L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

Gia Hân

Gia Hân

10:23 | 25/08/2025
Ngày Cộng đồng L’Oréal Citizen Day 2025 đánh dấu 16 năm L’Oréal triển khai hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, thu hút hàng nghìn nhân viên tham gia các dự án giáo dục, môi trường và an sinh xã hội, khẳng định cam kết phát triển bền vững của tập đoàn.
L’Oréal Việt Nam vừa tổ chức Ngày Cộng đồng L’Oréal Citizen Day lần thứ 16 với sự tham gia của hơn 500 nhân viên. Đây là hoạt động tình nguyện toàn cầu - nơi mà hàng nghìn nhân viên của tập đoàn này từ tất cả các quốc gia dành thời gian, kỹ năng và tâm huyết để hỗ trợ các cộng đồng địa phương.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2010, Ngày Cộng đồng L’Oréal đã thu hút hơn 5.000 nhân viên trên khắp cả nước tham gia, khẳng định cam kết lâu dài của L’Oréal với trách nhiệm xã hội và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững
Ngày Cộng đồng L’Oréal Citizen Day lần thứ 16 với sự tham gia của hơn 500 nhân viên.

Ông Wagih Ahmed, Tổng Giám đốc L’Oréal Việt Nam chia sẻ, “Ngày Cộng đồng L’Oréal là một trong những khoảnh khắc tôi vô cùng tự hào tại L’Oréal. Đây là ngày mà chúng tôi cùng nhau ghi nhớ rằng vẻ đẹp không chỉ là những gì được tạo ra trong phòng thí nghiệm hay từ các các sản phẩm an toàn hiệu quả mà chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng, mà còn là những gì chúng tôi đã xây dựng cùng nhau trong cộng đồng trong suốt 15 năm qua. Ngày Cộng đồng L’Oréal đã trở thành một phần cốt lõi trong bản sắc của chúng tôi bởi đây là ngày chúng tôi cùng nhau thực hiện sứ mệnh không chỉ tạo ra cái đẹp làm lay động thế giới mà còn kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thông qua cái đẹp” -

Kể từ năm 2009, chương trình L’Oréal Citizen Day đã trao cho mọi nhân viên cơ hội đóng góp vào nhiều hoạt động ý nghĩa như tái sinh rừng và hệ sinh thái, đào tạo kỹ năng cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương… Trong 15 năm qua, L’Oréal đã làm mới 8 phòng học tại các điểm trường vùng sâu tại Bến Tre và Bình Phước, xây dựng 3 sân chơi mới cho các điểm trường tiểu học tại khu vực này, xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho đồng bào khó khăn, phục hồi 5ha rừng ngập mặn Cần Giờ và tái tạo hệ sinh thái rừng Nam Cát Tiên từ năm 2022 đến nay.

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững
Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Phó Tổng giám đốc Đối ngoại & Phát triển bền vững L’Oréal (bên phải) chia sẻ.

Ngày Công đồng L’Oréal (Citizen Day) là cơ hội hàng năm để công ty đưa giá trị của mình vào hành động. Đây là dịp để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cộng đồng bằng sự tham gia của toàn bộ đội ngũ nhân viên để sẵn sàng tạo nên những thay đổi thực sự và hữu hình cho cộng đồng. Năm nay, L’Oréal tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là chống biến đổi khí hậu thông qua tái tạo đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên, một địa điểm quan trọng thuộc khu Dự trữ Sinh quyển UNESCO và hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình huấn luyện kỹ năng mềm theo hình thái hoạt động giáo dục - giải trí cho 230 trẻ em nghèo, trẻ đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trên toàn cầu, Ngày Cộng đồng L’Oréal tiếp tục mở rộng phạm vi và tác động, phản ánh chiến lược phát triển bền vững và gắn kết xã hội toàn cầu của L’Oréal - L’Oréal Vì Tương lai (L’Oréal For The Future), trong đó lồng ghép trách nhiệm môi trường và hòa nhập xã hội vào trọng tâm sứ mệnh của công ty.

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững
Nhân viên L’Oréal chung tay kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

“Điều làm nên sự đặc biệt của Ngày Cộng đồng L’Oréal chính là năng lượng, sự hào phóng và tinh thần cống hiến của đội ngũ nhân viên. Bằng việc tình nguyện dành thời gian và kỹ năng của mình, họ đã chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ sản phẩm làm đẹp mà còn đến từ những hành động cải thiện cuộc sống con người” - bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Phó Tổng giám đốc Đối ngoại & Phát triển bền vững L’Oréal chia sẻ.

Ngày Cộng đồng L’Oréal hàng năm là một thể hiện sống động khi mục tiêu phát triển doanh nghiệp hòa quyện cùng mục tiêu lợi ích của cộng đồng, chúng ta có thể tạo nên những điều phi thường. Ngày cộng đồng L’Oréal, là ngày của sự kết nối, của tinh thần đoàn kết và của sức mạnh thầm lặng đến từ một sứ mệnh chung của tập đoàn để “tạo nên cái đẹp làm lay động thế giới.”

Trong 16 năm qua, Citizen Day đã trở thành hoạt động tình nguyện toàn cầu của L’Oréal, thu hút hàng nghìn nhân viên trên khắp Việt Nam tham gia các dự án vì cộng đồng. Chương trình đã góp phần xây dựng trường học, sân chơi, nhà tình nghĩa, đồng thời phục hồi rừng ngập mặn Cần Giờ và tái tạo hệ sinh thái Nam Cát Tiên.

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững
Nhân viên L’Oréal Việt Nam trồng và chăm sóc rừng.

Năm nay, Citizen Day tập trung vào hai hoạt động chính: tái tạo đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên -khu dự trữ sinh quyển UNESCO và hỗ trợ 230 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM thông qua các chương trình huấn luyện kỹ năng mềm kết hợp giáo dục – giải trí.

Ông Wagih Ahmed, Tổng Giám đốc L’Oréal Việt Nam, chia sẻ: “Citizen Day không chỉ là truyền thống, mà còn là sứ mệnh của L’Oréal trong việc tạo ra cái đẹp gắn liền với trách nhiệm xã hội, góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.”

Trên phạm vi toàn cầu, Ngày Cộng đồng L’Oréal tiếp tục mở rộng tác động, nằm trong chiến lược phát triển bền vững “L’Oréal Vì Tương lai” (L’Oréal For The Future), với trọng tâm là bảo vệ môi trường và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

