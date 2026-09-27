Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Tối 26/9 (16/8 Âm lịch), tại Di sản văn hóa thế giới đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 và Công bố Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với thành phố Hải Phòng; đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Ngọc Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đông đảo Nhân dân và du khách dự buổi Lễ.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 đọc diễn văn

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 cho biết: Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan; là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi đây, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân sự Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo; cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13. Với tài thao lược kiệt xuất, tầm nhìn chiến lược và trên hết là lòng trung nghĩa, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, Trần Hưng Đạo đã cùng triều đình và quân dân Đại Việt tạo nên sức mạnh của “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức”. Sức mạnh ấy đã làm nên những chiến thắng vang dội ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng; viết nên những trang sử vàng bất diệt, khẳng định ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước. Trước lúc đi xa, khi vua Trần Anh Tông hỏi kế sách giữ nước, Người đã để lại lời căn dặn bất hủ: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Hơn bảy thế kỷ đã trôi qua, lời căn dặn ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là kế sách giữ nước của tiền nhân, mà còn chứa đựng một triết lý sâu sắc: Dân là gốc; sức dân là nền tảng của quốc gia; lòng dân yên thì đất nước vững…

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh trống khai hội

Năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới. Năm 2026, tại Kỳ họp lần thứ 48, UNESCO chính thức thông qua Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản Yên Tử - Vinh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Việc thông qua tuyên bố này làm rõ cơ sở để thế giới hiểu, trân trọng và cùng bảo vệ những giá trị của Quần thể di sản. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; phản ánh quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, gắn đạo với đời; tinh thần nhập thế với trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc; đề cao hòa bình, lòng nhân ái và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Sau bài phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và thưởng thức trình chiếu Video clip giới thiệu về Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, đồng chí Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghi thức khởi trống chính thức khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Sau nghi thức khởi trống khai hội, trong tiếng chuông, trống ngân xa, nghi thức dâng hương và đọc Văn tế Đức Thánh Trần diễn ra trang nghiêm, thành kính. Ông Trần Quang Sơn và đoàn tế kính cẩn đọc Văn tế Đức Thánh Trần. Những lời văn linh thiêng vọng lên giữa đêm hội, gợi nhớ hào khí Đông A và công lao trời biển của vị anh hùng dân tộc. Kết thúc, đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đại biểu khách mời của Ban Tổ chức thực hiện nghi thức rước Văn tế và dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Đồng thời, Ban tổ chức công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26-9 đến 4-10 (từ 16 đến 24 tháng 8 âm lịch), với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng và trải nghiệm. Bên cạnh các nghi lễ dâng hương, tế cáo yết tại đền Kiếp Bạc, dâng hương tại chùa Côn Sơn, lễ tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, tại lễ hội còn có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, trình diễn hầu Thánh, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần…

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát ấn cho người dân

Đây là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức hằng năm. Nghi thức trên bắt đầu diễn ra từ khoảng 22 giờ đêm. Bên trong nhà Bạc, Ban Tổ chức lễ hội tổ chức dâng hương, hoa, vật phẩm, thực hiện khóa lễ cúng Đức Thánh Trần và khai ấn theo nghi thức truyền thống.