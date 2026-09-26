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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:50 | 26/09/2026
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Thông qua việc trao đổi thỏa thuận Dịch vụ Kỹ thuật Khách hàng (Customer Engineering Services Agreement - CESA), khẳng định cam kết chung của hai bên trong phát triển các sản phẩm tích hợp AI thế hệ mới và các giải pháp kết nối thông minh phục vụ thị trường Việt Nam và quốc tế.
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Thỏa thuận được thiết lập khuôn khổ hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, tập trung đẩy nhanh quá trình phát triển và thương mại hóa danh mục đa dạng các giải pháp AI biên (Edge AI), bao gồm nền tảng XGS-PON tích hợp kết nối Wi-Fi 7 và Wi-Fi 8, AI Gateway, camera AI, laptop AI cùng các thiết bị và dịch vụ biên thông minh khác.

Phát huy thế mạnh của VNPT về năng lực kỹ thuật, hạ tầng mạng và các dịch vụ số, kết hợp với những đổi mới của Qualcomm Technologies trong lĩnh vực AI, kết nối và điện toán biên, hợp tác giữa hai bên hướng tới mở ra các cơ hội ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp, chính phủ, công nghiệp, đô thị thông minh và thị trường tiêu dùng.

Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Qualcomm trao thỏa thuận

Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Qualcomm trao thỏa thuận

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, AI và kết nối tiên tiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thế hệ dịch vụ và ngành công nghiệp mới”.

“Vì thế, hợp tác với Qualcomm Technologies thể hiện tham vọng của VNPT trong việc phát triển các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đồng thời xây dựng năng lực có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ.

Theo khuôn khổ hợp tác, VNPT dự kiến đầu tư khoảng 15 triệu USD cho các hoạt động phát triển và thương mại hóa sản phẩm. Hai bên kỳ vọng sẽ tạo ra hơn 200 triệu USD cơ hội kinh doanh đến năm 2028, trên cơ sở triển khai các sản phẩm, nền tảng và dịch vụ ứng dụng AI.

Các giải pháp được hai bên phối hợp phát triển đầu tiên sẽ hướng tới triển khai tại thị trường Việt Nam, sau đó mở rộng ra thị trường quốc tế. Hợp tác tập trung phát triển các trải nghiệm thông minh tại biên thông qua kết hợp kết nối tiên tiến, AI trên thiết bị (on-device AI) và năng lực thông minh trên nền tảng đám mây, góp phần hiện thực hóa định hướng đưa các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đến khách hàng trên toàn cầu.

“Chúng tôi vui mừng được mở rộng hợp tác với VNPT, một trong những doanh nghiệp công nghệ và viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Hai bên có cơ hội đẩy nhanh quá trình phát triển các sản phẩm và trải nghiệm ứng dụng AI, phát huy sức mạnh của công nghệ biên thông minh kết nối”, ông Nakul Duggal, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Khối Ô tô, Công nghiệp, IoT Nhúng và Robotics, Qualcomm Technologies, Inc., cho biết.

Hợp tác mở rộng này tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa VNPT và Qualcomm Technologies, đồng thời thể hiện cam kết chung của hai bên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ trong nước và phát triển hệ sinh thái số ứng dụng AI, kết nối liền mạch thiết bị, mạng lưới và các dịch vụ đám mây.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng tại Đông Nam Á, VNPT và Qualcomm Technologies sẽ tiếp tục phối hợp phát triển các giải pháp có khả năng thương mại hóa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong nước và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia đóng góp tích cực vào nền kinh tế AI toàn cầu.

VNPT Qualcomm Hợp tác chiến lược

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 26/09/2026 18:00
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Cập nhật: 26/09/2026 18:00
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SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 26/09/2026 18:00

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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

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Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch

Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch

Chứng khoán 25/9: VN-Index hồi 10 điểm, bất động sản dẫn sóng

Chứng khoán 25/9: VN-Index hồi 10 điểm, bất động sản dẫn sóng

TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

BIDV - Sumi Trust TP.HCM được yêu cầu khắc phục tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng

BIDV - Sumi Trust TP.HCM được yêu cầu khắc phục tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu