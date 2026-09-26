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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

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17:34 | 26/09/2026
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Ngày 25/9, tại Khu đô thị Mailand HaNoi City (TP. Hà Nội), Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ công bố Quyết định đổi tên thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình, thành lập Trường Y - Dược Victoria và chào mừng năm học 2026-2027.
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Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Sovico, các đối tác trong nước, quốc tế cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Sự kiện đánh dấu chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời mở ra giai đoạn mới với tên gọi Victoria Hòa Bình và việc mở rộng đào tạo trong lĩnh vực y - dược.

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Hiện nhà trường có 8.000 sinh viên, 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Năm học 2026-2027, trường đón 1.800 tân sinh viên, tiếp tục mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm người học.

Xác lập tầm nhìn và sứ mệnh mới

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình.

Phó Thủ tướng chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà trường; đồng thời ghi nhận Tập đoàn Sovico và các đối tác đã quan tâm, đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực; từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo những gì đất nước và xã hội đang cần, sẽ cần.

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu và đại diện nhà trường ấn nút ra mắt tên gọi mới: Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: BTC

Việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Đại học Victoria Hòa Bình không chỉ là thay đổi tên gọi mà còn xác lập vị thế tốt hơn, tầm nhìn lớn hơn và sứ mệnh cao hơn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Hà Nội và đất nước.

Phó Thủ tướng lưu ý uy tín của một cơ sở giáo dục phải được bồi đắp từ chất lượng từng bài giảng, thành quả nghiên cứu và sự trưởng thành của mỗi người học.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển của đất nước.

Thành lập Trường Y - Dược Victoria

Một dấu mốc tại sự kiện là công bố Quyết định thành lập Trường Y - Dược Victoria. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Trường Y - Dược Victoria bảo đảm chất lượng, y đức và năng lực thực hành; gắn nhà trường với bệnh viện, cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên và không chạy theo quy mô mà bỏ qua chất lượng đào tạo.

Nhà trường được định hướng phát triển đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, gắn giảng dạy với thực hành, nghiên cứu với ứng dụng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu.

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới
Đại diện nhà trường và các đơn vị tại lễ công bố thành lập Trường Y Dược Victoria. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nhà trường tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc tham gia chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng VNeID cần trở thành hoạt động thường xuyên, có sản phẩm đầu ra cụ thể.

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình, tên gọi mới mở ra giai đoạn phát triển với tư duy và trách nhiệm lớn hơn đối với người học, xã hội và tương lai.

Nhà trường lựa chọn mô hình đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo làm định hướng lâu dài, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời tăng kết nối với doanh nghiệp và thực tiễn.

Tại chương trình, Cơ quan quản lý và phát triển hệ thống VNeID (Bộ Công an) và Tập đoàn Sovico đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới
Các đại biểu chứng kiến hoạt động ký biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ giữa Cơ quan quản lý và phát triển hệ thống VNeID (Bộ Công an) và Tập đoàn Sovico. Ảnh: BTC

Tăng kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp

Hai bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số; đồng thời triển khai “Trạm công dân số” hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Trường Đại học Victoria Hòa Bình là đầu mối triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng trong phạm vi hợp tác.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành xây dựng Victoria Hòa Bình thành không gian học tập, nghiên cứu và sáng tạo rộng mở. “Với chúng tôi, đầu tư cho đại học là đầu tư cho con người và tương lai đất nước”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Theo bà, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico sẽ mở rộng cơ hội để sinh viên học tập và làm việc trong môi trường thực tế, từ hàng không, tài chính - ngân hàng đến công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, y tế và giáo dục. Nhà trường cũng hướng tới tăng cường kết nối quốc tế, giúp sinh viên học hỏi từ thế giới và tự tin đưa trí tuệ Việt Nam đóng góp cho thế giới.

Cùng với Học viện Hàng không Vietjet, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub, Viện Ngân hàng – Tài chính – Công nghệ cao và hệ thống Victoria School, Trường Đại học Victoria Hòa Bình tiếp tục mở rộng kết nối học thuật, đưa người học đến gần hơn với môi trường giáo dục quốc tế.

Trường Đại học Victoria Hòa Bình Trường Y - Dược Victoria

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
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USD (50,100) 25782 25796 26166
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
TWD 738.54 - 894.78
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 25,780 25,810 26,190
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GBP 33,760 33,896 34,915
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AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
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CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
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USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00

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