Ra đời vào năm 1996, VinaPhone là một trong những nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập dịch vụ thông tin di động đến người dân cả nước. Sau ba thập kỷ phát triển, VinaPhone đã chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành một hệ sinh thái số đa dạng, phục vụ hàng chục triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Dấu mốc 30 năm này không chỉ ghi nhận chặng đường phát triển mà còn là dịp để nhà mạng gửi lời tri ân sâu sắc đến những khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, VinaPhone tung chương trình tri ân "khủng" hơn 3,15 tỷ đồng

Và để tri ân khách hàng, chương trình “30 Năm Phụng Sự - Triệu Quà Tri Ân” diễn ra từ ngày 15/6 đến hết ngày 13/8/2026 với cơ cấu giải thưởng lớn chưa từng có. Cụ thể sẽ có:

45 giải Đặc biệt: Mỗi giải là một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao trong nước trị giá 30 triệu đồng, được quay số và trao thưởng đều đặn theo từng tuần trong suốt thời gian diễn ra khuyến mại.

300 giải Nhất: Trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

3.000 giải Nhì: Trị giá 300.000 đồng mỗi giải.

Đối với các thuê bao trúng thưởng, giá trị giải thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước) hoặc trừ trực tiếp vào hóa đơn cước sử dụng dịch vụ (đối với thuê bao trả sau). Dự kiến, tổng số mã dự thưởng phát hành trong chương trình có thể lên tới khoảng 130 triệu mã, mở ra cơ hội nhận quà lớn cho hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, VinaPhone tung chương trình tri ân "khủng" hơn 3,15 tỷ đồng

Để tham gia chương trình, các thuê bao trả trước và trả sau khi thực hiện các giao dịch hợp lệ như hòa mạng mới, đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói cước sang chu kỳ dài… với số tiền từ 50.000 đồng trở lên sẽ nhận mã dự thưởng. Ngoài ra, thuê bao trả trước nạp tiền từ 50.000 đồng hoặc người dùng thực hiện chuyển đổi từ SIM 2G/3G sang SIM 4G trong thời gian này cũng đủ điều kiện tham gia.

Mã dự thưởng sẽ được gửi tới khách hàng qua tin nhắn SMS vào ngày liền kề sau khi giao dịch thành công. Để chủ động tham gia quay số trúng giải ngày, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn miễn phí theo cú pháp: 30NAM gửi 1558. Tất cả mã dự thưởng phát sinh sẽ tiếp tục được tham gia các đợt quay số tiếp theo để bảo đảm tính công bằng, khách quan và minh bạch.

Để tra cứu số lượng mã dự thưởng đang sở hữu, khách hàng soạn MDT gửi 1558 hoặc truy cập website khuyenmai.vinaphone.com.vn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tổng đài 18001091 hoặc truy cập website vnpt.vn.