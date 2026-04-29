Thuê bao VinaPhone ở nước ngoài vẫn có thể xác thực thông tin dễ dàng

Cụ thể, ngay trên ứng dụng MyVNPT, người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục “Thông tin thuê bao” và chọn “Xác thực ngay”. Tại đây, lựa chọn hình thức “Quét CCCD gắn chip” và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục này thì người dùng cần thao tác đủ 3 yếu tố:

Phải có theo CCCD gắn chip, đây là yếu tố bắt buộc do hình thức xác thực sử dụng công nghệ đối soát dữ liệu trực tiếp từ chip. Do hạn chế truy cập từ nước ngoài nên khách hàng không thể thực hiện việc xác thực thông qua qua ứng dụng VNeID mà cần sử dụng giải pháp quét CCCD gắn CHIP để thay thế.

Phải sử dụng điện thoại thông minh có tính năng hỗ trợ NFC để đọc được CCCD gắn CHIP.

Số thuê bao cần xác thực phải nhận được tin nhắn để lấy mã xác thực (OTP).

Một lưu ý quan trọng là khách hàng phải trực tiếp thực hiện xác thực do hệ thống có bước đối soát khuôn mặt (eKYC) với dữ liệu trên CCCD gắn chip. Ngoài ra, nếu SIM đang ở nước ngoài, khách hàng cần kích hoạt chế độ chuyển vùng quốc tế và GPRS để nhận OTP, đồng thời nên tắt dữ liệu di động và sử dụng WiFi nhằm tránh phát sinh chi phí không cần thiết. Trường hợp SIM để tại Việt Nam hãy nhờ người thân hỗ trợ lắp SIM vào máy điện thoại bất kỳ, bật nguồn để nhận OTP và cung cấp lại cho người dùng để đăng nhập ứng dụng MyVNPT từ xa.

Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin.

Có thể nói, việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin. Với người Việt ở nước ngoài, chủ động hoàn tất xác thực từ sớm cũng là cách để duy trì liên lạc ổn định với gia đình, đối tác và các dịch vụ thiết yếu tại Việt Nam.

Song song với đó, VinaPhone cũng đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo mọi khách hàng đều có thể hoàn tất chuẩn hóa thông tin thuê bao đúng thời hạn. Được biết, để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhà mạng VinaPhone sẽ tăng cường nhân sự làm việc xuyên lễ, kể cả ngoài giờ hành chính để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các giai đoạn cao điểm.

Khách hàng khi cần cũng có thể vui lòng liên hệ với VinaPhone thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng kết nối thông qua “Trợ lý ảo AMI” tại App MyVNPT hoặc tại các website: https://digishop.vnpt.vn/; https://vnpt.vn/, email: cskh@vnpt.vn và số hotline (zalo) 84912481111 để được hỗ trợ.