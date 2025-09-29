Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT), 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi lễ.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT), 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, có sự tham dự của trên 2.700 đại biểu tham dự, trong đó có gần 2.000 cán bộ đã nghỉ hưu thuộc hai ngành qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan triển lãm thành tựu của ngành bên lề Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Quang Vinh.

Ngoài phần lễ trang trọng, sự kiện còn có triển lãm thành tựu của ngành, được tổ chức theo cấu trúc dòng thời gian, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử của đất nước, từ kháng chiến đến xây dựng và đổi mới, hội nhập, hướng tới kỷ nguyên mới. Nhiều hiện vật tiêu biểu được trưng bày như: vũ khí, máy điện báo, robot, mô hình lò phản ứng hạt nhân, thiết bị 5G, radar, vệ tinh Vinasat-1… và các hiện vật quý khác.

Một điểm nhấn khác là khu vực bảo tàng số, nơi dữ liệu hơn 162.000 cán bộ ngành qua các thời kỳ được số hóa, cho phép khách mời tra cứu thông tin cá nhân, đồng nghiệp hay lãnh đạo ngành. Đây là cách để mỗi người tìm lại một phần ký ức gắn bó với ngành.

Triển lãm cũng dành riêng một không gian tưởng niệm các liệt sĩ ngành BCVT, KH&CN. Thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cùng thông tin về các nghĩa trang trên cả nước. Đây là điểm đặc biệt bởi trong các ngành ngoài quân đội, BCVT và KH&CN có số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh nhiều nhất trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ sẽ trưng bày bộ tem kỷ niệm 80 năm, cùng "sách vàng" ghi lại nhân vật, sự kiện và hình ảnh qua các giai đoạn phát triển.

Sự kiện là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần đổi mới trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm của ngành trong thời kỳ mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm cho phát triển đất nước.

