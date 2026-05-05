Việt Nam sắp có thương hiệu 'mạng di động' mới

Theo thông báo chính thức từ KDDI Nhật Bản, ngày 1 tháng 5 năm 2026, KDDI và VNPT chính thức công bố thỏa thuận phát triển thương hiệu di động mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình hợp tác giữa hai bên thực tế đã khởi động từ trước đó, ngày 11/9/2025, hai tập đoàn ký Biên bản ghi nhớ (MoU) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đặt nền móng cho việc hợp tác trong lĩnh vực viễn thông di động và các dịch vụ số tại Việt Nam. Đến ngày 10/3/2026, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) được hai bên ký kết, chính thức xác lập cam kết triển khai dự án với lịch ra mắt dịch vụ trong năm 2026.

Lễ ký kết hợp tác VNPT KDDI phát triển thương hiệu di động mới tại Việt Nam năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai tập đoàn. Ảnh: KDDI

VNPT là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Việt Nam, với hơn 30 triệu thuê bao di động, 8 triệu thuê bao băng thông rộng, lực lượng nhân sự 34.000 người và hạ tầng mạng lưới phủ tới 99% dân số cả nước. Thành lập từ năm 1995, tệp khách hàng hiện tại của VNPT có độ tuổi trung bình cao hơn so với các nhà mạng khác, đây chính là lý do để VNPT tìm kiếm một thương hiệu di động mới nhắm riêng vào nhóm dưới 25 tuổi, phân khúc chiếm hơn 30% tổng dân số Việt Nam và vẫn còn nhiều dư địa khai thác. VNPT hiện đã có thương hiệu viễn thông di động Vinaphone đang hoạt động, song thương hiệu phụ mới sẽ được xây dựng theo mô hình hoàn toàn khác biệt về trải nghiệm và kênh phân phối.

Tập đoàn viễn thông KDDI Nhật Bản mang đến kinh nghiệm vận hành thương hiệu di động trực tuyến "povo", ra mắt năm 2021 và được phát triển hệ thống cùng đối tác Circles có trụ sở tại Singapore, doanh nghiệp có chuyên môn sâu về dịch vụ di động trực tuyến. povo hiện do KDDI Digital Life Corporation vận hành, cho phép người dùng thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký, nạp dung lượng và hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn qua ứng dụng di động, không cần đến bất kỳ điểm giao dịch vật lý nào.

Theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, KDDI cùng Circles trực tiếp phụ trách các mảng thiết kế dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, tiếp thị số và nền tảng công nghệ cho dự án tại Việt Nam.

povo2.0 là thương hiệu trả trước chỉ hoạt động trực tuyến, cho phép người dùng mua dung lượng dữ liệu theo nhu cầu thực tế thay vì đăng ký gói cố định hàng tháng, qua đó giữ chi phí thấp và trao toàn quyền kiểm soát cho người dùng. KDDI nhận định mô hình này có tiềm năng được đón nhận nhanh tại Việt Nam xuất phát từ một đặc điểm riêng của thị trường, khi nhiều người Việt Nam chưa có tài khoản ngân hàng nên tỷ lệ thuê bao trả trước trong nước vốn đã cao. Cơ cấu thanh toán linh hoạt theo từng lần nạp tiền của povo2.0 do đó phù hợp với thói quen người dùng viễn thông Việt Nam.

Thương hiệu di động trực tuyến "povo" tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, tập đoàn KDDI đang hợp tác với chuỗi bán lẻ Lawson để cung cấp cho khách hàng tối đa 1 gigabyte dữ liệu povo2.0 miễn phí mỗi tháng tại các cửa hàng trong chuỗi, từ đó xây dựng hệ sinh thái tích điểm thưởng kết nối dịch vụ di động với tài chính và bán lẻ. KDDI đang định hướng nhân rộng mô hình quan hệ đối tác bán lẻ tương tự tại Việt Nam trong tương lai, biến thương hiệu di động mới thành cửa ngõ tiếp cận một hệ sinh thái dịch vụ số rộng hơn.

Việt Nam đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy mạnh việc áp dụng dịch vụ trực tuyến trong nhiều lĩnh vực, từ hành chính công đến thương mại và tài chính. Bối cảnh chính sách đó tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình viễn thông lấy nền tảng số làm trung tâm. Người dùng trẻ Việt Nam ngày càng kỳ vọng thực hiện mọi thao tác từ màn hình điện thoại, không muốn xếp hàng tại quầy giao dịch và muốn tự quyết định mức chi phí thay vì bị ràng buộc vào các gói cước cố định, trong khi các nhà mạng truyền thống vẫn chưa đáp ứng được trọn vẹn nhu cầu này.

Việt Nam không phải thị trường duy nhất KDDI nhắm tới trong khu vực vì KDDI đã và đang cung cấp dịch vụ di động tại Mông Cổ và Myanmar. Trong bối cảnh thị trường nội địa Nhật Bản tăng trưởng hạn chế do dân số giảm, KDDI xem việc mở rộng sang các thị trường châu Á có dân số trẻ và tốc độ số hóa cao như Việt Nam là hướng phát triển trọng tâm trong chiến lược trung hạn. Hợp tác với VNPT, đối tác sở hữu hạ tầng phủ 99% dân số và hơn 30 triệu thuê bao di động sẵn có, giúp KDDI rút ngắn thời gian và chi phí thâm nhập thị trường so với việc tự xây dựng từ đầu.

Với lịch ra mắt dự kiến trong năm 2026, thương hiệu di động mới từ hợp tác VNPT và KDDI sẽ sớm cho thấy mô hình viễn thông toàn trực tuyến vận hành ra sao trong thực tế. Và thị trường để kiểm chứng điều đó không thể phù hợp hơn, khi Việt Nam có hơn 100 triệu dân, người dưới 25 tuổi chiếm hơn 30% dân số và nhu cầu dịch vụ số tăng trưởng mạnh theo từng năm.