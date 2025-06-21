L’Oréal khởi động chiến dịch 'Tái nạp đầy, cùng nhau' thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Tham vọng của chiến dịch là tạo ra sức mạnh tập thể từ những hành động nhỏ của mỗi cá nhân, để tạo nên một cảm giác cộng đồng và cùng hành động cho mục đích bền vững của hành tinh.

Để phát triển hành vi tiêu dùng xanh, các giải pháp tái nạp đầy cần được hỗ trợ bởi cam kết liên tục của người tiêu dùng với môi trường cùng với việc sử dụng các loại bao bì bền vững.

Tiết kiệm nguyên liệu & Giảm chi phí

Việc sử dụng sản phẩm tái nạp đầy giúp giảm tác động đến môi trường bằng cách xử lý bao bì ngay từ nguồn. Nhờ việc sử dụng các định dạng nhẹ hơn và ít vật liệu hơn đáng kể, chúng ta có thể giảm thiểu lượng bao bì và dấu chân carbon của bao bì một cách đáng kể.

Sản phẩm tái nạp, xu hướng tiêu dùng tương lai của ngành làm đẹp.

Thương hiệu Lancôme chẳng hạn, khi mua một lõi serum Genefique 50ml tái nạp thay cho chai mới, người mua đã giúp tiết kiệm 53% thủy tinh, 27% giấy bìa và để dành hơn 1,4 triệu đồng so với mua chai mới. Hay với hủ kem dưỡng da Lancôme Absolue Longevity, khi sử dụng một lõi tái nạp 60ml thay vì mua lại một hũ 60ml mới, sẽ giúp tiết kiệm 100% thủy tinh, 39% nhựa và 35% giấy bìa. Cũng như thế với nước hoa Libre của YSL, khi mua một lõi tái nạp 100ml, người mua đã giúp tiết kiệm 58% thủy tinh, 59% nhựa và 42% giấy bìa so với việc mua lại 2 chai nước hoa Libre Eau de Parfum 50ml.

Việc sử dụng sản phẩm tái nạp đầy cũng lại những lợi ích quan trọng cho các khía cạnh khác như giảm rác thải bao bì đồng nghĩa với việc giảm áp lực lên hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế.

L’Oréal dẫn đầu xu hướng Refill trong làm đẹp

L’Oréal hiện đang là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu về đổi mới trong lĩnh vực tái nạp đầy (refill) ngành mỹ phẩm. Với sự ảnh hưởng của các thương hiệu, L’Oreal đã tích cực truyền thông để giúp định hình lại thói quen dùng qua sử dụng sản phẩm tái nạp, minh chứng rằng tính bền vững và đáp ứng nhu cầu làm đẹp đều có thể song hành với nhau trong kinh doanh.

Mặc dù sản phẩm tái nạp đầy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số bao bì trên toàn thế giới, nhưng L’Oreal đã quyết tâm biến hành vi tiêu dùng này thành chuẩn mực mới, bằng cách tích cực huy động sức mạnh quảng cáo và truyền thông về phong trào “Tái nạp đầy, Cùng nhau” với sự góp sức của các KOL yêu thích sống xanh.

Trong năm 2025, 12 thương hiệu của tập đoàn L’Oréal đã cùng nhau thực hiện các hoạt động trực tuyến, tại các cửa hàng, trên các nền tảng xã hội để kêu gọi mọi người tham gia vào phong trào tái nạp, một chiến dịch lần đầu tiên xuất hiện với quy mô toàn cầu.

Cam kết của L’Oreal được thể hiện qua các kết quả cụ thể như từ giữa năm 2019 và 2024, số lượng sản phẩm tái nạp đầy của L'Oréal đã tăng 1621%. Hơn 11.000 thiết bị tái nạp đầy của nước hoa Mugler đang hoạt động trên toàn thế giới, đây là hệ thống tái nạp đầy tiên phong trong ngành nước hoa thế giới đã được thiết lập từ năm 1992. Ngày nay, gần 100% các dòng nước hoa bán chạy nhất của L’Oreal đều có sản phẩm tái nạp như YSL Libre – dòng nước hoa nữ đứng hàng thứ #2 thế giới.

L’Oreal cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất thủy tinh và các nhà cung cấp thiết bị bơm để phát triển một hệ thống tái nạp đầy trên toàn cầu.

Hướng tới tiêu dùng bền vững

Ngày Tái nạp đầy của thế giới là sự công nhận rằng tái nạp đầy (REFILL) là một giải pháp có tác động lớn trong việc giảm thiểu chất thải bao bì và phát thải khí nhà kính. Việc mở rộng phong trào tái nạp đầy thành công đòi hỏi phải có những cách tiếp cận riêng biệt trong từng lĩnh vực. Ngày càng nhiều người trong chúng ta nhận thức được rằng thế giới sống của chúng ta đang bị phá vỡ trước sức ép không ngừng nghỉ mà nhân loại đặt ra.

L’Oréal cũng đang hợp tác với nhà sản xuất thủy tinh và cung cấp bơm để mở rộng hệ thống refill toàn cầu, hướng tới mục tiêu gần 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế vào năm 2030.

Ô nhiễm nhựa đã trở thành một chỉ số rất rõ ràng cho sự tổn hại mà chúng ta đang gây ra cho hành tinh quý giá của mình. Hầu hết chúng ta đã thấy những tác động chấn động về ô nhiễm nhựa trong đại dương, bãi biển, sông ngòi và môi trường tự nhiên.

Phong trào “Tái nạp đầy, cùng nhau” từ L’Oreal đã giúp nhiều người có cơ hội chọn lựa cách tiêu dùng xanh để góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường đang diễn ra và truyền cảm hứng, động viên mọi người hành động. Với niềm tin rằng những thay đổi nhỏ của chúng ta thực sự có thể cộng lại và chúng ta hãy làm cùng nhau, chiến dịch “Tái nạp đầy, Cùng nhau” cũng sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm nhựa, và giữ gìn nhiên liệu hóa thạch dưới lòng đất cho sự tồn tại bền vững của nhân loại và hành tinh.