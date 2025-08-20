Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng về dữ liệu. Và khi chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu ngày càng tăng mạnh, đặc biệt dưới tác động của làn sóng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là AI tạo sinh (Generative AI). Nhờ sở hữu công nghệ hiện đại đạt chuẩn quốc tế và định hướng phát triển bền vững, Trung tâm Dữ liệu (Data Center) FPT Fornix HCM02 sẽ đón đầu làn sóng AI và nhu cầu dữ liệu khổng lồ.

FPT khánh thành Trung tâm dữ liệu quy mô lớn

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường trung tâm dữ liệu trong nước ước tính đạt 524,7 MW năm 2025, dự kiến chạm mốc 950,4 MW vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 12,6% mỗi năm. Tại Đông Nam Á, là tâm điểm mới của kinh tế số toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030.

Trung tâm Dữ liệu (Data Center) FPT Fornix HCM02 tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh sẽ là Trung tâm Dữ liệu lớn nhất Việt Nam

Việc khai trương Trung tâm dữ liệu Fornix HCM02 không chỉ khẳng định bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, mà còn là nền tảng vững chắc để triển khai các dịch vụ chiến lược như Fornix Private Cloud - giải pháp đám mây riêng đầu tiên tại Việt Nam kết hợp giữa chủ quyền dữ liệu, bảo mật quốc tế và khả năng mở rộng linh hoạt. Đây là lời cam kết của FPT trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số toàn diện.

FPT Fornix HCM02 được xây dựng với tổng diện tích lên đến 10.000m², với sức chứa lên tới 3.600 racks

FPT Fornix HCM02 tọa lạc tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000m² và sức chứa lên tới 3.600 racks. Trung tâm được xây dựng theo kiến trúc dự phòng vượt trội với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì liên tục không gián đoạn, đảm bảo vận hành ổn định với uptime đạt ≥99.982%. Đây là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, logistics, cùng các dự án chuyển đổi số quốc gia - nơi đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin không được phép ngừng trệ dù chỉ trong vài giây.

Đại diện Tập đoàn FPT, ông Trần Hải Dương - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Telecom International, chia sẻ: “Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong kết nối, tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng dự phòng, cải thiện hiệu suất vận hành và đặc biệt là kiến tạo một hệ sinh thái số mở, góp phần đảm bảo chủ quyền và an toàn hạ tầng số quốc gia.”

Được thiết kế và xây dựng theo chuẩn ANSI/TIA‑942 Rated 3, trung tâm tích hợp hệ thống quản lý chất lượng và bảo mật đạt các tiêu chuẩn cao nhất hiện nay

Được thiết kế và xây dựng theo chuẩn ANSI/TIA‑942 Rated 3, trung tâm tích hợp hệ thống quản lý chất lượng và bảo mật đạt các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 22301. FPT Fornix HCM02 đạt nhiều chứng chỉ an toàn dữ liệu và kiểm soát rủi ro như PCI DSS, SOC 2 và TVRA. Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo chuẩn LEED Certification, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh. Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện quốc tế, trung tâm cũng tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất và an toàn chống sét đối với trạm viễn thông như QCVN 09, QCVN 32.

Không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu, FPT Fornix HCM02 còn đóng vai trò là nền tảng cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện phục vụ chuyển đổi số cho mọi quy mô doanh nghiệp

Không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu, FPT Fornix HCM02 còn đóng vai trò là nền tảng cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện phục vụ chuyển đổi số cho mọi quy mô doanh nghiệp. Các dịch vụ bao gồm từ cho thuê chỗ đặt máy chủ, cho thuê và cung cấp máy chủ vật lý, dịch vụ điện toán đám mây, quản lý/ vận hành hệ thống CNTT đến các giải pháp mạng và kết nối riêng biệt. Tất cả đều được “đo ni đóng giày” cho từng nhu cầu nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất và linh hoạt mở rộng quy mô phát triển của doanh nghiệp.

Trung tâm Dữ liệu FPT Fornix HCM02 không chỉ là công trình hạ tầng công nghệ, mà còn là nền tảng vững chắc góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số

Tính đến nay, FPT hiện đang sở hữu 04 Trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại Thành phố Hồ Chí Minh (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000m² và sức chứa vượt 7.000 racks, hệ sinh thái này đang là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.