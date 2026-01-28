AOC ra mắt màn hình gaming 24G50Z và 27G50Z, tần số quét 260Hz, giá từ 2,79 triệu đồng

Hai mẫu màn hình mới 24G50Z và 27G50Z của AOC hướng trực tiếp tới nhóm game thủ Esports và người chơi các tựa game FPS, nơi tốc độ hiển thị và độ phản hồi đóng vai trò then chốt trong trải nghiệm game.

Bộ đôi màn hình gaming 24G50Z và 27G50Z

Cả hai mẫu màn hình 24G50Z (24 inch) và 27G50Z (27 inch) đều được trang bị tấm nền Fast IPS, kết hợp tần số quét 260Hz cùng thời gian phản hồi chỉ 0,3 ms. Theo AOC, cấu hình này giúp giảm hiện tượng nhòe chuyển động, tăng độ chính xác khi xử lý các tình huống có nhịp độ cao.

Bên cạnh thông số phần cứng, AOC cũng tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ chơi game quen thuộc trên các dòng màn hình gaming của hãng. Adaptive Sync được trang bị nhằm hạn chế tình trạng xé hình khi khung hình thay đổi, trong khi MBR Sync giúp cải thiện độ sắc nét của hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh. Đây là những yếu tố quan trọng đối với thi đấu Esport, đặc biệt trong các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất.

24G50Z và 27G50Z đều được trang bị những tính năng hỗ trợ độc quyền cho các tựa game FPS

Bộ đôi 24G50Z và 27G50Z cũng được tối ưu riêng cho thể loại FPS với loạt tính năng hỗ trợ như: Dial Point hỗ trợ tâm ngắm ảo hiển thị trực tiếp trên màn hình; công nghệ Shadow Control cho phép điều chỉnh độ sáng vùng tối để quan sát rõ hơn trong các khu vực thiếu sáng, và Game Color giúp tinh chỉnh màu sắc theo sở thích người dùng. Các thiết lập này có thể được quản lý thông qua phần mềm G-Menu, cho phép người dùng lưu cấu hình riêng cho từng tựa game.

Không chỉ tập trung vào hiệu năng, AOC cho biết hãng vẫn chú trọng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài. Cả hai màn hình đều được trang bị công nghệ Flicker Free và Low Blue Mode nhằm giảm hiện tượng nhấp nháy và hạn chế ánh sáng xanh, qua đó giảm mỏi mắt khi chơi game hoặc làm việc trong thời gian dài. Đây là những tính năng ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh người dùng dành nhiều giờ liên tục trước màn hình.

24G50Z và 27G50Z sở hữu thiết kế mang đậm chất AOC Gaming

Về thiết kế, bộ đôi màn hình 260Hz mới mang phong cách đặc trưng của AOC Gaming, hướng đến sự đơn giản và hiện đại, phù hợp với nhiều không gian setup khác nhau từ phòng game cá nhân đến phòng máy thi đấu. Kích thước 24 inch và 27 inch cũng là hai lựa chọn phổ biến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Theo công bố, AOC 24G50Z có giá bán lẻ đề xuất 2.790.000 đồng, trong khi phiên bản 27G50Z được niêm yết ở mức 3.290.000 đồng. Với mức giá này, AOC đang đưa màn hình 260Hz xuống phân khúc mà trước đây chủ yếu là sân chơi của các mẫu 144Hz hoặc 165Hz.

Với thông điệp “Built to Win”, bộ đôi màn hình gaming mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm mức cạnh tranh trong phân khúc màn hình gaming giá rẻ tại Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận màn hình tần số quét cao cho đông đảo game thủ phổ thông.