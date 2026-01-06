MSI ra mắt bộ đôi màn hình gaming thế hệ mới

Cụ thể, MPG 341CQR QD-OLED X36 có tần số quét 360Hz, được trang bị tấm nền QD-OLED thế hệ thứ 5 mới nhất cùng bố cục sub-pixel RGB Stripe. Sản phẩm cũng được tích hợp AI Care Sensor OLED 3.0 độc quyền của MSI, sử dụng bộ xử lý NPU tích hợp IC và công nghệ Tandem OLED tiên tiến, kết hợp với khả năng tùy chỉnh HDR Curve hoàn toàn mới.

Điểm đáng chú ý là MPG 341CQR QD-OLED X36 giữa được tốc độ vượt trội với độ sắc nét tinh xảo và độ bền lâu dài giúp màn hình thiết lập một tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm gaming nhập vai, ổn định và không lo lắng về hiện tượng lưu ảnh.

Màn hình MSI MPG 341CQR QD-OLED X36

Nhờ được trang bị tấm nền QD-OLED thế hệ thứ 5 với công nghệ Tandem OLED kết hợp bố cục RGB Stripe sub-pixel, nên mang lại bước nhảy vọt về chất lượng hiển thị. Thiết kế này cũng góp phần giảm đáng kể hiện tượng viền màu (color fringing) và cải thiện rõ rệt độ sắc nét của chữ.

Bên cạnh đó, độ cứng bề mặt của tấm nền OLED được nâng từ 2H lên 3H, giúp tăng khả năng chống trầy xước, nâng cao độ bền khi sử dụng hằng ngày và giảm thiểu các hư hại do va chạm nhẹ.

Ngoài ra, công nghệ PureBlack QD-OLED còn đảm bảo ánh sáng được hấp thụ hiệu quả ngay trong cấu trúc tấm nền thay vì bị phản xạ ra ngoài. Đặc biệt, mọi ánh sáng môi trường đi vào màn hình đều được lớp Color Layer hấp thụ, giúp giảm phản xạ đáng kể và cải thiện rõ rệt khả năng chống chói. Nhờ đó mà màn hình có màu đen sâu hơn, trung thực hơn và chính xác hơn trong điều kiện ánh sáng thông thường.

Bên cạnh đó, MSI cũng giới thiệu tính năng HDR Curve Customization, cho phép người dùng kiểm soát nâng cao trải nghiệm HDR. Khác với các cài đặt HDR truyền thống vốn chỉ cung cấp các mức tăng cường độ sáng cố định, tính năng này cho phép người dùng liên kết chính xác các mức độ sáng với từng vùng hiển thị khác nhau, từ những điểm sáng nhỏ cho đến các vùng HDR toàn màn hình.

Khả năng tùy chỉnh chính xác này giúp khắc phục hiện tượng thay đổi độ sáng đột ngột thường thấy trên các màn hình HDR tiêu chuẩn, mang lại trải nghiệm hình ảnh ổn định, mượt mà và đắm chìm hơn.

Công nghệ AI Care Sensor OLED 3.0 cũng được trang bị bộ xử lý NPU tích hợp, cung cấp cơ chế bảo vệ chủ động và mạnh mẽ cho tấm nền OLED. Cảm biến này có khả năng phát hiện sự hiện diện của con người, phân biệt chính xác giữa người và vật thể vô tri. Khi phát hiện người dùng rời khỏi màn hình, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các cơ chế quản lý nguồn hoặc Pixel Refresh nhằm hạn chế hiện tượng burn-in và kéo dài tuổi thọ tấm nền. Toàn bộ quá trình xử lý đều diễn ra cục bộ, không lưu trữ dữ liệu, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

Với MPG 341CQR QD-OLED X36, MSI sẽ tiếp tục tái định nghĩa phân khúc màn hình gaming cao cấp thông qua thiết kế thông minh, hiệu năng mạnh mẽ và các tính năng lấy người dùng làm trung tâm, không ngừng mở rộng giới hạn của một màn hình chơi game hiện đại.

Thông tin thêm về MPG 341CQR QD-OLED X36 có tại đây.

MEG X là mẫu màn hình gaming AI đích thực được ra mắt tại CES 2026

MEG X là mẫu màn hình gaming AI đích thực sẽ được MSI trình diễn tại CES 2026. Theo đó, MEG X sẽ dựa trên nền tảng của MPG 341CQR QD-OLED X36, bên cạnh việc tích hợp các tính năng AI nâng cao nhằm tối ưu trải nghiệm chơi game, bao gồm bộ AI Gaming đầy đủ và AI Robot Lite.

MEG X có khả năng phân tích hình ảnh hiển thị trên màn hình theo thời gian thực, không cần hỗ trợ từ các phần mềm bên ngoài. Người chơi có thể kích hoạt AI hỗ trợ ngay trong game thông qua bộ tính năng thông minh như AI Tracker, AI Gauge, AI Vision+, AI Scene, AI Goggle và AI Scope… để hỗ trợ nâng cao trở nên đơn giản và tức thì. Chỉ với một cú nhấp chuột, AI sẽ hỗ trợ người chơi cải thiện hiệu suất hoặc giúp người mới nhanh chóng làm quen với các chế độ chơi đơn hay luyện tập, mang lại trải nghiệm mượt mà và dễ tiếp cận hơn.

MSI cũng nâng tầm khả năng điều khiển màn hình với AI Robot Lite, cho phép sử dụng lệnh thoại đơn giản để điều khiển các tính năng màn hình như một “cánh tay hỗ trợ” trong những khoảnh khắc quan trọng. AI Robot Lite còn hoạt động như một trợ lý PC tiện lợi, giúp mở nhanh các thiết lập hoặc menu cần thiết mà không gây gián đoạn trải nghiệm.

Thông tin chi tiết về MEG X tại CES 2026 có tại https://www.msi.com/