Doanh nghiệp số

Đón mùa tựu trường, VinaPhone dành tặng hơn 6,6 tỷ đồng cho các bạn học sinh sinh viên

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

19:07 | 25/09/2026
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Với tổng giá trị phần thưởng lên đến 6,609 tỷ đồng, các bạn học sinh sinh viên sẽ có cơ hội nhận 5 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng mỗi suất, cùng iPhone 17 Pro, laptop HP và hàng trăm nghìn phần quà công nghệ, giải trí.
Giải mã 'công thức vàng' đưa mạng 5G Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á Mừng 30 năm thành lập, VinaPhone tung ra nhiều ưu đãi cực hấp dẫn VinaPhone tung hơn 3 tỷ đồng tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

Theo đó, mỗi tuần, VinaPhone sẽ trao tặng 24 điện thoại iPhone 17 Pro 256GB và 72 laptop HP OmniBook 5 Flip X360, những thiết bị phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc và kết nối của người trẻ trong môi trường số. Bên cạnh hàng trăm nghìn giải thưởng ngày được mở trực tiếp trên ứng dụng My VNPT là các gói dịch vụ VNPT S-Defender, TrustCall, VnStudy, CakeAI, Vigame, Icallme, Vbook, cùng 50.000 gói SVIP Shopee, 1.000 vé xem phim CGV và 500 voucher trà sữa Phê La.

VinaPhone dành tặng hơn 6,6 tỷ đồng cho các bạn học sinh sinh viên
VinaPhone dành tặng hơn 6,6 tỷ đồng cho các bạn học sinh sinh viên

Để tham gia chương trình, khách hàng hòa mạng mới có đăng ký kèm gói cước từ 50.000 đồng, VinaPhone trao ngay 2 Mã dự thưởng (MDT). Cứ mỗi 50.000 đồng trong giá trị gói cước đăng ký kèm, khách hàng được nhận thêm 1 MDT; phần giá trị dưới 50.000 đồng được cộng dồn trong ngày để tính MDT.

Đối với khách hàng đăng ký, gia hạn hoặc nâng gói cước từ 50.000 đồng, cứ mỗi 50.000 đồng sẽ nhận 1 MDT, trong đó phần giá trị lẻ dưới 50.000 đồng được cộng dồn trong ngày. Đặc biệt, khách hàng nâng từ gói có chu kỳ ngắn lên gói có chu kỳ dài sẽ được nhân đôi số lượng MDT trên toàn bộ giá trị gói cước.

Cụ thể, khi đăng ký hoặc gia hạn một trong các gói DATA Hot như: SDE125, SCAM99, VITA125, YOLO125G, DPL125, HI135, HIGT129, FB50G, TK50G, YT50G, 5G150, SODA125, YOLO100M, VD120M và VIP199, khách hàng nhận 2 MDT cho mỗi 50.000 đồng. Riêng khách hàng đăng ký mới các gói này qua Digishop Web hoặc ứng dụng My VNPT sẽ nhận 3 MDT cho mỗi 50.000 đồng.

Đặc biệt, với các gói cước khác được đăng ký qua Digishop Web hoặc ứng dụng My VNPT, khách hàng nhận 2 MDT cho mỗi 50.000 đồng. Thuê bao trả trước nạp thẻ từ 50.000 đồng được nhận 1 MDT cho mỗi 50.000 đồng; nếu nạp nhiều lần trong ngày, phần giá trị lẻ được cộng dồn để tính MDT. Khách hàng sử dụng VNPT Money để thanh toán thành công các dịch vụ trên ứng dụng với giá trị từ 50.000 đồng cũng nhận 1 MDT, không áp dụng cộng dồn giá trị giao dịch.

Các mã dự thưởng được sử dụng cho những kỳ quay thưởng diễn ra xuyên suốt chương trình. Trong đó, khách hàng có thể tự quay thưởng Giải Ngày trên ứng dụng My VNPT, trong khi Giải Tuần và Giải Chung cuộc được VinaPhone tổ chức quay thưởng tập trung. Cách thức này giúp hành trình săn quà của khách hàng diễn ra liên tục, đồng thời bảo đảm việc xác định kết quả theo cơ chế của chương trình.

Mỗi MDT gồm 11 ký tự số được hệ thống tạo ngẫu nhiên. Trường hợp mã chưa đủ 11 ký tự, hệ thống sẽ tự động bổ sung số 0 ở bên trái để bảo đảm đủ 11 ký tự. Một MDT chỉ được trúng tối đa 1 Giải Ngày, 1 Giải Tuần và 1 Giải Chung cuộc.

Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website khuyến mại chính thức của VinaPhone tại khuyenmai.vinaphone.com.vn, đồng thời VinaPhone thông báo trực tiếp tới thuê bao trúng giải qua tin nhắn.

Chương trình dành cho học sinh, sinh viên từ 11 đến 26 tuổi, có năm sinh trên căn cước công dân từ 2000 đến 2015. Mọi thông tin chi tiết về chương trình liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng 18001091 (miễn phí) hoặc website thông tin chương trình trên VNPT.

VinaPhone chương trình khuyến mãi chào mừng năm học mới Học sinh sinh viên Tựu trường Bật Data – Săn quà chất VNPT

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
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Cập nhật: 25/09/2026 23:45
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Cập nhật: 25/09/2026 23:45

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