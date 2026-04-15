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Thuê bao VinaPhone sẽ có 2 tháng để hoàn thành công tác xác thực TTTB

Hồng Nhung

Hồng Nhung

10:29 | 15/04/2026
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Để triển khai thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động, VinaPhone đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ nâng cấp hệ thống kỹ thuật, đến tăng cường truyền thông và hỗ trợ trực tiếp khách hàng trên toàn quốc.
Từ hôm nay thuê bao VinaPhone chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa 2 chiều Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt? Chuyển mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone dễ dàng với quy định mới từ tháng 6/2025

Theo thông tư này, việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao. Đồng thời với người dung thì đây cũng là cơ hội để chủ động kiểm tra lại các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng VneID, từ đó kịp thời phát hiện thuê bao không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý và xác nhận các số thuê bao sử dụng chính thức, qua đó bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

Thuê bao VinaPhone sẽ có 2 tháng để hoàn thành công tác xác thực TTTB
Nhân viên VinaPhone hỗ trợ người cao tuổi hoàn tất thủ tục xác thực thông tin thuê bao

Cụ thể, từ hôm nay, chủ thuê bao trên cả nước sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình. Sau đó người dùng truy cập vào ứng dụng để xác nhận những số điện thoại bản thân đang sử dụng hoặc không sử dụng. Những thuê bao được xác nhận đang sử dụng sẽ hoàn tất thủ tục xác thực theo quy định (đối với CC/CCCD 12 số thì người dùng chỉ cần xác nhận đang sử dụng là hoàn thành, đối với CMND 9 số thì sau khi xác nhận cần phải cập nhật lại TTTB bằng CC/CCCD 12 số).

Thuê bao VinaPhone sẽ có 2 tháng để hoàn thành công tác xác thực TTTB
Ngay từ sáng sớm, rất đông khách hàng đã đến các điểm giao dịch để hoàn tất chủ tục xác thực TTTB

Để hỗ trợ khách hàng, ngay từ sáng nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, VinaPhone đã chuẩn bị nhiều kênh hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng. Cụ thể, với những thuê bao đăng ký mới hay thay đổi thông tin thuê bao, đổi thiết bị đầu cuối hoặc cần chuẩn hóa dữ liệu, khách hàng có thể thực hiện xác thực sinh trắc học ngay trên ứng dụng MyVNPT. Nếu không thực hiện được bằng ứng dụng MyVNPT, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp bằng căn cước công dân gắn chip.

Thuê bao VinaPhone sẽ có 2 tháng để hoàn thành công tác xác thực TTTB
Thuê bao VinaPhone sẽ có 2 tháng để hoàn thành công tác xác thực TTTB

VinaPhone tăng cường các điểm xác thực lưu động

Để xác thực thông tin thuê bao, khách hàng cần phải có tài khoản VneID định danh mức 2 hoặc CCCD gắn CHIP, sau đó lựa chọn 1 trong 3 cách sau:

1. Truy cập ứng dụng VneID trên điện thoại di động, khách hàng nhấn “Truy cập chức năng” tại màn hình trang chủ, nhập passcode rồi chọn mục “Số điện thoại”.

2. Truy cập ứng dụng MyVNPT và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng. Chi tiết xem tại: https://digishop.vnpt.vn/tin-tuc-km/tu-van/huong-dan-xac-thuc-thong-tin-thue-bao-vinaphone-qua-vneid-va-cccd-gan-chip-theo-quy-dinh-moi-2026.

3. Đến các Điểm Giao dịch gần nhất của VinaPhone mang theo CCCD gắn chip hoặc có tài khoản VNeID mức 2 để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

3 bước để xác thực TTTB qua ứng dụng My VNPT

Đối với khách hàng ở nước ngoài và các nhóm khách hàng đặc thù

Với khách hàng VinaPhone đang ở nước ngoài có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp căn cước công dân gắn chip.

Với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Theo lộ trình, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định.

VinaPhone khuyến nghị khách hàng chủ động tải, truy cập ứng dụng MyVNPT, kiểm tra trên ứng dụng VneID, thực hiện xác thực thông tin thuê bao sớm để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số và bảo đảm sử dụng dịch vụ liên tục, an toàn.

Khách hàng cũng có thể liên hệ tổng đài 18001091 hoặc truy cập https://vnpt.vn/ để được hướng dẫn.

VNPT VinaPhone Xác thực thuê bao thông tư số 08/2026/TT-BKHCN cách xác thực sim

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu