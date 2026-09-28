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AI, đường sắt tốc độ cao vào danh mục đào tạo nghề mới

Lê Nhi

Lê Nhi

12:15 | 28/09/2026
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Bộ GDĐT bổ sung nhiều ngành, nghề gắn với AI, robot, đường sắt tốc độ cao và năng lượng tái tạo vào danh mục đào tạo nghề.
Dự thảo Quy chế đào tạo đại học mới: Ghi nhận năng lực người học, thúc đẩy chuyển đổi chất lượng giáo dục Chính thức đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo vào trường phổ thông từ năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 về danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Thông tư áp dụng đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và trình độ sơ cấp, đồng thời thiết lập cơ chế cập nhật danh mục để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực mới từ thị trường lao động và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Theo danh mục mới, nhiều ngành, nghề gắn với công nghệ mới, chuyển đổi số, hạ tầng và năng lượng được bổ sung. Trong lĩnh vực công nghệ có Trí tuệ nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật robot công nghiệp. Lĩnh vực đường sắt xuất hiện nhiều nghề chuyên sâu như Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ cao; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ cao; Điều độ điện sức kéo đường sắt và Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị. Ngành năng lượng cũng bổ sung các nghề Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời.

AI, đường sắt tốc độ cao vào danh mục đào tạo nghề mới
SInh viên Trường Đại học Thương mại.

Bên cạnh việc bổ sung nghề mới, Thông tư điều chỉnh tên gọi, mã của một số nghề để đồng bộ với hệ thống ngành đào tạo trình độ giáo dục đại học, đồng thời thể hiện thông tin đối chiếu tên và mã cũ, tạo thuận lợi cho các cơ sở chuyển đổi và tổ chức đào tạo.

Một điểm đáng chú ý là danh mục được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn. Bộ GDĐT sẽ rà soát, đánh giá hằng năm và chỉnh sửa, bổ sung định kỳ ít nhất 1 lần trong 3 năm. Trong thời gian giữa các kỳ điều chỉnh, những nghề mới phát sinh vẫn có thể được rà soát, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan có thể đề xuất nghề mới trên cơ sở nhu cầu nhân lực, đặc điểm nghề, công việc và vị trí việc làm sau đào tạo. Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định việc ban hành nghề mới khi có ý kiến thống nhất của ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tư vấn. Sau đó, nghề được cập nhật trên cơ sở dữ liệu và chính thức đưa vào danh mục tại kỳ rà soát định kỳ tiếp theo.

Thông tư cũng đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục ngành, nghề đào tạo, cùng với trình độ trung cấp và cao đẳng. Tại từng nghề, Phụ lục I xác định rõ phạm vi trình độ được tổ chức, gồm THN, TC và CĐ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh tên chương trình, cập nhật và công khai ngành, nghề đang đào tạo; Sở GDĐT hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện tại địa phương.

Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Các quy định về danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực từ thời điểm này, trừ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Các lớp tuyển sinh trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục được đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ theo tên, mã đã áp dụng; các lớp tuyển sinh sau thời điểm này thực hiện theo danh mục mới.

AI robot đường sắt tốc độ Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Cập nhật: 28/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
NL 99.99 13,400 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,300 ▼150K
Trang sức 99.9 13,600 ▼200K 14,200 ▼200K
Trang sức 99.99 13,610 ▼200K 14,210 ▼200K
Cập nhật: 28/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▼20K 14,242 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▼20K 14,243 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,389 ▼20K 1,419 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,389 ▼20K 142 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,364 ▼20K 1,409 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,505 ▼1980K 139,505 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,036 ▼1500K 105,836 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 86,172 ▼1360K 95,972 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,308 ▼1220K 86,108 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,503 ▼1166K 82,303 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,111 ▼834K 58,911 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cập nhật: 28/09/2026 14:00
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Cập nhật: 28/09/2026 14:00

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