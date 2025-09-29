Chuyển động số
Cuộc sống số

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Phạm Anh

Phạm Anh

15:14 | 29/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 29/9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2025: Hành trình phát triển và đổi mới Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2025: Hành trình phát triển và đổi mới
Thủ tướng phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ tướng phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, là dịp để toàn Ngành ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lịch sử của Ngành được chia thành các giai đoạn gồm:

Giai đoạn 1945-1954: Kháng chiến và kiến quốc

Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến, Ban Giao thông chuyên môn được thành lập tại Tân Trào, đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt các chiến dịch. Người giao liên, tín hiệu moóc-xơ đã trở thành mạch máu kết nối tiền tuyến và hậu phương. Lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh” trở thành kim chỉ nam cho toàn ngành.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, gần 1.200 km đường dây hữu tuyến được dựng nên, góp phần quan trọng vào thắng lợi. Cũng trong thời kỳ này, GS. Trần Đại Nghĩa chế tạo súng Bazooka, SKZ; GS. Đặng Văn Ngữ sản xuất Penicillin trong điều kiện thiếu thốn, cứu sống hàng vạn thương binh.

Giai đoạn 1954-1975: Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954 - 1975)

Năm 1959, sự ra đời của Ủy ban Khoa học Nhà nước đã mở đường để khoa học trở thành vũ khí quan trọng của kháng chiến và kiến thiết. Trên bầu trời, các kỹ sư cải tiến tên lửa SAM-2 thành “rồng lửa Thăng Long”, góp phần làm nên thắng lợi trong trận “Điện Biên Phủ trên không”. Dưới mặt nước, đội đặc nhiệm GK1 xử lý thành công thủy lôi từ tính, bảo đảm huyết mạch giao thông vận tải chi viện miền Nam. Ngoài đồng ruộng, giống lúa IR8 của GS. Bùi Huy Đáp giúp tăng năng suất, củng cố hậu phương lương thực.

Ngành Bưu điện duy trì thông tin liên lạc trong bom đạn, với tinh thần “Đứt dây như đứt ruột, gãy cột như gãy xương”. Trong xây dựng kinh tế, các công trình như Thủy điện Thác Bà, Khu gang thép Thái Nguyên đánh dấu bước tiến công nghiệp hóa ở miền Bắc.

Những thành tựu này cho thấy bản lĩnh và sáng tạo trong gian khó, đặt nền móng cho sự phát triển khoa học và công nghệ sau này.

Xem thêm: Ngày hội Khoa học và Công nghệ: Ngày hội của trí tuệ, đổi mới và khát vọng

Giai đoạn 1975-1986: Tiền Đổi mới

Ngay sau ngày thống nhất, ngành Bưu điện xây dựng tuyến vi ba Bắc - Nam, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và kết nối đất nước. Trạm vệ tinh mặt đất Hoa Sen I đi vào hoạt động, đánh dấu bước mở cửa liên lạc đầu tiên với thế giới.

Khoa học và công nghệ có nhiều bước tiến quan trọng: Anh hùng Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ; lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được khởi động lại, mở đường cho nghiên cứu năng lượng nguyên tử và y học hạt nhân; các nhà khoa học hoàn thành hệ thống bản đồ địa chất, khoáng sản, tài nguyên đất, phục vụ quy hoạch phát triển đất nước.

Đây là giai đoạn tích lũy nền tảng, chuẩn bị cả hạ tầng và tư duy, để lại bài học lớn về tầm nhìn và khát vọng cho các thế hệ sau.

Giai đoạn 1986 - 2025: Đổi mới và Hội nhập

Trong bối cảnh đất nước còn bị cấm vận, quyết sách “đi tắt đón đầu” của Anh hùng Lao động Đặng Văn Thân đã mở ra cuộc cách mạng số, phá thế bao vây và xây dựng nền hạ tầng hiện đại. Năm 1997, Internet chính thức vào Việt Nam, mở cánh cửa kết nối tri thức toàn cầu.

Từ đó, nhiều dấu mốc quan trọng được xác lập: phóng vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2, khẳng định chủ quyền trên không gian vũ trụ; làm chủ công nghệ 5G “Make in Vietnam”; đưa nông nghiệp từ thiếu lương thực trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gạo; thi công thành công những công trình thế kỷ như đường dây 500kV Bắc - Nam, thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong y học, Việt Nam làm chủ kỹ thuật ghép tạng, sản xuất vắc-xin đạt chuẩn quốc tế, cứu sống hàng nghìn người bệnh. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, các công trình nghiên cứu đã góp phần đưa Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Hạ tầng số bứt phá, Internet vào top 13 và 18 thế giới, trung tâm dữ liệu quốc gia đầu tiên đi vào hoạt động. Dịch vụ công trực tuyến ghi nhận hàng triệu hồ sơ với giá trị giao dịch lớn. 84 nền tảng số quốc gia được ban hành, nhiều nền tảng trọng điểm đã triển khai. Kinh tế số tăng trưởng mạnh, doanh thu ngành hơn 3,2 triệu tỷ đồng, xuất khẩu phần cứng điện tử trên 111 tỷ USD, doanh nghiệp công nghệ số gần 78.000. Xã hội số phát triển, hơn 22 triệu chứng thư số được cấp, trên 36% dân số trưởng thành có chữ ký số.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Kỷ nguyên mới

Ngày 18/02/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết 176/2025/QH15 hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông thành Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc hợp nhất này giúp tinh gọn bộ máy, thống nhất quản lý nhà nước về KH,CN,ĐMST, CĐS, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển Đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 1/3/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất chính thức đi vào hoạt động. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì soạn thảo trình và được Quốc hội thông qua 05 luật tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, gồm: Luật KH,CN&ĐMST; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số.

Trong công tác hoàn thiện thể chế, Bộ Khoa học và Công nghệ quán triệt và triển khai xây dựng các văn bản bảo đảm nguyên tắc loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; chủ động chuyển từ “quản lý cách làm” sang “quản lý mục tiêu”; từ tiền kiểm sang hậu kiểm; từ cách quản lý siết chặt để tránh rủi ro sang chấp nhận rủi ro có kiểm soát; từng bước đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KH,CN& ĐMST; loại bỏ một số rào cản, vướng mắc; chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; tạo thuận luận cho người dân, doanh nghiệp; góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư cho KH,CN&ĐMST, tạo đột phá để phát triển, phát huy mọi nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện sửa đổi, bổ sung 03 luật (Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và xây dựng mới 02 luật (Luật Chuyển đổi số và Luật Trí tuệ nhân tạo) để trình Quốc hội khóa XV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, tạo lập hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển Đất nước trong giai đoạn mới.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I không chỉ là dịp để tri ân, tự hào về chặng đường đã qua, mà còn là lời khẳng định và cam kết cho hành trình mới. Thế hệ hôm nay mang trên mình sứ mệnh viết tiếp trang sử vẻ vang bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự. Với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị làm kim chỉ nam, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực trung tâm, là đột phá chiến lược để Việt Nam bứt phá, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia phát triển, hùng cường.

Luật Công nghệ cao (sửa đổi) Luật Chuyển giao công nghệ Luật Sở hữu trí tuệ Luật Chuyển đổi số Luật Trí tuệ nhân tạo Quốc hội khoá XV kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông kỷ niệm 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I Bộ Khoa học và Công nghệ

Bài liên quan

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Bộ KH&CN ra mắt logo mới có ý nghĩa như thế nào?

Bộ KH&CN ra mắt logo mới có ý nghĩa như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

Chuyển động số
Chương trình Tết Trung thu 2025 với chủ đề “Vui cùng trẻ thơ” sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10/2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa – sáng tạo hấp dẫn dành cho thiếu nhi và công chúng.
Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025: Gìn giữ và phát huy di sản UNESCO

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025: Gìn giữ và phát huy di sản UNESCO

Cuộc sống số
Trong hai ngày (27 – 28/9), tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025.
Chúng ta đang ở trong một siêu chu kỳ AI và nó có thể kéo dài 20 năm

Chúng ta đang ở trong một siêu chu kỳ AI và nó có thể kéo dài 20 năm

Cuộc sống số
Theo Raj Ganguly - đồng sáng lập kiêm CEO B Capital, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang ở giai đoạn đầu của một “siêu chu kỳ” công nghệ có thể kéo dài từ 15 đến 20 năm, tác động mạnh mẽ đến kinh tế và xã hội toàn cầu.
Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Phần mềm - Ứng dụng
Sau hơn 1 năm ra mắt trên Instagram, chế độ Teen Accounts hiện được mở rộng với người dùng thanh thiếu niên của các ứng dụng Meta trên toàn cầu.
VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão RAGASA

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão RAGASA

Cuộc sống số
Cụ thể, VNPT đã tăng cường 30 xe phát sóng lưu động, 90 trạm phát sóng trạm dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat cùng trạm Vsat-IP và sẵn sàng đường truyền dẫn vệ tinh, triển khai đường truyền VSAT nhằm đảm bảo công tác thông tin và công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai cho các cấp chính quyền các địa phương nằm trong vùng vùng ảnh hưởng của bão.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 32°C
mưa vừa
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
34°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16826 17096 17673
CAD 18450 18727 19340
CHF 32526 32910 33569
CNY 0 3470 3830
EUR 30342 30616 31643
GBP 34702 35095 36036
HKD 0 3265 3467
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 14985 15577
SGD 19941 20224 20748
THB 734 798 851
USD (1,2) 26157 0 0
USD (5,10,20) 26199 0 0
USD (50,100) 26227 26262 26451
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,238 26,238 26,451
USD(1-2-5) 25,189 - -
USD(10-20) 25,189 - -
EUR 30,623 30,648 31,700
JPY 175.16 175.48 181.83
GBP 35,165 35,260 35,933
AUD 17,122 17,184 17,571
CAD 18,720 18,780 19,208
CHF 32,896 32,998 33,619
SGD 20,160 20,223 20,778
CNY - 3,673 3,751
HKD 3,345 3,355 3,437
KRW 17.48 18.23 19.57
THB 783.57 793.25 843.83
NZD 15,014 15,153 15,504
SEK - 2,773 2,855
DKK - 4,092 4,209
NOK - 2,613 2,688
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,877.74 - 6,593.9
TWD 785.4 - 945.37
SAR - 6,945.95 7,268.84
KWD - 84,550 89,380
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,280 26,281 26,451
EUR 30,385 30,507 31,594
GBP 34,861 35,001 35,940
HKD 3,333 3,346 3,449
CHF 32,593 32,724 33,609
JPY 173.29 173.99 181.01
AUD 16,990 17,058 17,577
SGD 20,137 20,218 20,732
THB 798 801 836
CAD 18,653 18,728 19,216
NZD 15,021 15,501
KRW 18.05 19.75
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26220 26220 26451
AUD 16999 17099 17705
CAD 18628 18728 19329
CHF 32756 32786 33672
CNY 0 3675.5 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30508 30538 31564
GBP 34994 35044 36154
HKD 0 3390 0
JPY 174.26 174.76 181.81
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15089 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20094 20224 20952
THB 0 763.8 0
TWD 0 870 0
XAU 13500000 13500000 14500000
XBJ 11500000 11500000 14500000
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,238 26,288 26,451
USD20 26,238 26,288 26,451
USD1 26,238 26,288 26,451
AUD 17,039 17,139 18,250
EUR 30,658 30,658 31,970
CAD 18,563 18,663 19,970
SGD 20,167 20,317 20,784
JPY 174.45 175.95 180.51
GBP 35,087 35,237 36,000
XAU 13,398,000 0 13,602,000
CNY 0 3,559 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,990 ▲110K 13,290 ▲110K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,800 ▲250K 13,200 ▲250K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,750 ▲250K 13,150 ▲250K
Nguyên liệu 99.99 12,380 ▲250K 12,580 ▲250K
Nguyên liệu 99.9 12,330 ▲250K 12,530 ▲250K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,620 ▲100K 13,220 ▲100K
Trang sức 99.9 12,610 ▲100K 13,210 ▲100K
NL 99.99 12,260 ▲140K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,260 ▲140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,980 ▲100K 13,280 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,980 ▲100K 13,280 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,980 ▲100K 13,280 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
Miếng SJC Hà Nội 13,450 ▲150K 13,650 ▲150K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1212K 13,652 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1212K 13,653 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,297 ▲9K 1,324 ▲9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,297 ▲9K 1,325 ▲9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,269 ▲1143K 1,299 ▲1170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 123,614 ▲891K 128,614 ▲891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90,085 ▲81144K 97,585 ▲87894K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,991 ▲612K 88,491 ▲612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,897 ▲549K 79,397 ▲549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,389 ▲524K 75,889 ▲524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,824 ▲376K 54,324 ▲376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1212K 1,365 ▲1230K
Cập nhật: 29/09/2025 17:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

OpenAI ra mắt tính năng ChatGPT Pulse

OpenAI ra mắt tính năng ChatGPT Pulse

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam