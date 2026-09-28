Đây là cơ hội để hàng triệu người hâm mộ cùng nhau hòa chung nhịp đập, cổ vũ cho những chiến binh áo đỏ ngay tại nhà, qua màn hình MyTV quen thuộc, tiếp thêm sức mạnh tinh thần và niềm tự hào dân tộc trong từng pha bóng, từng bàn thắng của đoàn quân Việt Nam.

Người dùng MyTV sẽ được xem FIFA ASEAN Cup 2026 bản quyền

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Ngày 26/9 vừa qua, cả Việt Nam và Thái Lan đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn, theo đó đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, trong khi Thái Lan đã vượt qua Pakistan với tỷ số đậm 4-0. Nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội, Thái Lan tạm thời xếp trên Việt Nam ở bảng B.

Điều đáng chú ý là hai đội sẽ trực tiếp đối đầu nhau ngay ở lượt trận thứ hai, vào lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Vì thể thức năm nay không có vòng bán kết, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé vào chung kết, nên trận derby Đông Nam Á này gần như mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng B và tấm vé vào chung kết của cả hai đội.

Trận cầu tâm điểm giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn là màn "đại chiến" nghẹt thở nhất của bảng B. Hãy cùng hàng triệu khán giả cả nước theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trận đấu ngay trên MyTV:

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