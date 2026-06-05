Theo thông báo của Thanh tra TP. Huế phát đi ngày 03/6/2026, trước đó vào ngày 28/5/2026, Thanh tra TP. Huế đã ban hành Kết luận thanh tra số 1241/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động viễn thông tại Viễn thông Huế (VNPT Huế). Ở khía cạnh tích cực, VNPT Huế là đơn vị sở hữu hạ tầng lớn với 508 trạm thông tin di động mặt đất, 141.000 thuê bao Vinaphone và 28.786 khách hàng truyền hình trả tiền. Ở chiều ngược lại, VNPT Huế còn để xảy ra hàng loạt thiếu sót trong thủ tục xây dựng và quản lý thông tin thuê bao, mà tới thời điểm ban hành kết luận vẫn chưa được khắc phục.

Tòa nhà VNPT Huế trên đường Lý Thường Kiệt được đầu tư 63 tỷ đồng. Ảnh Internet

Một doanh nghiệp lớn vận hành mạng lưới viễn thông phủ khắp địa bàn vẫn để xảy ra những sai sót cơ bản. Đặt trong bối cảnh cả nước siết chặt quản lý SIM rác và trật tự xây dựng hạ tầng viễn thông, hai nhóm vi phạm tại VNPT Huế cảnh báo thực trạng cho cả ngành viễn thông trên địa bàn

Trạm BTS "mọc" lên nhưng "quên" thủ tục khởi công

Nhóm vi phạm thứ nhất liên quan tới hoạt động xây dựng, khi trong thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2025 có tới 17 trên tổng số 23 trạm BTS do VNPT Huế làm chủ đầu tư đã không gửi Thông báo khởi công cùng kế hoạch thi công xây dựng công trình đến các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định. Với tỷ lệ vượt quá 2/3 số công trình được kiểm tra, VNPT Huế gần như đã biến việc "quên" thủ tục khởi công thành thói quen trong suốt quy trình triển khai.

Hành vi này vi phạm khoản 4 Điều 6 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, đồng thời trái với khoản 5 Điều 7 Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND TP. Huế về quản lý xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông.

Các trạm BTS thân thiện tích hợp cả 4G và 5G, phù hợp không gian, cảnh quan đô thị Huế. Ảnh huengaynay.vn

Một thủ tục hành chính tưởng chừng "đơn giản" lại được cơ quan thanh tra tách ra thành một mục riêng bởi nó gắn liền với trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, khi Thông báo khởi công chính là cơ chế giúp chính quyền địa phương nắm được vị trí, quy mô cùng tiến độ của các trạm phát sóng đang được xây dựng, từ đó kiểm soát an toàn xây dựng, giữ gìn mỹ quan đô thị và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh. Một khi doanh nghiệp âm thầm dựng trạm rồi đưa vào vận hành mà bỏ qua bước thông báo này, cơ quan quản lý sẽ đánh mất khả năng giám sát ngay từ khâu đầu tiên của cả quá trình triển khai công trình.

Hàng trăm SIM thuê bao chưa được xác thực đúng quy định

Nhóm vi phạm thứ hai là quản lý thông tin thuê bao di động, khi qua kiểm tra ngẫu nhiên một số thuê bao phát sinh mới, đoàn thanh tra đã phát hiện 138 SIM thuê bao được phát triển và quản lý thông tin trong năm 2024 không đúng quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra đã liệt kê những lỗi cụ thể của 138 SIM thuê bao, từ việc hình ảnh giấy tờ tùy thân không trùng khớp, ảnh xác thực chân dung cùng ảnh video call gặp vấn đề, cho tới thông tin chủ sử dụng thiếu chính xác và thời gian xác thực không bảo đảm theo yêu cầu. Toàn bộ những sai phạm này đều đi ngược lại Điều 11 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 và Điều 18 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ.

Đoàn thanh tra phải kiến nghị áp dụng những biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với VNPT Huế chính bởi khoảng thời gian sai phạm kéo dài, khi cho tới thời điểm ban hành văn bản VNPT Huế vẫn chưa khắc phục được số SIM nói trên suốt từ năm 2024 cho tới giữa năm 2026.

Hiện nay, Việt Nam ban hành quy định xác thực chân dung, đối chiếu giấy tờ và gọi video call chính là để bịt lại lỗ hổng SIM rác từng hoành hành suốt nhiều năm qua. Cần đặt 138 SIM đó vào bối cảnh chung của cả ngành viễn thông, mỗi SIM mang thông tin không chính xác đều có thể trở thành công cụ tiếp tay cho các hành vi lừa đảo qua điện thoại, nhắn tin mạo danh hay rửa tiền. Một khi nhà mạng lớn để lọt hàng trăm SIM sai chuẩn ra thị trường, người dùng sẽ dần đánh mất niềm tin vào tính an toàn của chính số điện thoại cá nhân mà mình đang sử dụng.

Thanh tra kiến nghị xử phạt, mở rộng kiểm tra sang các nhà mạng khác

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố Huế đã đưa ra hai nhóm kiến nghị, trong đó đối với Chủ tịch UBND TP. Huế, cơ quan thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND TP. Huế chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ xử phạt hoặc tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với 138 SIM thuê bao chưa được khắc phục, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra việc phát triển và quản lý thông tin SIM đối với toàn bộ các nhà mạng đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đối với chính VNPT Huế, Thanh tra yêu cầu đơn vị tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan, đồng thời khắc phục hiệu quả tình trạng quản lý SIM sai quy định. Thông báo cũng nêu rõ, VNPT Huế kịp thời rà soát việc xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư số 08/2026 ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị mở rộng phạm vi kiểm tra sang tất cả các nhà mạng khác đang hoạt động, bởi Thanh tra thành phố Huế không xem vụ việc tại VNPT Huế như một trường hợp cá biệt mà coi đó là lời cảnh báo chung cho cả ngành viễn thông trên địa bàn, qua đó cho thấy mọi nhà mạng đều có thể trở thành đối tượng được giám sát trong những đợt kiểm tra tiếp theo.