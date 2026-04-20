Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Hành vi người Việt đẩy nhà mạng Việt Nam vào cuộc đua Internet gia đình mới

Hiền Ngô

Hiền Ngô

21:27 | 20/04/2026
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Nhu cầu kết nối đa thiết bị đang "viết lại" luật chơi của thị trường Internet gia đình Việt Nam. Khảo sát Q&Me công bố cuối tháng 3/2026 chỉ ra người dùng không còn chọn gói chỉ vì rẻ hay nhanh, họ đòi hỏi trải nghiệm ổn định, cá nhân hóa và đồng bộ với hệ sinh thái thiết bị thông minh, buộc nhà mạng Việt Nam bước vào cuộc đua chất lượng dịch vụ mới.
3 Nhà mạng lớn cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam
3 Nhà mạng lớn cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam

Báo cáo “Hành vi sử dụng Internet tại Việt Nam” do Q&Me thực hiện cho thấy thị trường Internet gia đình tại Việt Nam đang thay đổi mạnh. Số liệu từ We Are Social ghi nhận Việt Nam có 72,7 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 73,3% dân số, tăng thêm 6,5 triệu người sau một năm. Tỷ lệ hộ gia đình dùng Internet cáp quang theo Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã vượt 82%. Internet trở thành hạ tầng thiết yếu cho học tập, làm việc, giải trí và vận hành thiết bị thông minh trong nhà, khiến tiêu chí lựa chọn dịch vụ của người Việt ngày cao hơn.

Người thân giới thiệu được người dùng tin tưởng nhất trong quyết định chọn lắp đặt Internet gia đình

Khảo sát hành vi chọn mạng cho thấy 51% người dùng tin tưởng bạn bè và người thân giới thiệu, đưa kênh tham khảo cá nhân lên vị trí dẫn đầu trong tất cả nguồn thông tin. Google xếp thứ hai với 44%, nhân viên tư vấn đạt 39%, website nhà mạng 35%. Facebook chiếm 23%, TikTok đạt 11%, trong khi trợ lý ảo AI như ChatGPT hay Gemini mới chạm mức 8%. Quảng cáo trên tivi cũng đứng cùng tỷ lệ 8%, Zalo 6% và quảng cáo ngoài trời chốt ở 4%.

Kênh tham khảo đáng tin nhất là bạn bè & người thân thay vì Google/AI
Kênh tham khảo đáng tin nhất là bạn bè & người thân thay vì Google/AI. Nguồn Q&Me

Tỷ lệ 8% của trợ lý ảo AI phản ánh một nghịch lý thú vị. Dù AI liên tục được nhắc tới trong nhận thức tiêu dùng, công nghệ ấy chưa trở thành kênh tham khảo phổ biến cho các quyết định gắn bó lâu dài. Ngay cả Gen Z vốn quen công nghệ vẫn dùng AI chủ yếu để tìm kiếm thông tin nhanh, thay vì xem AI như nguồn đáng tin để chốt lựa chọn. Với dịch vụ viễn thông gắn bó nhiều năm trong mỗi gia đình, người dùng tìm đến những nguồn đã kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế. Dù là thế hệ digital-first, Gen Z vẫn ưu tiên ý kiến của bạn bè, gia đình trước khi quyết định các dịch vụ gắn liền đời sống hằng ngày.

Hướng dẫn tối ưu hóa tốc độ truy cập internet mới nhất

Sự đan xen giữa công nghệ và truyền miệng tạo nên nét văn hóa tiêu dùng đặc trưng của người Việt, nơi công nghệ dù phát triển đến đâu cũng chưa thể thay thế vai trò của lời khuyên từ người thân quen trong các quyết định gắn liền đời sống gia đình. Người Việt đặt niềm tin vào mạng lưới quan hệ xã hội khi chọn mua sản phẩm hay dịch vụ ảnh hưởng tới sinh hoạt nhiều năm, và thói quen này ăn sâu tới mức ngay cả thế hệ lớn lên cùng Internet vẫn giữ nguyên cách tham khảo truyền thống. Nhà mạng nào xây dựng được lớp khách hàng hài lòng sẽ nhận về kênh marketing miễn phí cực kỳ hiệu quả thông qua chính tiếng nói truyền miệng của cộng đồng người dùng hiện tại.

Bảng xếp hạng tiêu chí lựa chọn nhà mạng chiếm ngôi đầu bởi tốc độ Internet với 4,1 điểm trên thang 5, vượt hẳn các yếu tố khác. Giá ưu đãi theo sát ở mức 3,93 điểm, chăm sóc khách hàng nhanh chóng đạt 3,92 điểm, lắp đặt và kích hoạt nhanh 3,89 điểm, thương hiệu uy tín 3,86 điểm. Combo dịch vụ Internet + Mobile + Camera + TV chỉ đạt 3,51 điểm, còn kênh bạn bè người thân giới thiệu khi chuyển thành tiêu chí quyết định lại rơi xuống 3,48 điểm.

Tốc độ Internet quan trọng hơn giá cước và ưu đãi
Tốc độ Internet quan trọng hơn giá cước và ưu đãi. Nguồn Q&Me

Cách người dùng Việt Nam xếp hạng bảy tiêu chí đã tạo nên chân dung người tiêu dùng Internet Việt Nam hoàn toàn mới, nơi trải nghiệm thực tế được ưu tiên. Người dùng hiện nay đặt tốc độ và độ ổn định đường truyền lên ưu tiên hàng đầu, bởi hàng loạt hoạt động trực tuyến đòi hỏi băng thông lớn như livestream bán hàng, chơi game, xem phim độ phân giải cao, học online vào buổi tối hay họp từ xa lúc con cái cùng dùng mạng đều phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đường truyền trong từng giây phút.

Giữa tốc độ và giá cước, khảo sát cho thấy người dùng đang tính toán kỹ lưỡng để chọn gói cước vừa nhanh, vừa bền, vừa hợp túi tiền. Người dùng mong nhà mạng vừa giữ mức giá hợp lý, vừa hỗ trợ xử lý sự cố nhanh gọn. Các yếu tố hình ảnh hay quảng bá rực rỡ dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho những gì tác động trực tiếp tới trải nghiệm kết nối hằng ngày

Mỗi hộ gia đình tại đô thị kết nối 8-12 thiết bị Internet cùng lúc

Hiện tượng tăng số lượng thiết bị kết nối chính là thay đổi lớn nhất trong mỗi căn nhà Việt Nam thời chuyển đổi số. Một gia đình đô thị điển hình ngày nay không chỉ có điện thoại và laptop của các thành viên, họ còn trang bị thêm tivi thông minh để cả nhà xem phim, camera an ninh giám sát cổng ngõ, robot hút bụi tự hành, máy lạnh điều khiển từ xa cùng hàng loạt thiết bị thông minh khác luôn trong trạng thái online. Báo cáo Q&Me ghi nhận một hộ đô thị có thể kết nối cùng lúc từ 8 đến 12 thiết bị vào mạng Internet gia đình, con số này hoàn toàn khác biệt so với thời điểm mỗi nhà chỉ có một chiếc máy tính bàn cách đây khoảng mười năm. Khi cả chục thiết bị tranh nhau truy cập mạng trong cùng một khoảnh khắc, đường truyền buộc phải chia đều sức mạnh sao cho mọi điểm kết nối đều hoạt động ổn định, bằng không cả gia đình sẽ cùng hứng chịu cảnh video xem phim đứng hình, trận game đang căng thẳng bỗng dưng treo máy hay cuộc họp online đột nhiên mất tiếng ngay giữa phần phát biểu quan trọng.

Diện tích và kết cấu nhà ở cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm Wi-Fi. Mô hình nhà ống nhiều tầng hay căn hộ có nhiều phòng riêng tại đô thị khiến tín hiệu Wi-Fi dễ suy giảm khi đi qua tường bê tông hoặc vật cản. Người dùng vì thế ngày càng quan tâm tới các giải pháp mở rộng vùng phủ sóng như hệ thống Mesh Wi-Fi hay chuẩn kết nối mới Wi-Fi 6, Wi-Fi 7.

Người dùng sẵn sàng trải nghiệm dịch vụ mới khi có ưu đãi và cam kết
Người dùng sẵn sàng trải nghiệm dịch vụ mới khi có ưu đãi và cam kết. Nguồn Q&Me

Nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư thêm khoảng 100.000 đồng mỗi tháng vào gói Internet để trải nghiệm thiết bị Wi-Fi 7 mạnh hơn và độ phủ ổn định hơn, nhằm đảm bảo kết nối mượt cho toàn bộ không gian sống. Mức chi ấy cho thấy người Việt đang nhìn Internet như khoản đầu tư chất lượng sống, thay vì chi phí sinh hoạt cần cắt giảm.

Giữa làn sóng tự động hóa đang cuộn tràn khắp ngành dịch vụ, yếu tố con người vẫn giữ vai trò then chốt trong trải nghiệm Internet gia đình của người Việt. Báo cáo Trải nghiệm khách hàng Việt Nam 2025 ghi nhận 60% người dùng chọn gọi hotline hoặc trực tiếp quay lại quầy giao dịch mỗi khi gặp sự cố, thay vì tìm tới các kênh chatbot hay ứng dụng tự phục vụ. Doanh nghiệp viễn thông đang rót hàng ngàn tỷ đồng vào hệ thống tổng đài AI, chatbot đa nền tảng và công cụ tự động hóa, song khách hàng Việt vẫn dành sự ưu ái cho những cuộc trao đổi có người thật đầu dây bên kia, bởi chỉ con người mới đủ thấu hiểu để trấn an tâm lý và xử lý linh hoạt mọi tình huống phát sinh. Từ khâu tư vấn chọn gói cước ban đầu, qua giai đoạn khắc phục sự cố gấp rút, cho tới lúc nâng cấp đường truyền khi nhu cầu gia đình thay đổi, bàn tay và giọng nói của nhân viên vẫn là sợi dây kết nối cảm xúc khiến khách hàng cảm thấy yên tâm và được chăm sóc liền mạch suốt hành trình sử dụng dịch vụ.

Hành vi người Việt đẩy nhà mạng Việt Nam vào cuộc đua Internet gia đình mới
Nhân viên kỹ thuật VNPT hỗ trợ khách hàng tại nhà

Ở giai đoạn tư vấn, khách hàng chủ động nhấc máy gọi hotline, hẹn gặp nhân viên kinh doanh khu vực hoặc đích thân ghé cửa hàng nhà mạng để trao đổi trực tiếp về nhu cầu của gia đình mình. Khách hàng muốn trình bày cặn kẽ các yêu cầu sử dụng mạng hằng ngày, liệt kê số lượng thiết bị đang có trong nhà, mô tả diện tích và kết cấu không gian sống để nhân viên tư vấn nắm đầy đủ bối cảnh trước khi đề xuất gói phù hợp. Thị trường Internet gia đình Việt Nam hiện bày ra quá nhiều lựa chọn khác nhau về tốc độ đường truyền, thiết bị Wi-Fi đi kèm, chính sách khuyến mãi theo từng thời điểm hay các gói combo kết hợp truyền hình và di động, khiến người dùng dễ rơi vào cảnh hoa mắt chóng mặt giữa ma trận thông tin.

Sang giai đoạn xử lý sự cố, khách hàng kỳ vọng tổng đài bắt máy ngay, không phải gọi lại nhiều lần hay chờ quá lâu. Đối với sự cố liên quan đến thiết bị hoặc đường truyền, người dùng mong kỹ thuật viên có mặt nhanh trong ngày hoặc trong vòng một giờ tùy mức độ khẩn cấp, tốc độ hỗ trợ đóng vai trò quyết định trong trải nghiệm dịch vụ tổng thể.

Ở giai đoạn nâng cấp, hầu hết người dùng chọn tăng gói vì số lượng thiết bị trong nhà tăng lên. Một phần khác cho biết nhu cầu băng thông cao hơn cho học online, làm việc từ xa và giải trí trực tuyến là lý do chính khiến họ cân nhắc nâng cấp. Họ muốn nhân viên tư vấn rõ về mức băng thông phù hợp và giải pháp thiết bị đi kèm, sao cho việc nâng cấp mang lại hiệu quả thực sự.

Ngưỡng 200-300 nghìn đồng/ tháng định hình thị trường Internet gia đình

Dữ liệu khảo sát chỉ ra 62% người dùng Việt chọn mức 200 đến 300 nghìn đồng mỗi tháng làm ngưỡng chi trả tối đa cho gói Internet gia đình. Đây chính là ngưỡng chi tiêu quen thuộc của đa số hộ gia đình Việt Nam. Mức giá này hoàn toàn trùng khớp với mặt bằng chung của thị trường Việt Nam theo dữ liệu Numbeo 2025, khi chi phí Internet cố định trung bình cả nước dao động quanh mốc 230 đến 240 nghìn đồng (9 USD) mỗi tháng. Phân khúc chi dưới 200 nghìn đồng chiếm 19% người được khảo sát, nhóm sẵn sàng trả 301 đến 400 nghìn đồng đạt 13%, còn các mức cao hơn từ 401 đến 500 nghìn, 501 đến 600 nghìn và trên 600 nghìn đồng mỗi tháng đều chỉ dừng lại ở tỷ lệ 2% cho từng phân khúc.

Người dùng sẵn sàng trả thêm phí để trải nghiệm internet thế hệ mới
Người dùng sẵn sàng trả thêm phí để trải nghiệm internet thế hệ mới. Nguồn Q&Me

So với nhiều thị trường phát triển, chi phí Internet tại Việt Nam vẫn ở mức rất cạnh tranh, người dùng Mỹ phải chi khoảng 73 USD mỗi tháng, Úc khoảng 58 USD, Anh khoảng 43 USD cho dịch vụ Internet cố định. Giá Internet Việt Nam vì vậy chỉ bằng 1/5 đến 1/8 so với các nước phát triển, mặt bằng giá thấp tạo cơ hội cho người dùng tiếp cận các gói băng thông cao hơn, đồng thời tạo dư địa cho nhà mạng nâng cấp công nghệ nếu giá trị đi kèm đủ thuyết phục.

Ngưỡng 200 đến 300 nghìn đồng mỗi tháng vừa mở ra cơ hội vàng, vừa đặt ra thách thức không nhỏ cho các nhà mạng đang tham gia cuộc đua Internet gia đình tại Việt Nam. Nhà mạng nào dám định giá vượt ngưỡng ấy mà chưa mang tới giá trị gia tăng thuyết phục cho khách hàng sẽ rất khó giữ chân người dùng trước sức ép so sánh liên tục từ các đối thủ cùng ngành. Ngược lại, nhà mạng biết cách đóng gói nội dung hấp dẫn ngay trong khung giá quen thuộc này, từ gói combo truyền hình phong phú, thiết bị Wi-Fi thế hệ mới cho tới dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, sẽ nắm trong tay lợi thế cạnh tranh vững chắc để vừa thu hút thuê bao mới vừa duy trì lòng trung thành của lớp khách hàng hiện tại.

Khắc phục tình trạng mạng chậm: Nguyên nhân và giải pháp hiệu quả ngay tại nhà
Khắc phục tình trạng mạng chậm: Nguyên nhân và giải pháp hiệu quả ngay tại nhà
Khi công nghệ kết nối mới xuất hiện, người Việt thể hiện mức sẵn sàng chi trả cao hơn để nâng cấp trải nghiệm. Khảo sát ghi nhận 40% người dùng sẵn sàng trả thêm 50-100 nghìn đồng mỗi tháng, trong khi 29% chấp nhận mức tăng 101-200 nghìn đồng mỗi tháng để sử dụng công nghệ Wi-Fi 7. Con số ấy vẽ ra bức tranh người dùng Việt quan tâm tới giá nhưng vẫn sẵn sàng đầu tư thêm nếu việc nâng cấp thực sự mang lại tốc độ cao hơn, độ ổn định tốt hơn và trải nghiệm kết nối mượt mà hơn.

Kỳ vọng của người dùng về Internet gia đình thay đổi rõ trong gần 10 năm qua. Nếu giai đoạn 2016-2017 tốc độ Internet cố định trung bình toàn cầu mới ở mức 40,11 Mbps theo Speedtest Global Index của Ookla, thì đến năm 2025 nhiều hộ gia đình Việt đã dùng gói 250-300 Mbps để đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trực tuyến cùng lúc. Việc nâng cấp hoặc chuyển đổi gói cước hiện nay khá linh hoạt, người dùng thường nâng từ 80-100 Mbps lên 150-200 Mbps, hoặc từ 200 Mbps lên 250-300 Mbps, với chi phí tăng trung bình khoảng 30.000-70.000 đồng mỗi tháng, đồng thời bổ sung một đến hai router hoặc hệ thống mesh Wi-Fi để cải thiện vùng phủ sóng.

Đặc biệt, nhóm Gen Z hay game thủ ưu tiên độ ổn định và ping thấp hơn là tốc độ Mbps quảng cáo. Họ sẵn sàng so sánh trải nghiệm giữa các nhà mạng và chuyển đổi nhà cung cấp nếu dịch vụ không đáp ứng kỳ vọng. Khi các nhà mạng FPT, Viettel hay VNPT đều cung cấp các gói băng thông tương đương, chất lượng dịch vụ sau bán và trải nghiệm hỗ trợ kỹ thuật ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh trực tiếp, ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định tiếp tục sử dụng hay chuyển đổi nhà cung cấp của khách hàng.

Gói internet "may đo" thay thế các lựa chọn đại trà

Thị trường Internet gia đình trước đây vận hành theo logic phân tầng tốc độ và mức giá, gói nhanh hơn đồng nghĩa chi phí cao hơn, người dùng chỉ chọn giữa vài mức băng thông cố định. Hiện nay, khi nhu cầu sử dụng Internet đa dạng, người dùng mong dịch vụ phù hợp với cách mình thực sự dùng Internet trong đời sống hằng ngày.

Hành vi người Việt đẩy nhà mạng Việt Nam vào cuộc đua Internet gia đình mới
“May đo" công nghệ 5G, hướng đi mới của VNPT

Xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng đang trùng khớp hoàn toàn với phát hiện từ khảo sát PwC Future of Customer Experience, khi 73% khách hàng trên toàn cầu khẳng định họ kỳ vọng doanh nghiệp phải thấu hiểu nhu cầu riêng của từng người. Trải nghiệm cá nhân hóa đã trở thành yếu tố quyết định trực tiếp tới việc khách hàng có chọn gắn bó lâu dài với thương hiệu hay không, thay vì chỉ đơn thuần cân nhắc về giá cả hay tính năng sản phẩm. Trong lĩnh vực viễn thông, các gói Internet may đo theo hành vi sử dụng của từng nhóm khách hàng sẽ chính thức soán ngôi các lựa chọn đại trà cứng nhắc kiểu cũ, mở ra thời kỳ mỗi gia đình Việt Nam tìm thấy một gói dịch vụ phù hợp với chính nếp sống và thói quen online của mình.

Ba nhóm khách hàng tiêu biểu đã phản ánh rõ nét xu hướng cá nhân hóa gói Internet gia đình tại Việt Nam hiện nay. Nhóm gia đình đặt yêu cầu hàng đầu vào một gói mạng ổn định tuyệt đối, vùng phủ Wi-Fi trải rộng khắp các phòng và khả năng cõng cùng lúc hàng chục thiết bị đang hoạt động song song, bởi Internet trong nhà phục vụ đồng thời cho việc học tập của con cái, công việc từ xa của cha mẹ, hoạt động giải trí buổi tối cùng cả hệ sinh thái thiết bị thông minh đang vận hành liên tục. Nhóm game thủ đặt độ ổn định đường truyền, chỉ số ping thấp và tốc độ phản hồi nhanh lên vị trí ưu tiên tuyệt đối, bởi chỉ một độ trễ nhỏ trong vài mili giây cũng đủ làm hỏng cả trận đấu căng thẳng, khiến nhóm này coi trọng chất lượng kết nối thực tế hơn hẳn những con số Mbps hào nhoáng trên tờ rơi quảng cáo. Nhóm Gen Z săn tìm gói Internet linh hoạt với mức giá hợp lý và khả năng hỗ trợ đa thiết bị cùng lúc, đủ sức tải nhu cầu học online, xem video độ phân giải cao, livestream bán hàng hay kinh doanh số cùng muôn vàn hình thức giải trí hiện đại, đồng thời kiên quyết nói không với mọi ràng buộc hợp đồng dài hạn hay thủ tục đăng ký rườm rà làm mất thời gian của họ.

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày
Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Khi nhu cầu sử dụng Internet ngày càng phong phú, người dùng Việt đặt ra tiêu chuẩn cao hơn trước, khách hàng hiện đại không dừng lại ở việc so sánh tốc độ đường truyền hay biểu giá cước hằng tháng, họ chủ động truy tìm dịch vụ ăn khớp nhất với cách cả nhà đang dùng Internet trong mọi khung thời gian hằng ngày. Trải nghiệm cá nhân hóa trải dài từ gói cước phù hợp, thiết bị Wi-Fi đi kèm cho tới cách thức chăm sóc khách hàng đã trở thành vũ khí giúp nhà mạng tạo ra sự khác biệt rõ nét trong mắt người tiêu dùng Việt Nam.

Đông đảo người dùng Việt khẳng định một đường truyền tốc độ cao, hiếm khi gián đoạn đã đủ sức tạo niềm tin lâu dài với nhà cung cấp internet. Cách doanh nghiệp thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm cũng chiếm giữ "niềm tin" của khách hàng, thể hiện qua công việc thường nhật của đội ngũ chăm sóc khách hàng tổng đài, nhân viên bán hàng tại các điểm giao dịch cùng lực lượng kỹ thuật viên đi khắc phục sự cố tận nhà cho từng hộ gia đình.

Ở mức sâu hơn của trải nghiệm, người dùng Việt Nam đang kỳ vọng các nhà mạng thực hiện cá nhân hóa dịch vụ theo đúng nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng. Một bộ phận người dùng đặc biệt yêu thích hình ảnh nhà mạng tiên phong công nghệ, gắn chặt với hệ sinh thái đa ngành của FPT Telecom, khách hàng được trải nghiệm các công nghệ kết nối mới nhất cùng loạt dịch vụ số liên thông từ truyền hình, giáo dục trực tuyến cho tới giải pháp nhà thông minh tích hợp. Nhóm khách hàng khác lại đánh giá cao cảm giác thân thuộc và đáng tin cậy của thương hiệu "quốc dân" Viettel, gắn liền lòng tự hào dân tộc cùng tinh thần quân đội nhân dân, với mạng lưới phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu vùng xa và triết lý kinh doanh gắn bó cộng đồng bền chặt nhiều thập niên qua. Đông đảo khách hàng thuộc lớp trung niên và các hộ gia đình lâu năm lại gửi trọn niềm tin vào VNPT, nhà mạng chủ lực của quốc gia kế thừa truyền thống ngành bưu chính viễn thông Việt Nam hàng chục năm, nơi hệ thống hạ tầng cáp quang phủ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng ổn định mang lại cảm giác an tâm cho những gia đình coi trọng giá trị bền vững và uy tín lâu đời. Khi trải nghiệm dịch vụ thực tế và giá trị thương hiệu cùng nhau cộng hưởng một cách nhuần nhuyễn, nhà mạng sẽ dễ dàng vun đắp mối gắn bó lâu dài với khách hàng qua từng năm tháng sử dụng dịch vụ trong mỗi gia đình Việt.

Cơ hội thuộc về nhà mạng cân bằng hạ tầng, trải nghiệm và công nghệ

Báo cáo chỉ rõ các ưu tiên của người dùng Việt khi chọn nhà mạng, 23% cho rằng nâng cấp hạ tầng và tốc độ Internet là yếu tố quan trọng nhất, 20% xếp ưu đãi giá cước và chăm sóc khách hàng ở vị trí kế tiếp, 18% đánh giá cao ứng dụng và hệ sinh thái tích hợp. Trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa đạt 10%, bảo mật và an toàn người dùng chiếm 9%. Bức tranh ấy cho thấy hạ tầng vẫn là trụ cột, song các yếu tố trải nghiệm và công nghệ mới đang dần trở thành tiêu chuẩn.

Nhà mạng cần làm gì để chinh phục người dùng Việt Nam
Nhà mạng cần làm gì để chinh phục người dùng Việt Nam.Nguồn Q&Me

Thị trường Internet gia đình Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Người dùng Việt không còn dừng ở việc so sánh tốc độ hay giá cước, khách hàng kỳ vọng nhà mạng cung cấp dịch vụ ổn định, minh bạch và ăn khớp với nhu cầu sử dụng thực tế, nhất là khi Internet đã trở thành hạ tầng thiết yếu cho học tập, làm việc và giải trí tại nhà. Nhu cầu kết nối đa thiết bị đang thay đổi cách người dùng lựa chọn dịch vụ viễn thông cho gia đình mình. Một hộ gia đình điển hình sử dụng Internet cho nhiều mục đích cùng lúc, từ làm việc từ xa, học online, xem nội dung số cho tới vận hành thiết bị thông minh, vì thế khách hàng quan tâm tốc độ, độ ổn định đường truyền, vùng phủ Wi-Fi cùng khả năng gánh đồng thời nhiều thiết bị mà không xung đột. Trải nghiệm dịch vụ tổng thể từ tư vấn, lắp đặt cho tới xử lý sự cố đã trở thành yếu tố quyết định việc khách hàng Việt chọn gắn bó với nhà mạng nào.

Việt Nam hưởng lợi lớn từ tuyến cáp quang biển SJC2

Để nắm bắt xu hướng mới, các nhà mạng cần chủ động xây dựng trải nghiệm Internet ổn định và liền mạch từ hạ tầng đến dịch vụ. Các doanh nghiệp viễn thông đang đầu tư mạnh vào chất lượng kết nối, thiết kế gói cước phù hợp nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng, đồng thời tích hợp công nghệ thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Khi nền tảng hạ tầng vững chắc kết hợp nhuần nhuyễn với trải nghiệm dịch vụ và công nghệ phù hợp, nhà mạng sẽ giành được lợi thế dài hạn trong việc chinh phục và giữ chân người dùng Việt Nam. Nhà mạng nào xử lý sự cố nhanh chóng, dứt điểm và không để tái diễn lỗi cũ sẽ bảo toàn được niềm tin của khách hàng. Ngược lại, nếu quá trình hỗ trợ kéo dài, khách hàng phải liên hệ nhiều lần hoặc sự cố lặp đi lặp lại không dứt, niềm tin vào chất lượng dịch vụ sẽ nhanh chóng sụt giảm theo từng tháng sử dụng.

Những nhà mạng thấu hiểu hành vi người dùng, biết may đo dịch vụ theo từng nhóm khách hàng riêng biệt và đầu tư nghiêm túc vào các công nghệ mới như Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi hay trí tuệ nhân tạo sẽ chiếm lĩnh thị phần trong giai đoạn cạnh tranh sắp tới. Hành vi của 72,7 triệu người dùng Internet Việt Nam đang định hình lại toàn bộ cách thức vận hành của ngành viễn thông, mở ra kỷ nguyên nơi khách hàng giữ vai trò trung tâm và mỗi lựa chọn của họ đều trở thành kim chỉ nam cho chiến lược phát triển của các nhà mạng.

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Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
30°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
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Thứ ba, 29/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
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32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây thưa
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
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Thứ ba, 29/09/2026 18:00
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Thứ ba, 29/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
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Thứ tư, 30/09/2026 03:00
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Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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Thứ tư, 30/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
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Thứ năm, 01/10/2026 12:00
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Thứ năm, 01/10/2026 15:00
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Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
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Thứ ba, 29/09/2026 09:00
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Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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Thứ ba, 29/09/2026 15:00
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Thứ ba, 29/09/2026 18:00
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Thứ ba, 29/09/2026 21:00
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Thứ tư, 30/09/2026 00:00
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Thứ tư, 30/09/2026 03:00
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Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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Thứ tư, 30/09/2026 09:00
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Thứ tư, 30/09/2026 12:00
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Thứ tư, 30/09/2026 15:00
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Thứ tư, 30/09/2026 18:00
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Thứ tư, 30/09/2026 21:00
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Thứ năm, 01/10/2026 00:00
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Thứ năm, 01/10/2026 03:00
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Thứ năm, 01/10/2026 06:00
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Thứ năm, 01/10/2026 09:00
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Thứ năm, 01/10/2026 12:00
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Thứ năm, 01/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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Thứ ba, 29/09/2026 15:00
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Thứ ba, 29/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
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Thứ tư, 30/09/2026 03:00
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Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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Thứ tư, 30/09/2026 09:00
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Thứ tư, 30/09/2026 12:00
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Thứ tư, 30/09/2026 15:00
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Thứ tư, 30/09/2026 18:00
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Thứ tư, 30/09/2026 21:00
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Thứ năm, 01/10/2026 00:00
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Thứ năm, 01/10/2026 03:00
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Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
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Thứ năm, 01/10/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
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Thứ năm, 01/10/2026 18:00
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Thứ năm, 01/10/2026 21:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
22°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
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Thứ ba, 29/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
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Thứ tư, 30/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
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Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
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Thứ năm, 01/10/2026 03:00
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Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
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Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
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Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
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Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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Thứ ba, 29/09/2026 15:00
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Thứ ba, 29/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
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Thứ tư, 30/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
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Thứ tư, 30/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
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Thứ năm, 01/10/2026 12:00
26°C
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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