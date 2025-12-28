Gaming
LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Thành Biên

Thành Biên

22:14 | 28/12/2025
Trước thềm triển lãm công nghệ CES 2026, LG đã chính thức công bố dòng màn hình chơi game cao cấp UltraGear evo thế hệ mới, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của hãng trong phân khúc màn hình gaming độ phân giải siêu cao.
Bộ 3 sản phẩm màn hình chơi game UltraGear evo
Bộ 3 sản phẩm màn hình chơi game UltraGear evo

Điểm nhấn của lần ra mắt này là bộ ba màn hình 5K gồm 27GM950B, 39GX950B và 52G930B, kết hợp các công nghệ hiển thị tiên tiến như Mini LED, OLED Tandem, tần số quét cao và trí tuệ nhân tạo tích hợp trực tiếp trên thiết bị.

UltraGear evo 27GM950B

Mẫu UltraGear evo 27GM950B là sản phẩm thu hút nhiều sự chú ý khi được LG giới thiệu là màn hình Mini LED 5K đầu tiên trên thế giới. Màn hình kích thước 27 inch này sở hữu 2.304 vùng làm mờ cục bộ, giúp kiểm soát ánh sáng chính xác và hạn chế hiện tượng “halo”, vấn đề phổ biến trên các màn hình Mini LED độ phân giải cao.

Mẫu UltraGear evo 27GM950B
Mẫu UltraGear evo 27GM950B

Công nghệ Zero Optical Distance được áp dụng nhằm giảm khoảng cách giữa đèn nền và tấm nền, từ đó nâng cao độ đồng đều hình ảnh. Màn hình hỗ trợ chế độ kép, cho phép chuyển đổi giữa tần số quét 165 Hz ở độ phân giải 5K và 330 Hz ở độ phân giải QHD, với thời gian phản hồi 1 ms (GtG).

Ngoài ra, sản phẩm đạt chứng nhận VESA DisplayHDR 1000, độ sáng tối đa lên tới 1.250 nit, hướng đến cả game thủ lẫn người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

UltraGear evo 39GX950B (GX9)

Ở phân khúc màn hình siêu rộng, LG giới thiệu UltraGear evo 39GX950B (GX9), mẫu màn hình 39 inch tỷ lệ 21:9 với độ phân giải 5K2K.

Mẫu UltraGear evo 39GX950B (GX9)
Mẫu UltraGear evo 39GX950B (GX9)

Sản phẩm sử dụng tấm nền OLED cong 1500R, được trang bị công nghệ Tandem WOLED mới nhất của LG. Công nghệ này giúp cải thiện độ sáng, độ chính xác màu sắc và kéo dài tuổi thọ tấm nền so với OLED truyền thống.

Màn hình hỗ trợ tần số quét 165 Hz ở độ phân giải 5K2K và có thể đạt 330 Hz khi chuyển sang độ phân giải WFHD (2560x1080). Thời gian phản hồi chỉ 0,03 ms (GtG) giúp GX9 hướng thẳng tới nhóm game thủ yêu cầu tốc độ hiển thị cao và độ trễ thấp.

UltraGear evo 52G930B

Bên cạnh hai mẫu hướng đến PC gaming, LG cũng mở rộng dòng UltraGear evo sang phân khúc console với UltraGear evo 52G930B. Đây là màn hình cỡ lớn 52 inch, độ phân giải 5K2K, tần số quét tối đa 240 Hz và tỷ lệ khung hình 12:9.

Mẫu UltraGear evo 52G930B
Mẫu UltraGear evo 52G930B

Theo LG, màn hình này mang lại không gian hiển thị theo chiều dọc tương đương màn hình 42 inch tỷ lệ 16:9 nhưng rộng hơn khoảng 33% so với màn hình UHD tiêu chuẩn. Độ cong 1000R được thiết kế nhằm tăng trải nghiệm thị giác ngoại vi, đồng thời màn hình đạt chứng nhận VESA DisplayHDR 600.

Một điểm chung đáng chú ý của cả ba mẫu UltraGear evo là việc tích hợp các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị. Các công nghệ như nâng cấp hình ảnh 5K AI và tối ưu hóa cảnh AI cho phép cải thiện chất lượng hiển thị từ các nguồn đầu vào có độ phân giải thấp hơn, mà không làm tăng độ trễ và không phụ thuộc vào GPU của hệ thống.

LG cho biết đây là hướng đi nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng trong bối cảnh nội dung 5K vẫn chưa phổ biến rộng rãi.

Việc công bố sớm dòng UltraGear evo cho thấy chiến lược của LG trong việc định hình chuẩn mực mới cho màn hình gaming cao cấp, nơi độ phân giải 5K, tần số quét cao và AI trở thành những yếu tố then chốt. LG cho biết sẽ công bố chi tiết giá bán và thời điểm lên kệ của bộ ba màn hình này tại CES 2026 diễn ra vào tháng tới.

