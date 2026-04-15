Thuê bao VinaPhone sẽ có 2 tháng để hoàn thành công tác xác thực TTTB

Theo thông tư này, việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao. Đồng thời với người dung thì đây cũng là cơ hội để chủ động kiểm tra lại các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng VneID, từ đó kịp thời phát hiện thuê bao không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý và xác nhận các số thuê bao sử dụng chính thức, qua đó bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

Nhân viên VinaPhone hỗ trợ người cao tuổi hoàn tất thủ tục xác thực thông tin thuê bao

Cụ thể, từ hôm nay, chủ thuê bao trên cả nước sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình. Sau đó người dùng truy cập vào ứng dụng để xác nhận những số điện thoại bản thân đang sử dụng hoặc không sử dụng. Những thuê bao được xác nhận đang sử dụng sẽ hoàn tất thủ tục xác thực theo quy định (đối với CC/CCCD 12 số thì người dùng chỉ cần xác nhận đang sử dụng là hoàn thành, đối với CMND 9 số thì sau khi xác nhận cần phải cập nhật lại TTTB bằng CC/CCCD 12 số).

Ngay từ sáng sớm, rất đông khách hàng đã đến các điểm giao dịch để hoàn tất chủ tục xác thực TTTB

Để hỗ trợ khách hàng, ngay từ sáng nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, VinaPhone đã chuẩn bị nhiều kênh hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng. Cụ thể, với những thuê bao đăng ký mới hay thay đổi thông tin thuê bao, đổi thiết bị đầu cuối hoặc cần chuẩn hóa dữ liệu, khách hàng có thể thực hiện xác thực sinh trắc học ngay trên ứng dụng MyVNPT. Nếu không thực hiện được bằng ứng dụng MyVNPT, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp bằng căn cước công dân gắn chip.

VinaPhone tăng cường các điểm xác thực lưu động

Để xác thực thông tin thuê bao, khách hàng cần phải có tài khoản VneID định danh mức 2 hoặc CCCD gắn CHIP, sau đó lựa chọn 1 trong 3 cách sau:

1. Truy cập ứng dụng VneID trên điện thoại di động, khách hàng nhấn “Truy cập chức năng” tại màn hình trang chủ, nhập passcode rồi chọn mục “Số điện thoại”.

2. Truy cập ứng dụng MyVNPT và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng. Chi tiết xem tại: https://digishop.vnpt.vn/tin-tuc-km/tu-van/huong-dan-xac-thuc-thong-tin-thue-bao-vinaphone-qua-vneid-va-cccd-gan-chip-theo-quy-dinh-moi-2026.

3. Đến các Điểm Giao dịch gần nhất của VinaPhone mang theo CCCD gắn chip hoặc có tài khoản VNeID mức 2 để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

3 bước để xác thực TTTB qua ứng dụng My VNPT

Đối với khách hàng ở nước ngoài và các nhóm khách hàng đặc thù Với khách hàng VinaPhone đang ở nước ngoài có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp căn cước công dân gắn chip. Với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú. Theo lộ trình, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định. VinaPhone khuyến nghị khách hàng chủ động tải, truy cập ứng dụng MyVNPT, kiểm tra trên ứng dụng VneID, thực hiện xác thực thông tin thuê bao sớm để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số và bảo đảm sử dụng dịch vụ liên tục, an toàn.

Khách hàng cũng có thể liên hệ tổng đài 18001091 hoặc truy cập https://vnpt.vn/ để được hướng dẫn.