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Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Tấn Phong

Tấn Phong

15:57 | 20/01/2026
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Dự thảo thông tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu người dùng SIM xác thực 4 trường thông tin, trong đó có dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Quy định có hiệu lực ngay khi Thông tư ban hành, người dùng không tuân thủ sẽ bị tạm dừng dịch vụ từ 01/03/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Dự thảo căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP, đưa ra nhiều yêu cầu cụ thể hơn so với quy định cũ, nhằm bảo vệ người dùng trước "vấn nạn" cuộc gọi "lừa đảo" hiện nay.

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?
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Theo Dự thảo, tất cả thuê bao di động cho phép gọi điện và nhắn tin (thuê bao H2H) phải trải qua quy trình xác thực điện tử. Hệ thống sẽ kiểm tra khớp 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điểm mới quan trọng là yêu cầu xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Người dùng phải cho phép doanh nghiệp viễn thông thu thập hình ảnh khuôn mặt để so sánh với dữ liệu lưu trữ trong hệ thống quốc gia. Công nghệ này giúp xác định chính xác danh tính người sử dụng SIM, tránh tình trạng mượn, cho thuê SIM trái phép.

Người dùng sử dụng ba phương thức xác thực

Dự thảo cho phép người dùng lựa chọn một trong ba cách xác thực. Thứ nhất, sử dụng ứng dụng VNeID để kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ hai, thực hiện qua ứng dụng di động hoặc website của nhà mạng. Thứ ba, đến trực tiếp điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông.

Người có tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ thực hiện xác thực dễ dàng nhất. Họ chỉ cần vào ứng dụng khi nhận thông báo, xác nhận thuê bao đang sử dụng, đồng ý chia sẻ dữ liệu và cho phép thu thập hình ảnh khuôn mặt. Toàn bộ quy trình hoàn tất trong vài phút.

Người có thẻ Căn cước gắn chip nhưng chưa có VNeID mức độ 2 có thể quét thông tin từ chip thẻ qua điện thoại hoặc thiết bị đọc thẻ tại quầy giao dịch. Dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip sẽ được lấy ra để so khớp với hình ảnh khuôn mặt người dùng chụp tại thời điểm xác thực.

Riêng người không có VNeID mức độ 2 và thẻ Căn cước gắn chip sẽ không thể đăng ký mới hoặc xác thực thuê bao. Nhóm đối tượng này cần làm thẻ Căn cước gắn chip và đăng ký VNeID trước khi thực hiện các thủ tục liên quan đến SIM.

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?
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Quy định đáng chú ý khác là yêu cầu xác thực lại mỗi khi người dùng thay đổi thiết bị đầu cuối. Khi chuyển SIM sang điện thoại mới, người dùng phải thực hiện lại toàn bộ quy trình như đăng ký thuê bao thứ hai trở đi.

Với người chỉ có một SIM, mã OTP sẽ gửi trực tiếp đến số đó để xác thực. Còn người có từ hai SIM trở lên phải khớp đúng 4 trường thông tin với dữ liệu đã xác thực trước đó, trong đó phần sinh trắc học khuôn mặt phải đạt độ chính xác cao.

Dự thảo đặt ra tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng cho việc khớp dữ liệu sinh trắc học. Hệ thống phải có tỷ lệ từ chối sai dưới 5% khi tỷ lệ chấp nhận sai dưới 0,01% theo tiêu chuẩn FIDO Biometric Requirement với tập mẫu tối thiểu 10.000 người. Công nghệ còn phải phát hiện được các hành vi giả mạo bằng ảnh, video hoặc mặt nạ 3D.

Người dùng từ chối xác thực hoặc xác thực không thành công sẽ chịu hai mức xử phạt tuần tự. Đầu tiên, nhà mạng tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều, chuyển SIM sang chế độ chỉ nhận cuộc gọi đến, tin nhắn đến và truy cập Internet. Chế độ này có hiệu lực từ 01/03/2026.

Nếu vẫn không thực hiện xác thực trong thời hạn quy định tại Điều 25 Nghị định 163/2024/NĐ-CP, nhà mạng sẽ thanh lý hợp đồng và chấm dứt hoàn toàn dịch vụ. SIM sẽ bị thu hồi, người dùng không thể tiếp tục sử dụng số điện thoại đó.

Dự thảo có điều khoản chuyển tiếp cho những thuê bao đã xác thực trước khi thông tư có hiệu lực. Người dùng đã thực hiện xác thực điện tử bằng các phương thức tương đồng sẽ được công nhận là đã hoàn thành, không phải làm lại.

Người nước ngoài bị siết chặt quyền sử dụng

Dự thảo nêu rõ người nước ngoài đủ điều kiện và không đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân. Người có số định danh cá nhân phải đến điểm giao dịch để xuất trình tài khoản định danh điện tử, cho phép nhà mạng thu thập dữ liệu sinh trắc học theo tiêu chuẩn của Bộ Công an.

Người chỉ có hộ chiếu bị giới hạn, chỉ được đăng ký một thuê bao H2H và chỉ sử dụng được 30 ngày. Sau thời hạn này, SIM tự động chuyển sang chế độ một chiều, chỉ nhận cuộc gọi đến, tin nhắn đến và truy cập Internet, không thể gọi ra hoặc gửi tin nhắn.

Người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng có Giấy chứng nhận căn cước được đối xử tương tự công dân Việt Nam. Họ phải đến điểm giao dịch để nhà mạng thu thập dữ liệu sinh trắc học và xác thực với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự thảo quan tâm cho người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác. Nhà mạng phải triển khai hỗ trợ, tiến hành xác thực trực tiếp tại nơi cư trú của những người này theo hướng dẫn chi tiết của Cục Viễn thông.

Quy định giúp đảm bảo quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của mọi công dân, người già, người bệnh nặng hoặc người khuyết tật không di chuyển được vẫn có thể xác thực thuê bao mà không cần ra điểm giao dịch.

Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm lưu giữ tài liệu chứng minh đã triển khai đúng quy trình xác thực trong suốt thời gian SIM hoạt động.

Dự thảo hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến. Người dân và doanh nghiệp có thể gửi phản hồi về Bộ Khoa học và Công nghệ qua Cục Viễn thông để hoàn thiện văn bản trước khi chính thức ban hành.

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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