng hay điện thoại, không áp dụng khi nối với máy chơi game console.

Thực ra Bose đã chuẩn bị sẵn nền móng phần cứng từ ngày ra mắt, khi trang bị Bluetooth 5.4 và Bluetooth Low Energy để vận hành chế độ tự hạ điện năng và tự đánh thức tai nghe. Nay LE Audio giúp dòng Ultra tách biệt rõ hơn với mẫu tầm trung QuietComfort Headphones (2nd Gen), vốn vừa ra mắt với âm thanh không gian và công nghệ chống ồn mới nhất của hãng. ZDNET nhận định sau đợt cập nhật, tai nghe đầu bảng của Bose làm tốt âm thanh USB-C ở những điểm Sony còn thiếu, có LE Audio mà Sennheiser chưa cung cấp và tương thích Android theo cách Apple không hỗ trợ.

tai nghe Bose QuietComfort Ultra Bluetooth LE Audio Auracast tính năng Auracast âm thanh USB-C Bose QuietComfort Ultra 2nd Gen

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲10K 14,300 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲10K 14,300 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲10K 14,300 ▲10K
NL 99.99 13,300 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200 ▼100K
Trang sức 99.9 13,610 ▲10K 14,210 ▲10K
Trang sức 99.99 13,620 ▲10K 14,220 ▲10K
Cập nhật: 29/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139 ▼1250K 142 ▼1277K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139 ▼1250K 1,421 ▲1279K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,365 ▲1K 141 ▼1268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲99K 139,604 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲75K 105,911 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼77548K 9,604 ▼86368K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲61K 86,169 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲58K 82,361 ▲58K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲42K 58,953 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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Cập nhật: 29/09/2026 15:00

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