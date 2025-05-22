MSI công bố loạt sản phẩm đột phá tại Computex 2025

Thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực gaming và điện toán AI cho biết, các sản phẩm mới được ra mắt lần này tại Computex 2025 bao gồm: laptop tích hợp AI, desktop, thiết bị cầm tay, giải pháp lưu trữ SSD dành cho doanh nghiệp và hệ sinh thái phụ kiện thông minh được ra đời trong bối cảnh AI đang dần trở thành yếu tố chủ đạo trong xu hướng công nghệ toàn cầu.

Chính vì thế loạt sản phẩm mới hướng đến hiệu năng vượt trội, thiết kế tinh gọn và trải nghiệm lấy người dùng làm trung tâm, tất cả được trưng bày tại Gian hàng M0504 – Hall 1, Trung tâm Triển lãm Nangang, Đài Bắc, như một minh chứng cho cam kết của MSI trong việc tích hợp AI cùng phần cứng thế hệ mới.

MSI công bố loạt sản phẩm mới tại Computex 2025

“Tại MSI, chúng tôi không chỉ tập trung vào công nghệ AI, mà còn tập trung phát triển các sản phẩm đột phá, tái định nghĩa giới hạn của hiệu năng cao. Từ laptop đến phụ kiện, mỗi sản phẩm đều thể hiện tầm nhìn của MSI về tương lai công nghệ lấy AI làm trung tâm.” Ông Sam Chern, Phó Chủ tịch Marketing của MSI chia sẻ.

MEG VISION X AI

MEG VISION X AI là một trong những sản phẩm đạt giải Best Choice Award tại COMPUTEX 2025. Mẫu desktop cao cấp này được trang bị màn hình cảm ứng 13inch, được tích hợp giao diện điều khiển HMI AI độc quyền của MSI cùng chế độ EZ Mode dễ sử dụng. Máy được trang bị card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9, RAM DDR5 và ổ cứng Gen 5 SSD. Công nghệ tản nhiệt kép Silent Storm Cooling AI và Glacier Armor mang đến hiệu suất tối đa và hiệu quả nhiệt tối ưu.

Mini PC Cubi NUC AI

Mini PC Cubi NUC AI bao gồm mẫu Cubi NUC AI 1UMG (0.51L) và Cubi NUC AI+ 2MG (0.826L) với thiết kế siêu nhỏ gọn, được chế tạo từ vật liệu tái chế (PCR) và trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra cùng AI Boost NPU. Hỗ trợ Copilot+ giúp tối ưu quy trình AI hiệu quả.

Phiên bản Cubi NUC AI+ còn tích hợp các công nghệ mới vượt trội như nhận diện vân tay, loa, micro, Thunderbolt™ 4, MSI Power Link và công cụ Power Meter giúp đo lường điện năng tiêu thụ cũng như lượng khí thải carbon, kết hợp giữa tính năng thông minh và kỹ thuật thân thiện với môi trường. Khi lắp sau màn hình MSI, có thể bật nguồn trực tiếp từ nút nguồn màn hình.

PRO DP80

PRO DP80 là desktop dành cho doanh nghiệp, trong đó, PRO DP80 sử dụng khung máy 8L được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra thế hệ 14, card đồ họa NVIDIA, cổng LAN kép và bảo mật dTPM. Máy còn hỗ trợ đầu đọc thẻ và ổ đĩa quang tùy chọn. Tích hợp các giải pháp bảo vệ vật lý và nhận diện xâm nhập, đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMBs) muốn ứng dụng AI trong môi trường bảo mật cao.

Powered by MSI AI PC

Powered by MSI AI PC là cỗ máy thiện chiến được xây dựng dựa trên nền tảng bo mạch chủ MSI X870E GODLIKE, kết hợp cùng vi xử lý Ryzen 9 9950X3D, card đồ họa GeForce RTX™ 5090, nguồn MEG Ai1600T PCIE5 và bộ nhớ trong 256GB tốc độ cao. Hệ thống máy PC này mang đến sức mạnh tính toán vượt trội cho các ứng dụng AI cao cấp trong phân khúc tiêu dùng.

Bo mạch chủ mini-ITX, dòng MPG EDGE

Bo mạch chủ mini-ITX, dòng MPG EDGE: gồm các mẫu MPG X870I EDGE TI WIFI và MPG B850I EDGE TI WIFI là bo mạch chủ AMD ITX mới nhất, sở hữu thiết kế trắng bạc thời thượng, hệ thống tản nhiệt cao cấp, hỗ trợ khe PCIe Gen 5 mới nhất, EZ DIY và kết nối Wi-Fi 7 (320MHz), LAN 5G. Với dây Xpander Card tích hợp, mẫu X870I hỗ trợ tới ba khe M.2, tối ưu hóa khả năng mở rộng ngay cả trong những bộ PC mini nhỏ gọn.

Bo mạch MPG B860I EDGE TI WIFI cũng sở hữu cùng thiết kế trắng bạc nổi bật, phù hợp hoàn hảo với những bộ máy mang tông trắng.

MPG 271QR QD-OLED X50

MPG 271QR QD-OLED X50 là mẫu màn hình gaming QD-OLED 2K đầu tiên hỗ trợ AI Care. Đây là màn hình gaming QD-OLED 27inch 2K đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ phát hiện người dùng theo thời gian thực. Trang bị tấm nền QD-OLED thế hệ 3 mới nhất từ Samsung, tần số quét 500Hz cùng cảm biến AI Care độc quyền từ MSI.

Sử dụng chip xử lý AI (NPU) kết hợp với cảm biến CMOS hoạt động liên tục, thiết bị có thể quét hình ảnh 0,2 giây một lần để nhận diện người dùng theo thời gian thực. Hệ thống thông minh này sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm điện hoặc bật chế độ bảo vệ màn hình OLED khi không có người dùng. Chuẩn VESA ClearMR 21000 và DisplayHDR True Black 500 giúp mang lại độ sắc nét cao cùng màu đen sâu sống động cho trải nghiệm chơi game đắm chìm.

Ổ cứng dành cho doanh nghiệp VORTIQ Enterprise SSD

Ổ cứng dành cho doanh nghiệp VORTIQ Enterprise SSD: được tối ưu hóa cho AI và khối lượng công việc trung tâm dữ liệu, dòng VORTIQ gồm các chuẩn U.2, E3.S, E1.S và SATA 2.5” với dung lượng lên đến 61TB và tốc độ đọc dao động từ 14.000 đến 14.800 MB/s. Dòng ổ này hỗ trợ tỷ lệ ghi 1 DWPD, lý tưởng cho các tác vụ xử lý dữ liệu chuyên sâu, nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của MSI trong mảng công nghệ tính toán và lưu trữ AI tốc độ cao.

SPATIUM M571 PCIe 5.0 SSD

SPATIUM M571 PCIe 5.0 SSD: sử dụng controller PHISON E28 và sản xuất trên tiến trình 6nm của TSMC, SPATIUM M571 là ổ cứng SSD Gen5 M.2 mang lại hiệu suất vượt trội với mức tiêu thụ điện năng giảm tới 20% so với thế hệ trước – phù hợp cho cả gaming hiệu năng cao và máy trạm chuyên dụng.

Ổ SSD di động từ tính tốc độ cao DATA MAG

Ổ SSD di động từ tính tốc độ cao DATA MAG: với 40Gbps/20Gbps cùng phần mềm DATAMAG trên Apple Store, cho phép truyền tải tệp dung lượng lớn nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc một cách đáng kể.

Hệ thống Wi-Fi 7 Mesh, Roamii BE Pro

Hệ thống Wi-Fi 7 Mesh, Roamii BE Pro: mang đến tốc độ Wi-Fi cực nhanh lên đến 11Gbps phủ sóng toàn bộ ngôi nhà. Được trang bị công nghệ MLO mới nhất, kênh 320MHz, điều chế 4K-QAM – Roamii BE Pro đảm bảo kết nối ổn định cho chơi game trực tuyến, phát trực tiếp 4K và kết nối liền mạch ở mọi khu vực.

Việc cài đặt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng MSI Router 2.0 được cập nhật, tích hợp tính năng Find WiFi Spot – công cụ thông minh giúp người dùng xác định vị trí tối ưu để đặt thiết bị Roamii, đảm bảo hiệu năng và vùng phủ sóng tối đa.

Chuột chơi game polling rate 8K và bộ gear không dây PRO Series cao cấp

Chuột chơi game polling rate 8K và bộ gear không dây PRO Series cao cấp: được tiếp nối thành công từ mẫu chuột VERSA 300 ELITE, VERSA 500 WIRELESS 8K với thiết kế công thái học cho người thuận tay phải và VERSA 300 WIRELESS 8K được thiết kế đối xứng phù hợp nhiều đối tượng. Cả hai đều có thiết kế nhẹ, cấu hình cao cấp và được nâng cấp với tần số quét 8.000Hz, đáp ứng nhu cầu chính xác cao trong các trận đấu esports chuyên nghiệp.

Chuột VERSA PRO WIRELESS

Đặc biệt, VERSA 500 còn tích hợp cuộn chuột từ tính độc đáo với công nghệ Hall-effect, giúp cải thiện trải nghiệm chơi game cho game thủ chuyên nghiệp, đánh dấu bước đột phá mới trong hiệu suất thiết bị ngoại vi không dây và thể hiện cam kết đổi mới không ngừng của MSI.

Ngoài ra, MSI cũng sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm gaming gear không dây cao cấp PRO Series trong tháng 5 này. Chuột VERSA PRO WIRELESS cho phép lập trình nhiều nút bấm theo nhu cầu sử dụng đa dạng, trong khi bàn phím STRIKE PRO WIRELESS sở hữu khung nhôm cao cấp, tích hợp nút cuộn điều chỉnh media, nút cuộn điều hướng và hệ thống keycap đa dạng giúp tăng trải nghiệm thị giác cho người dùng.